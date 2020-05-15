Спрос на новостройки в России упал почти на треть, сообщил замруководителя аналитического центра компании "Дом.РФ" Никита Белоусов.

Спрос на новостройки в России упал почти на треть

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