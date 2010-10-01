Россияне стали активнее использовать интернет-ресурсы для покупки товаров, увеличивая спрос на ряд продуктов. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Сбербанка, изучивших расходы клиентов в период пандемии COVID-19.

Спрос на ряд товаров в России увеличился за счет интернет-торговли

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