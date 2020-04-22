Коронавирус
Gazeta.SPbВ России вырос спрос на соль из-за коронавируса
В ведомстве отметили, что эта процедура является эффективной в сочетании с другими мерами профилактики и защиты от коронавируса. После публикации данных рекомендации производители соли заявили, что количество заказов на поставки выросло на 20%.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компаниявчера в 06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолецвчера в 00:34
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Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
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В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах
Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая
По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска
Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
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Общество
В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии
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Российская газета 21 апреля в 20:10
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Кино
Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США
Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
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«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина
Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
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Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева
Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса
Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
Политика
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США не обладают неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, следует из речи американского госсекретаря Майка Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru 00:15
Происшествия
В Петербурге загорелся металлический ангар
В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Общество
Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады
Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
Происшествия
В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков
Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
Общество
В России задумали создать единый центр контроля за водителями
В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
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Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда
Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
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Новак выступил против снижения цен на бензин
Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
Культура
Документальный сериал Netflix «Король Тигров» бьёт рекорды стриминга
За первые 10 дней «Короля тигров» посмотрело 19 миллионов зрителей, однако стоит помнить, что Nielsen учитывает только просмотры с ТВ и лишь на территории США.
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Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
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«Яндекс» выпустил собственный мессенджер
Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
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Мечети России во время Рамадана будут закрыты
Мечети России во время священного месяца Рамадан закрыты.
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Происшествия
В Курганской области второй медик заражён коронавирусом
В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.
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В Новосибирской области готовятся ввести систему электронных пропусков
В Новосибирской области идёт подготовка к введению системы электронных пропусков в регионе по примеру Москвы, заявил глава региона Андрей Травников.
Парламентская газета вчера в 12:29
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Полицейским в России разрешат стрелять на поражение при любой угрозе
Согласно поправкам, полицейским могут разрешить открывать огонь на поражения, если действия злоумышленника можно расценить как угрозу нападения.
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Общество
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Россиянам начали срезать, а то и вовсе не выдавать заработную плату. Граждане зачастую теряются при решении таких вопросов.
ФедералПресс вчера в 20:17
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Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем
Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
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