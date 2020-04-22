с чего всё началось

В ведомстве отметили, что эта процедура является эффективной в сочетании с другими мерами профилактики и защиты от коронавируса. После публикации данных рекомендации производители соли заявили, что количество заказов на поставки выросло на 20%.

В России вырос спрос на соль из-за коронавируса

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