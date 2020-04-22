Коронавирус

Gazeta.SPbGazeta.SPbВ России вырос спрос на соль из-за коронавируса

В ведомстве отметили, что эта процедура является эффективной в сочетании с другими мерами профилактики и защиты от коронавируса. После публикации данных рекомендации производители соли заявили, что количество заказов на поставки выросло на 20%.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава
, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.
Компаниявчера в 06:40

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Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Коммерсантъвчера в 05:50

Коронавирус заставил россиян покупать больше соли

Вести.Ruвчера в 03:31

Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 00:34

Производители заявили о росте спроса на соль в России

ТАССвчера в 02:00

В России вырос спрос на соль

РИА Новостивчера в 02:11

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Интерфаксвчера в 02:14

В России резко вырос спрос на пищевую соль

Ведомости21 апреля в 22:18
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Армия и оружие

Трамп приказал открывать огонь по иранским кораблям в случае конфликта

Президент США Дональд Трамп в своем Twitter сообщил, что распорядился открывать огонь по иранским патрульным катерам, если те будут устраивать провокации против американских кораблей.
РБК вчера в 11:14
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Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Учебный год в российских вузах начнется 1 сентября, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
Аргументы и Факты вчера в 06:12
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Политика

Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая

По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 14:03
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Общество

В 21 регионе России внедрят цифровые пропуска

Федеральная платформа выдачи цифровых пропусков в связи с распространением коронавируса будет внедрена в 21 российском регионе, говорится в сообщении Минкомсвязи.
РИА Новости вчера в 21:33
3,4K
Общество

В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
Российская газета 21 апреля в 20:10
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Футбол

Андрей Шевченко: понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов

Понимал, что в Серии А у меня не будет много шансов — и усердно над этим работал.
Чемпионат 00:50
Энергетика

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% - «Нафтогаз»

Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15% по сравнению с мартом — до 2,9 тысячи гривен (107 долларов) за тысячу кубометров, сообщила в среду пресс-служба "Нафтогаза Украины".
ПРАЙМ вчера в 14:38
Кино

Дважды номинированная на «Оскар» актриса Ширли Найт скончалась в США

Найт дважды была номинирована на премию «Оскар» за роли в фильмах «Сладкоголосая птицы юности» 1962 года и «Тьма наверху лестницы» 1960 года.
ФАН вчера в 19:20
Общество

«Ведомостям» запретили критиковать обнуление сроков Путина

Новый исполняющий обязанности главреда «Ведомостей» Андрей Шмаров запретил публиковать в издании соцопросы «Левада-центра», а также критические материалы об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Компания вчера в 10:29
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Общество

Мясников признал ошибочность прогноза по эпидемии коронавируса

Ошибку в прогнозе насчет распространения коронавируса в России признал официальный представитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) Александр Мясников.
Газета.Ru вчера в 04:32
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Политика

Помпео признал отсутствие точных данных о происхождении коронавируса

США не обладают неопровержимыми доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа, следует из речи американского госсекретаря Майка Помпео в эфире телеканала Fox News.
Газета.Ru 00:15
Происшествия

В Петербурге загорелся металлический ангар

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга загорелся металлический ангар на площади 450 кв. м, сообщается на сайте городского главка МЧС.
РБК 00:54
Общество

Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады

Базовые оклады позволяют бороться с зарплатным неравенством бюджетников: сегодня их доходы в разных регионах могут отличаться в 4–5 раз.
Известия вчера в 17:01
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Происшествия

В подмосковной больнице пожаловались в ФСБ на заражение 52 медиков

Медицинские работники неврологического отделения стационара № 3 Люберецкой областной больницы попросили привлечь к ответственности сотрудников администрации больницы.
РБК вчера в 13:59
256
Общество

В России задумали создать единый центр контроля за водителями

В России задумали создать Единый федеральный центр автоматической фиксации нарушений ПДД (ЦАФАП).
Lenta.ru вчера в 22:45
6
Общество

Аксенов назвал свинским поведение крымчан, вернувшихся из Таиланда

Аксенов назвал некоторых прилетевших из-за границы крымчан «баламутами» за их выступление против режима самоизоляции.
RuNews24.ru вчера в 23:34
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Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ вчера в 08:33
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Происшествия

В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы

Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости вчера в 08:43
1,3K
Культура

Документальный сериал Netflix «Король Тигров» бьёт рекорды стриминга

За первые 10 дней «Короля тигров» посмотрело 19 миллионов зрителей, однако стоит помнить, что Nielsen учитывает только просмотры с ТВ и лишь на территории США.
Игромания.ру 20 апреля в 07:56
Политика

Михаил Саакашвили может стать вице-премьером Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил господину Саакашвили курировать реформы. Эту информацию подтвердил сам экс-президент Грузии.
Коммерсантъ вчера в 06:47
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Общество

В Минздраве призвали продлить самоизоляцию на майские праздники

Главный внештатный специалист, эпидемиолог Минздрава Николай Брико заявил о необходимости продления ограничительных мер, которые ввели из-за угрозы распространения коронавируса, на майские праздники.
Вести Татарстан вчера в 08:36
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Интернет

«Яндекс» выпустил собственный мессенджер

Предыдущий мессенджер был доступен в приложении «Яндекса» и позволял общаться с представителями компаний, подписываться на каналы, вести беседы с помощником «Алиса» и сторонними чат-ботами.
Ведомости вчера в 08:38
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Общество

Мечети России во время Рамадана будут закрыты

Мечети России во время священного месяца Рамадан закрыты.
Znak.com вчера в 06:39
Происшествия

В Курганской области второй медик заражён коронавирусом

В Курганской области к вечеру 22 апреля подтверждено ещё два случая заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM вчера в 12:37
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Общество

В Новосибирской области готовятся ввести систему электронных пропусков

В Новосибирской области идёт подготовка к введению системы электронных пропусков в регионе по примеру Москвы, заявил глава региона Андрей Травников.
Парламентская газета вчера в 12:29
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Происшествия

Полицейским в России разрешат стрелять на поражение при любой угрозе

Согласно поправкам, полицейским могут разрешить открывать огонь на поражения, если действия злоумышленника можно расценить как угрозу нападения.
Карелинформ 00:30
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Общество

Мэр Сибая оправдался за свои слова о проигравших жителях Башкирии

Уфа1.ру 00:06
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Общество

Россиянам раскрыли план действий при уменьшении зарплаты работодателем

Россиянам начали срезать, а то и вовсе не выдавать заработную плату. Граждане зачастую теряются при решении таких вопросов.
ФедералПресс вчера в 20:17
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Экономика

Президент Crocus Group Агаларов сравнил свой бизнес с тонущим кораблем

Президент Crocus Group Араз Агаларов в интервью телеканалу РБК рассказал о том, в какой ситуации сейчас находится его бизнес.
РБК 21 апреля в 04:13
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