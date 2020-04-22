с чего всё началось

В начале апреля Минздрав опубликовал рекомендации, в которых россиянам советовали промывать нос солевым раствором для снижения числа возбудителей инфекции и профилактики COVID-19. Дистрибьюторы рассказали, что после публикации наблюдался рост спроса на пищевую соль.

Спрос на соль в России резко вырос

Политика Кремль ждет снижения заражений коронавирусом с середины мая По мнению экспертов, число новых заражений коронавирусом в России выравняется к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 1,6K

Авто Объявлены цены на рамный внедорожник Haval H5 Стоит отметить, что модель Haval H5 уже третий раз выходит на российский рынок, ранее этот внедорожник продавался у нас под брендами Great Wall и DW. 53

Происшествия Террорист «заминировал» аэробус рейса Москва — Южно-Сахалинск Сообщение о возможно заложенном на борту пассажирского самолета взрывном устройстве поступило оперативным службам аэропорта Южно-Сахалинск в третьем часу утра 23 апреля по местному времени, когда самолет, выполнявший рейс №1742 Москва — Южно-Сахалинск, находился в воздухе. 2

Шоу-бизнес Вера Брежнева снялась в домашней эротической фотосессии Певица Вера Брежнева, скучающая на карантине без концертов и мероприятий, решила попробовать формат домашних web-фотосессий, который стал популярен в период эпидемии коронавируса. 6

Кино Капитан Марвел возглавит новую команду «Мстителей» Супергероиня Кэрол Дэнверс (Капитан Марвел) в исполнении актрисы Бри Ларсон возглавит новую команду "Мстителей", сообщает MCU Cosmic. 54

Экономика Коронавирус ударит по летнему турбизнесу на Байкале Понижение турпотока на Байкал этим летом оценивают в 50-60% Летний турпоток на озеро Байкал в этом году при оптимистичном сценарии будет на 50-60% ниже по сравнению с показателем прошлого лета из-за ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом.

Киберспорт Cyber Legacy – Team Empire Hope: не должно возникнуть проблем Впереди ещё выступления на SIGUL PL и SECTOR, где уже команды пересекались и Legacy победили в серии 2-0, так что в данной квалификации проблем возникнуть не должно.

Экономика Мировой поток авиапассажиров сократится на 1,2 миллиарда к сентябрю Пассажиропоток на международных авиалиниях к сентябрю 2020 года может сократиться на 1,2 миллиарда человек относительно показателей до пандемии.

Происшествия 60 сотрудников больницы Подмосковья заражены коронавирусом Отмечается, что все 2,9 тысяч сотрудников больницы регулярно сдают анализы и тесты на коронавирус. 44

Здоровье Социальные учреждения в Челябинской области переводят на карантин В связи с первыми случаями заболевания коронавирусом в социальных учреждениях Челябинской области губернатор Алексей Текслер решил перевести эти учреждения на месячный карантин. 10

Футбол ВЭБ стал основным владельцем ЦСКА В декабре прошлого года сообщалось, что госкорпорация станет владельцем футбольного клуба ЦСКА в результате превращения долга клуба в акции.

Экономика Россияне старше 75 лет не получат повышенную выплату к пенсии Пожилым россиянам в возрасте от 75 до 80 лет не будет назначена повышенная доплата к пенсии. Такое решение приняли в правительстве. 47

Транспорт РЖД изменили правила покупки билетов Пассажиры при покупке билета на поезд РЖД в кассе или через интернет с четверга обязаны указывать свои контактные данные, в частности, номер мобильного телефона или e-mail, сообщили в холдинге. 3

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 13K