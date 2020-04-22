Коронавирус
Общественное телевидение РоссииСпрос на соль в России резко вырос
В начале апреля Минздрав опубликовал рекомендации, в которых россиянам советовали промывать нос солевым раствором для снижения числа возбудителей инфекции и профилактики COVID-19. Дистрибьюторы рассказали, что после публикации наблюдался рост спроса на пищевую соль.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.Компаниявчера в 06:40
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
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