с чего всё началось

В начале апреля Минздрав опубликовал рекомендации, в которых россиянам советовали промывать нос солевым раствором для снижения числа возбудителей инфекции и профилактики COVID-19. Дистрибьюторы рассказали, что после публикации наблюдался рост спроса на пищевую соль.

Спрос на соль в России резко вырос

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