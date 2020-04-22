Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.

с чего всё началось

Эксперты не исключают, что производители соли могут воспользоваться всплеском спроса, чтобы поднять цены. В сети магазинов Auchan подтвердили, что всплеск спроса на соль на 15% наблюдался с 9 по 13 апреля, после чего вернулся к обычному уровню; каких-либо проблем с наличием продукта сейчас нет.

Общество Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы. 206

Происшествия В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции. 20

Общество В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков «По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении. 821

Общество Назван главный способ распространения коронавируса Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом. 6

Происшествия МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости. 11K

Экономика Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май. 14

Экономика Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5% Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин. 1

Общество Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти» Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов. 2

Здоровье В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292. 302

Общество Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области. 20

Происшествия Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении. 1,4K

Происшествия СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства. 297

Экономика Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам. 197