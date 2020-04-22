Коронавирус
КоммерсантъСпрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса
Эксперты не исключают, что производители соли могут воспользоваться всплеском спроса, чтобы поднять цены. В сети магазинов Auchan подтвердили, что всплеск спроса на соль на 15% наблюдался с 9 по 13 апреля, после чего вернулся к обычному уровню; каких-либо проблем с наличием продукта сейчас нет.
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с чего всё началось
Борьба с COVID-19 вызвала резкий рост спроса на соль Рекомендации Минздрава по использованию соляного раствора для профилактики COVID-19 привели к росту спроса на пищевую соль на 20%.Коммерсантъвчера в 19:10
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Россиян предупредили о возможном резком подорожании соли из-за коронавируса
Московский Комсомолец00:34
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Общество
Врач московского госпиталя ветеранов войн умер от коронавируса
Врач госпиталя для ветеранов войн в Москве скончался в больнице в Коммунарке из-за коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения столицы.
РИА Новости 14:07
Кино
Умер заразившийся коронавирусом режиссер Иван Щеголев
Режиссер Иван Щеголев умер в возрасте 59 лет, сообщила пресс-служба Союза кинематографистов.
РИА Новости вчера в 06:31
Шоу-бизнес
Разоблаченный в шоу «Маска» Топалов рассказал, как скрывался от жены
Члены жюри угадали, что в костюме обаятельного медведя был Влад Топалов.
ФАН 11:29
Происшествия
В Шадринске найдено тело высокопоставленного полицейского
В городе Шадринске Курганской области нашли с огнестрельным ранением заместителя начальника отдела по работе с личным составом межмуниципального отдела полиции.
Российская газета 08:34
Наука
Назван главный способ передачи коронавируса
Немецкие ученые рассказали об основном, по их мнению, способе передачи коронавируса.
Lenta.ru 11:58
Общество
В 21 субъекте России внедрят платформу для выдачи цифровых пропусков
«По итогам проведения 21 апреля 2020 года в Минкомсвязи России совещания с руководителями региональных органов цифровой трансформации министерство получило заявки от 21 субъекта России на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков», — говорится в сообщении.
RT на русском 13:21
Политика
Зеленский выступил за сокращение правоохранительных органов на Украине
Число правоохранительных органов на Украине должно быть сокращено, так как в стране образовался "правоохранительный хаос".
ПолитРоссия 11:20
Общество
Назван главный способ распространения коронавируса
Заведующий отделом Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава Александр Бутенко назвал наиболее вероятные способы заражения коронавирусом.
РИА Новости 11:52
Общество
Собянин предложил распространить систему пропусков на все регионы
Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить столичную систему цифровых пропусков на другие регионы России.
Ведомости 11:25
Происшествия
МВД подготовило проект расширения полномочий полицейских
МВД предложило расширить полномочия полицейских, законопроект с поправками к закону "О полиции" поступил в распоряжение РИА Новости.
РИА Новости 07:36
Космос
Астрономы впервые получили фотографии астероида 1998 OR2
V-kosmose.com 11:58
Экономика
Стрелюхин ожидает продления режима самоизоляции после апреля
Сегодня, 22 апреля, на заседании Саратовской областной думы глава регионального правительства Александр Стрелюхин озвучил цифры прогноза потерь экономики страны и области от «коронакризиса» и ответил на вопрос о том, произойдет ли, по его мнению, продление режима самоизоляции на май.
FreeNews-Volga 12:47
Экономика
Минфин внес в правительство проект льготной ипотеки под 6,5%
Министерство финансов внесло в правительство проект постановления по ипотечным кредитам на новостройки под 6,5%. Ранее программу льготной ипотеки анонсировал президент Владимир Путин.
Коммерсантъ 11:49
Шоу-бизнес
Представительница Заворотнюк прокомментировала слухи о ее диагнозе
Ранее газета «Комсомольская правда» опубликовала справку, в которой указывался диагноз артистки — глиобластома.
Lenta.ru 10:22
Общество
Bloomberg: власти США пока не могут снять санкции с «дочки» «Роснефти»
Власти Соединенных Штатов пока не могут снять санкции с дочерней компании "Роснефти" Rosneft Trading, поскольку не обладают достаточными свидетельствами того, что она прекратила свою деятельность в этой стране после продажи активов.
ТАСС 13:05
Шоу-бизнес
Лиза Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру
Актриса отремонтировала семейное гнездышко. Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко.
7Дней.ру вчера в 09:45
Здоровье
В Ростовской области 292 человека заболели коронавирусом
По данным на 20 апреля, в регионе за сутки заболели 60 человек. Всего количество зарегистрированных случаев достигло 292.
Московский Комсомолец 20 апреля в 05:46
Здоровье
Мурашко: В России испытывают пять препаратов для лечения коронавируса
В России идут клинические испытания пяти препаратов для лечения COVID-19.
МИР 24 08:37
Политика
Кремль ожидает снижения заражений коронавирусом с середины мая
По оценкам российских специалистов, пик пандемии коронавируса COVID-19 в стране наступит в середине мая, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 12:24
Общество
Коронавирусом заразились еще 12 жителей Самарской области
По информации оперативного штаба на 12:00, среды, 22 апреля, за минувшие сутки подтверждены еще 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на территории Самарской области.
Kursk.com 04:03
Общество
Верховный суд рассказал о наказании за нарушение самоизоляции
Верховный суд рассказал, какое наказание ждет нарушителей режима самоизоляции.
РИА Новости 05:25
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Две трети умерших от коронавируса в Москве поздно обратились к врачам
Большинство умерших от коронавирусной инфекции в Москве — две трети — на ранней стадии заболевания не обращались за медицинской помощью.
RT на русском 06:24
Происшествия
В Крыму найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы
Заместитель руководителя департамента культуры Москвы Леонид Ошарин найден мертвым в Ялте, сообщил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах.
Ведомости 08:43
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra потерпел фиаско в рейтинге DxOMark
Смартфон Samsung Galaxy S20 Ultra занял седьмое место в рейтинге DxOMark, гаджет потерпел фиаско, считают специалисты.
Актуальные Новости 06:53
Происшествия
Тюменский школьник задержан ФСБ за подготовку массового убийства
В конце марта на Сахалине ФСБ России задержала двух студентов, которые планировали совершить массовое убийство в учебном заведении.
Газета.Ru 06:01
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Олег Шатов летом перейдет из «Зенита» в казанский «Рубин»
ProstoProSport 12:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за поставки просроченных аппаратов ИВЛ
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело из-за поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с просроченным на 15 лет сроком годности в городскую больницу № 6 г. Владимира, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Экономика
Греф прокомментировал идею налога на проценты по вкладам
Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф в эксклюзивном интервью главе комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрею Макарову на «Ленте.ру» прокомментировал идею введения налога на проценты по вкладам.
Lenta.ru вчера в 12:51
Общество
Доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии коронавируса
Российский доктор Мясников признал ошибочным прогноз пика эпидемии китайского коронавируса.
Evo-rus.com 08:59
Политика
Мишустин: многие губернаторы формально отнеслись к поручению Путина
«К сожалению, несмотря на серьезность ситуации, многие руководители субъектов РФ отнеслись к этой задаче формально»,— сказал господин Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00