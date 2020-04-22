Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСпрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

Эксперты не исключают, что производители соли могут воспользоваться всплеском спроса, чтобы поднять цены. В сети магазинов Auchan подтвердили, что всплеск спроса на соль на 15% наблюдался с 9 по 13 апреля, после чего вернулся к обычному уровню; каких-либо проблем с наличием продукта сейчас нет.
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с чего всё началось
По мнению производителей, популярность соли могла резко вырасти на фоне опубликованных 9 апреля рекомендаций Минздрава
, где в том числе предлагалось использовать соляной раствор для профилактики коронавируса.
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Спрос на соль вновь взлетел из-за коронавируса

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