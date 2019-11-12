Экономика
ИнтерфаксСпрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год
Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
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Вчерашние новостройки – лидеры спроса на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга
Ведомости11 ноября в 18:07
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Наука
Учёные назвали самый простой способ избавления от депрессии
Армия и оружие
Подлодки проекта 636.3 планируют построить и для Балтийского флота
Минобороны может заказать серию дизель-электрических подводных лодок проекта 636.3 для Балтийского флота.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
Шоу-бизнес
Озвучен гонорар Аллы Пугачевой за минский концерт
В этом году Алла Пугачева дала сразу два больших концерта. Один из них - концерт примадонны в Минске, состоявшейся менее чем 2 недели назад.
Культура
В Петербурге открывается восьмой Международный культурный форум
Армия и оружие
В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне
В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
В лагере "Артек" следователи выясняют причины смерти 15-летней девочки.
Происшествия
Неизвестный облил кислотой дверь подъезда в Новой Москве
Согласно тексту обращения, неизвестный облил дверь подъезда кислотой, рассказали корреспонденту «Вечерней Москвы» в пресс-службе столичного управления МВД РФ.
Политика
МИД Украины не исключил выход страны из минских соглашений
Украина готова выйти из минских договоренностей, если процесс урегулирования ситуации в Донбассе будет затягиваться, заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко в интервью «Русской службе ВВС».
Общество
Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске
Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
Происшествия
Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве
Общество
Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей
Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Происшествия
В колледже Благовещенска произошла стрельба
Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Кино
Netflix продлил сериал «Ведьмак» до его премьеры
Политика
Министр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
Политика
Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Политика
Коломойский пообещал США российские танки в Польше
Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Общество
«ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки
Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.
Общество
Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»
Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
Энергетика
Польская PGNiG на 21% сократила поставки газа из России
"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
Армия и оружие
Украина начала подготовку к отмене призыва в армию
Модель срочной службы в армии не имеет будущего на Украине, заявил 12 ноября министр обороны страны Андрей Загороднюк.
Культура
HBO может снять продолжение «Друзей»
Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
Армия и оружие
«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС
В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
Происшествия
Историк Соколов застрелил бывшую студентку, когда та спала
Политика
Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.