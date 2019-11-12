Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСпрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
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В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры

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Спрос на вторичное жилье в Москве сократился на треть за год

РБКвчера в 03:44

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть

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Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

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В Москве упал спрос на вторичное жильё

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Вчерашние новостройки – лидеры спроса на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга

Ведомости11 ноября в 18:07
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Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 05:49, Вашингтон
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В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
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В России создали ракету «Ярс» для базирования в вагоне

В России создан унифицированный ракетный комплекс "Ярс" для разных типов базирования, в том числе железнодорожного.
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В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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Коммерсантъ 04:43
Общество

Арестован глава оборонного НИИ электронных приборов в Новосибирске

Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал управляющего директора Новосибирского научно-исследовательского института электронных приборов (АО «НИИЭП»), (входит в «Техмаш») Амира Алямова.
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Чемпион мира по тайскому боксу Болян застрелен в Москве

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Общество

На Кузбассе возбуждено дело о показе нацистской символики

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Общество

Медведев призвал сделать диспансеризацию удобной для людей

Диспансеризация должна стать более удобной для россиян, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.
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В колледже Благовещенска произошла стрельба

Студент колледжа в Благовещенске устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местное издание «Амурская служба новостей».
Lenta.ru вчера в 21:30
Общество

Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
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В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником

Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
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Netflix продлил сериал «Ведьмак» до его премьеры

Культуромания 02:40
Политика

Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
РИА Новости 05:20
Политика

Чешский премьер призвал пересмотреть договор о создании НАТО

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о необходимости пересмотреть договор о создании НАТО спустя 70 лет существования альянса.
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Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
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Олигарх Игорь Коломойский заявил о появлении российских танков возле Кракова и Варшавы.
Деловое.ТВ вчера в 11:31
Общество

«ВКонтакте» добавят возможность ставить дизлайки

Представители администрации социальной сети «ВКонтакте» пообещали добавить в доступный пользователям функционал кнопку для негативной оценки чужих комментариев - то есть дизлайк.
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Роструд предупредил о мошенниках с «внеплановыми проверками»

Случаи мошенничества, связанные с внеплановыми проверками, зафиксированы в 24 российских регионах, включая Москву.
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"Импорт газа с восточного направления сократился примерно на 21% в годовом исчислении до 6,29 млрд кубометров, а его доля в общем импорте газа снизилась на 17 процентных пунктов до 58% по сравнению с 75% за аналогичный период прошлого года", - указано в сообщении.
ТАСС 02:22
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Модель срочной службы в армии не имеет будущего на Украине, заявил 12 ноября министр обороны страны Андрей Загороднюк.
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HBO может снять продолжение «Друзей»

Культовый американский сериал "Друзья" может получить продолжение на стриминговой платформе HBO Max, которую телекомпания HBO планирует запустить в 2020 году.
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Армия и оружие

«Панцирь-С» перебросили на север Сирии для защиты вертолетов ВКС

В аэропорту Камышлы на севере Сирии разместили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", сообщает телеканал "Звезда".
РИА Новости 02:26
Происшествия

Историк Соколов застрелил бывшую студентку, когда та спала

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Минск намерен изменить договор с Россией по охране границы

Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
RT на русском 04:15
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