Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Происшествия Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.

Происшествия Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.

Общество Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.

Происшествия ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».

Политика В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.

Хоккей Российские хоккеисты проиграли команде WHL в пятом матче Суперсерии Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче Суперсерии — 2019.

Политика Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.

Происшествия Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.

Наука Ученые назвали опасное свойство сахара Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.

Политика Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы» Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".

Футбол Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.

Армия и оружие В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС 1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».

Политика Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.

Политика Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.

Общество В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.

Кино В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.

Теннис Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.

Хоккей Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса» Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.

Шоу-бизнес Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.