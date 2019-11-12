Экономика
ИнтерфаксСпрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год
Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Вчерашние новостройки – лидеры спроса на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга
Ведомости11 ноября в 18:07
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска
Lenta.ru вчера в 22:09
Происшествия
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье
Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Происшествия
Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки
Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество
Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия
В хабаровской школе умер 11-летний ребенок
Российская газета вчера в 22:52
Политика
Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400
REGNUM вчера в 20:24
Хоккей
Российские хоккеисты проиграли команде WHL в пятом матче Суперсерии
Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче Суперсерии — 2019.
REGNUM 00:54
Происшествия
В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники
ТАСС вчера в 23:09
Политика
Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект
Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия
Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны
Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Наука
Ученые назвали опасное свойство сахара
Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия
Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве
REGNUM вчера в 15:22
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»
Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Хоккей
«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов
Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1.
Газета.Ru вчера в 22:36
Футбол
Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме
По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК вчера в 16:56
Политика
Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия
Военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой в Бурятии
Известия вчера в 19:38
Происшествия
В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка
Вести.Ru вчера в 04:29
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Кино
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского
В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Теннис
Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP
Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова
Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Общество
Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне
Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00