Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксСпрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Если в предыдущие годы уровень спроса осенью в целом был как минимум на 10% выше в сравнении с летними месяцами, то в 2019-м активизации сегмента не произошло.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть за год

Интерфаксвчера в 03:55

Спрос на вторичное жилье в Москве сократился на треть за год

РБКвчера в 03:44

Покупатели утратили интерес к вторичному жилью в Москве

Строительная Газетавчера в 02:40

Спрос на вторичное жилье в Москве упал на треть

Примечаниявчера в 05:58

В Москве упал спрос на вторичное жильё

News.ruвчера в 08:56

Вчерашние новостройки – лидеры спроса на вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга

Ведомости11 ноября в 18:07

В Москве обвалился спрос на вторичные квартиры

Lenta.ru00:18
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы в колледже Благовещенска

Lenta.ru вчера в 22:09
Происшествия

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиками в Забайкалье

Семь человек погибли при столкновении микроавтобуса с двумя грузовиками на федеральной трассе в Агинском районе Забайкальского края.
Lenta.ru 00:08
Происшествия

Олег Соколов захотел помочь с похоронами убитой аспирантки

Бывший преподаватель СПбГУ Олег Соколов, признавшийся в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, выразил желание помочь с ее похоронами.
РИА Новости вчера в 19:09
Общество

Банки предупредили о новом виде мошенничества с картами

Мошенники в 80% случаев выводят денежные средства с банковских карт с помощью онлайн-сервисов по переводу денег с карты на карту (система Card2Card), пишут «Известия» со ссылкой на Сбербанк и представителей других российских банков.
РБК 00:23
Происшествия

ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом

Управление ФСБ по Псковской области рассекретило часть материалов уголовного дела о преступлениях эстонских карателей в годы Великой Отечественной войны в лагере для военнопленных в деревне Моглино под Псковом, сообщает 14 ноября «РИА Новости».
Известия вчера в 20:10
Политика

В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту

В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия

В хабаровской школе умер 11-летний ребенок

Российская газета вчера в 22:52
Политика

Трамп и Эрдоган попытаются решить вопрос с закупкой российских С-400

REGNUM вчера в 20:24
Хоккей

Российские хоккеисты проиграли команде WHL в пятом матче Суперсерии

Молодёжная сборная России по хоккею (игроки не старше 20 лет) проиграла команде Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче Суперсерии — 2019.
REGNUM 00:54
Происшествия

В поисках пропавшей девочки в Крыму задействуют беспилотники

ТАСС вчера в 23:09
Общество

В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

РБК вчера в 12:25
Политика

Бундестаг принял регулирующий «Северный поток-2» законопроект

Парламент ФРГ принял законопроект о внесении изменений в законодательство для реализации обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщается на сайте Бундестага.
РБК вчера в 13:29
Происшествия

Главу ростовского ГУ ФСИН арестовали по делу о разглашении гостайны

Согласно решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону, начальника ГУ ФСИН по Ростовской области Муслима Даххаева, обвиняемого в разглашении гостайны, заключат под стражу.
Газета.Ru вчера в 13:59
Наука

Ученые назвали опасное свойство сахара

Употребление сахара повышает риск возникновения воспалительных заболеваний кишечника.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Боец ММА арестован по делу о похищении человека в Москве

REGNUM вчера в 15:22
Политика

Туск назвал Россию «стратегической проблемой Европы»

Уходящий глава Евросовета Дональд Туск заявил, что не считает Россию стратегическим партнером ЕС. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:33
Хоккей

«Вашингтон» взял верх над «Филадельфией» в серии буллитов

Встреча закончилась в серии буллитов со счетом 2:1.
Газета.Ru вчера в 22:36
Футбол

Футболисты сборной России не хотят играть в новой форме

По имеющейся информации, футболисты национальной команды остались недовольны новой формой и не хотят в ней играть.
Metaratings 12 ноября в 13:33
Армия и оружие

В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС

1 октября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в размещении российской базы ВВС на территории его страны «нет практического смысла».
РБК вчера в 14:56
Политика

Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике

Властям России удалось сдержать экономику России от сползания в рецессию.
РБК вчера в 16:56
Политика

Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский высказался за урегулирование конфликта в Донбассе и восстановление отношений между Москвой и Киевом.
Lenta.ru вчера в 06:12
Происшествия

Военнослужащий подорвал гранату после ссоры с женой в Бурятии

Известия вчера в 19:38
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

Вести.Ru вчера в 04:29
Общество

В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
RT на русском вчера в 08:18
Кино

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского

В прокат выходит «Грех» Андрея Кончаловского Художественная картина «Грех» о жизни и творчестве Микеланджело, поставленная при поддержке Алишера Усманова, его фонда «Искусство, наука и спорт» и «Первого канала»,— не просто биографическая драма.
Коммерсантъ вчера в 17:17
Теннис

Медведев проиграл Надалю на Итоговом турнире ATP

Россиянин Даниил Медведев потерпел поражение от испанца Рафаэля Надаля во втором матче группы Андре Агасси на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Лондоне.
RT на русском вчера в 12:00
Хоккей

Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»

Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Футбол

Ибрагимович попрощался с «Лос-Анджелес Гэлакси»

News.ru 00:29
Шоу-бизнес

Ксения Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова

Телеведущая Ксения Собчак резко отреагировала на слова режиссера Никиты Михалкова о ее свадьбе с Константином Богомоловым.
iReactor вчера в 14:11
Общество

Мигранты стали претендовать на более высокую зарплату, чем россияне

Самая маленькая разница в зарплатных ожиданиях россиян и иностранцев наблюдается в сферах, где предполагается общение с клиентами, например, при отклике на вакансии продавцов и администраторов - в среднем два-четыре процента.
Российская газета 01:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное