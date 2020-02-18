Общество

РБКРБКСпрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%

Управление Росреестра по Москве зафиксировало в январе 2020 года падение спроса на вторичном рынке жилья. За первый месяц года в столице были проданы 7969 квартир по договорам купли-продажи или мены жилья, что на 19% меньше, чем в январе 2019-го.
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