Общество

ИзвестияИзвестияСпрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%

«В январе 2020 года зарегистрировано 7 тыс. 969 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 19% меньше, чем в январе 2019 года (9 853 перехода), и на 49,5% ниже показателя декабря 2019 года»,— говорится в сообщении.
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Число сделок в Москве с жильем на «вторичке» в январе упало на 19%

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