Общество
ИзвестияСпрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%
Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы уменьшается. Так, в январе 2020 спрос снизился по сравнению с прошлым годом на 19%, сообщается на сайте Росреестра во вторник, 18 февраля.
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Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Спорт
Норвежец помешал Большунову выйти в финал в спринте на «Ски Туре»
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию
Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Происшествия
Второй россиянин заразился коронавирусом
Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина.
Общество
Россия временно запретила въезд гражданам Китая
Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
Армия и оружие
Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи
Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
Происшествия
ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма
Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Общество
Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа
Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Общество
Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал
Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Армия и оружие
ЛНР начала наступление в Донбассе
Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы
США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Политика
В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе
В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
Шоу-бизнес
Джиган в четвертый раз стал отцом
Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Шоу-бизнес
Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал
Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Общество
В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва
В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Фигурное катание
Умер украинский фигурист Николай Бондарь
Хоккей
Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных
Политика
Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана
Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
Здоровье
Врач из Пермского края назвала причину отказа принять больного с ВИЧ
Врач-терапевт из поселка Ныроб в Пермском крае Татьяна Аксенова объяснила, почему отказалась принимать бывшего осужденного с ВИЧ.
Авто
Hyundai представила в России обновленный Solaris
Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Политика
Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу
Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
Наука
Новейшая технология сможет производить электричество из воздуха
Американские ученые создали технологию получения электричества из воздуха.
Общество
Россиян предупредили о морозах в марте
Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Футбол
Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»
Экономика
В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты
С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».