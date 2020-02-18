Общество

ИзвестияИзвестияСпрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%

Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы уменьшается. Так, в январе 2020 спрос снизился по сравнению с прошлым годом на 19%, сообщается на сайте Росреестра во вторник, 18 февраля.
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В Москве обвалились продажи готовых квартир

Lenta.ru04:33

Эксперт по недвижимости объяснил, почему квартиру в Москве надо покупать прямо сейчас

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Спрос на вторичном рынке жилья в Москве упал в январе на 19%

РБК05:58

Около 8 тыс прав на покупку вторичного жилья зарегистрировали в Москве в январе

РИАМО07:18

Число сделок на рынке вторичного жилья в Москве в январе уменьшилось на 19%

ТАСС03:08

В Москве снизилось количество сделок на вторичном рынке жилья

Интерфакс02:02

Почти 8 тыс. сделок купли-продажи вторичного жилья зарегистрировано в Москве за январь

Агентство Москва01:31
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Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
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Олимпийская чемпионка Сотникова госпитализирована и перенесла операцию

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 по фигурному катанию Аделина Сотникова госпитализирована и перенесла операцию.
Газета.Ru 12:24
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Второй россиянин заразился коронавирусом

Второй российский турист заразился коронавирусом на лайнере Diamond Princess, вставшем на якорь в Японии из-за карантина.
Lenta.ru 08:08
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Россия временно запретила въезд гражданам Китая

Как уточняется, для граждан КНР будет временно запрещён въезд в Россию в частных и туристических целях, а также в целях учёбы и осуществления трудовой деятельности.
REGNUM 12:52
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

Представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Халид аль-Махджуб заявил об уничтожении турецкого судна в порту Триполи.
ТАСС 08:27
Происшествия

ФСБ задержала подростков за подготовку терактов в школах Крыма

Двое подростков из Керчи задержаны за подготовку двух терактов в образовательных учреждениях Крыма, у них изъяты самодельные бомбы.
Lenta.ru 08:55
Общество

Россию обязали расплатиться с акционерами ЮКОСа

Суд в Гааге удовлетворил апелляцию по иску на $50 млрд Апелляционный суд Гааги удовлетворил жалобу экс-акционеров ЮКОСа, обязав Россию выплатить компенсацию за экспроприацию активов нефтекомпании.
Коммерсантъ 05:49
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru 10:29
Армия и оружие

ЛНР начала наступление в Донбассе

Вооруженные формирования ЛНР начали наступление в Донбассе.
Piter.tv 02:36
Политика

В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17

Интерфакс 04:48
Экономика

В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Вести.Ru 02:36
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК 11:23
Политика

США ввели санкции против подразделения «Роснефти» из-за Венесуэлы

США ужесточили санкции в отношении Венесуэлы, внеся в черный список дочернюю компанию российской нефтяной компании "Роснефть", которая, как считают в администрации президента Дональда Трампа, поддерживает действующего президента страны Николаса Мадуро, передает Reuters.
Вести.Ru 11:11
Политика

В Кремле прокомментировали обострение в Донбассе

В Кремле пока не располагают конкретикой по столкновению между представителями самопровозглашенной ЛНР и украинскими силовиками в Донбассе.
BFM.ru 05:19
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Джиган в четвертый раз стал отцом

Как стало известно, у пары родился сын, которого назвали Денисом. Уточняется, что в семье Джигана уже есть три дочери: Ариэла, Лея и Майя.
Газета.Ru 11:14
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета 03:53
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань вчера в 07:58
Общество

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва

В понедельник, 17 февраля, в столице госпитализировали телеведущего Дмитрия Диброва.
Московская перспектива вчера в 15:30
Шоу-бизнес

Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Paparazzi.ru вчера в 01:46
Фигурное катание

Умер украинский фигурист Николай Бондарь

Известия вчера в 17:58
Хоккей

Овечкин силовым приемом отправил игрока «Вегаса» на скамейку запасных

Спорт-Экспресс вчера в 19:05
Политика

Янукович обратился к украинцам в годовщину Майдана

Бывший президент Украины Виктор Янукович обратился к соотечественникам по случаю шестой годовщины гибели людей во время массовых беспорядков на майдане Незалежности.
РИА Новости 06:40
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Врач из Пермского края назвала причину отказа принять больного с ВИЧ

Врач-терапевт из поселка Ныроб в Пермском крае Татьяна Аксенова объяснила, почему отказалась принимать бывшего осужденного с ВИЧ.
Ридус 04:11
Авто

Hyundai представила в России обновленный Solaris

Корейская компания Hyundai представила в Санкт-Петербурге обновленную версию седана Solaris для российского рынка.
Известия 06:09
Политика

Турция «не удовлетворена» результатами переговоров с Россией по Идлибу

Турция не удовлетворена результатом переговоров с Россией по урегулированию в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь турецкого лидера Ибрагим Калын.
РИА Новости 12:21
Наука

Новейшая технология сможет производить электричество из воздуха

Американские ученые создали технологию получения электричества из воздуха.
Московский Комсомолец в Марий Эл 05:30
Общество

Россиян предупредили о морозах в марте

Ранее Вильфанд предупреждал, что синоптическая весна наступает в 20-х числах марта, но в нынешнем году весна придет быстрее из-за аномально теплой зимы.
Lenta.ru вчера в 02:29
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Саратовский футболист Федор Смолов забил мадридскому «Реалу»

Репортер64 16 февраля в 17:57
Экономика

В России изменятся правила получения пенсий на банковские карты

С 1 июля 2020 года будет завершен переходный период перевода пенсионных и иных социальных выплат на банковскую карту «Мир».
Моя Москва.онлайн 11:04
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