Число сделок на рынке вторичного жилья Москвы уменьшается. Так, в январе 2020 спрос снизился по сравнению с прошлым годом на 19%, сообщается на сайте Росреестра во вторник, 18 февраля.

Спрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%

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