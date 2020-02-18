Общество
ИзвестияСпрос на вторичном рынке жилья в Москве в январе понизился на 19%
«В январе 2020 года зарегистрировано 7 тыс. 969 переходов прав на основании договоров купли-продажи (мены) жилья — на 19% меньше, чем в январе 2019 года (9 853 перехода), и на 49,5% ниже показателя декабря 2019 года»,— говорится в сообщении.
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Армия и оружие
ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе прекратить огонь
Генсек ОБСЕ Томас Гремингер призвал стороны проявлять максимальную сдержанность и выполнять взятые на себя обязательства.
Спорт
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Общество
Россия временно остановит въезд граждан Китая
С 20 февраля Россия временно остановит пропуск граждан Китая через государственную границу.
Общество
Подруге Павленского предъявлено обвинение
Шоу-бизнес
Данила Козловский улетел в США на роды Зуевой
Известно, что Козловский и Зуев состоят в гражданском браке.
Авто
Volkswagen готовит новый электрический кроссовер семейства ID
На рынок выведут новый электрический кроссовер семейства ID, машина составит конкуренцию BMW iX3 и Mercedes-Benz EQB.
Экономика
Пенсионеров заставят перейти на карты МИР
С начала июля этого года, 1 числа, Пенсионный фонд РФ в обязательном порядке заставит всех нынешних пенсионеров перевести свои пенсионные отчисления на карты банков, выпущенных на базе платёжной системы МИР.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Экономика
На Сахалине откроют производство модульных домов
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Как подчеркнули в компании, «Роснефть» стала инвестором в экономику Венесуэлы задолго до введения санкций США, а её деятельность в стране связана с реализацией добычных проектов и трейдингом.
Наука
Как выглядит самое шумное существо в океане
Вряд ли вы даже могли себе представить, что самый шумный обитатель океана имеет весьма незначительные размеры.
Футбол
Ибрагимович хотел побить бывшего игрока «Спартака»
Политика
Кремль оценил данные голландской разведки по делу о крушении MH17
Ранее 18 февраля издание Bonanza Media опубликовало документ голландской разведки, согласно которому сотрудники нидерландских спецслужб не обнаружили на месте крушения Boeing MH17 ни одного ракетного комплекса «Бук».
Авто
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Белорусский автозавод «БелДжи» начал собирать компактные кроссоверы Geely Coolray.
Политика
В Раде предложили отправить делегацию на парад Победы в Москву
Экономика
В Госдуму внесен закон об индексации пенсий работающим пенсионерам
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий восстановление с 2020 года индексации пенсий работающим пенсионерам.
Шоу-бизнес
Елена Степаненко станет ведущей нового шоу на «Россия-1»
Здоровье
Пермские власти проверят данные об отказе врача лечить пациента с ВИЧ
Министерство здравоохранения Пермского края проверяет информацию о том, что медики в поселке Ныроб отказались принимать пациента с положительным ВИЧ-статусом и разгласили его диагноз, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
Экономика
«Газпром» разместит 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%
"Газпром" размещает 10-летние евробонды на $2 млрд под 3,25%, сообщил "Интерфаксу" источник в банковских кругах.
Гаджеты
Продажи Xiaomi Mi 10 Pro уже стартовали
Новинку раскупили за 60 секунд. Смартфон Xiaomi Mi 10 Pro уже поступили в продажу на китайском рынке, сообщает «iXBT».
Происшествия
ФСБ задержала двух готовивших теракты в Керчи подростков
Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала двух подростков, которые планировали теракты в учебных заведениях Керчи.
ЖКХ
В Госдуме хотят запретить отключать услуги ЖКХ должникам
Депутаты Госдумы рассмотрят законопроект о запрете отключения россиянам услуг ЖКХ за долги.
Футбол
«Ливерпуль» проиграл «Атлетико» в матче Лиги чемпионов
Общество
Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен
Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.
Космос
Где находится родстер Илона Маска спустя два года в космосе
Шоу-бизнес
Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова
Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.