Экономика

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургСпрос на жилье в Петербурге упал вдвое

Ранее "Ъ-СПб" писал о том, что в апреле в Петербурге было введено в эксплуатацию 109,3 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) на 2105 квартир — в пять раз больше, чем годом ранее.
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Спрос на жильё в Петербурге во время пандемии упал наполовину

78.ru08:57

Смольный заявил о падении спроса на жильё в Петербурге на 50%

DP.RU08:56

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

РИА Новости05:29

В Петербурге спрос на жилье упал в два раза

Piter.tv07:59

Спрос на жилье в Петербурге упал на 50% во время пандемии

ТАСС07:14

В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье

Lenta.ru06:57

В Петербурге во время пандемии спрос на недвижимость упал на 50 %

Невские Новости08:21
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Происшествия

Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы

На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
2
Здоровье

Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате

"Неблагополучная ситуация развивается на Великолукском комбинате, где в двух цехах — колбасном и транспортном — уже зарегистрированы 24 случая заболевания", — сказал главный санитарный врач Псковской области.
DP.RU 08:52
8
Авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки машины

Самые выгодные предложения на покупку новых российских автомобилей покупатели смогут получить после снятия режима ограничений и открытия автосалонов по всей стране.
Автоновости дня 00:54
27
Энергетика

«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов

Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
272
Общество

Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
1,3K
Происшествия

В Псковской области утонула 15-летняя девочка

Российская газета 05:27
1
Общество

Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии

Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
1,2K
Общество

Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара

Ведомости вчера в 09:04
1,7K
Транспорт

Действие льготных проездных в Петербурге возобновят с 1 июня

В Петербурге с 1 июня будет возобновлено действие льготных проездных.
Питерские заметки вчера в 13:06
118
Общество

Власти сообщили об очереди на две недели на тесты на антитела в Москве

На прошлой неделе власти Москвы обнародовали первые итоги тестирования на наличие антител к вирусу, вызывающему COVID-19.
РБК 09:21
2
Музыка

Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители

Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
55
Общество

За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом

За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека.
RuNews24.ru 03:47
Политика

Минобороны начало подготовку к параду Победы в Москве

Министерство обороны возобновило подготовку к проведению парада Победы на Красной площади, сообщил 29 мая главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков.
Известия вчера в 18:53
40
Происшествия

В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19

РИА Новости 08:32
11
Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Происшествия

В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США

РЕН ТВ вчера в 20:05
Здоровье

Перечислены противопоказания для ношения масок

UfacityNews.ru вчера в 06:25
63
Здоровье

Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты

Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
25
Общество

В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей

Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
375
Шоу-бизнес

Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом

Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
48
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Общество

Собянин предложил прогулки в Москве по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
3K
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
110
Экономика

Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей

Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
112
Общество

С 1 июня в Тульской области снимается ряд «коронавирусных» ограничений

Действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в Тульской области продлено до 15 июня, включая обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.
ГТРК Тула 09:07
1
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
4,1K
Футбол

AS: Диего Коста может сесть в тюрьму за неуплату налогов

Испанская прокуратура требует наказать нападающего «Атлетико» Диего Косту за неуплату налогов.
Матч ТВ 08:54
Общество

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня, а формат (онлайн или оффлайн) местные власти выберут сами, исходя из эпидемической ситуации.
Интерфакс 09:14
2
Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20
1
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