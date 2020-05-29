Экономика
Коммерсантъ Санкт-ПетербургСпрос на жилье в Петербурге упал вдвое
Ранее "Ъ-СПб" писал о том, что в апреле в Петербурге было введено в эксплуатацию 109,3 тыс. кв. м жилой недвижимости (без ИЖС) на 2105 квартир — в пять раз больше, чем годом ранее.
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Происшествия
Неизвестные устроили конфликт со стрельбой на западе Москвы
На западе Москвы произошел конфликт между неизвестными, в ходе которого один из участников открыл стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного управления полиции.
Интерфакс 09:14
Здоровье
Очаг коронавируса выявлен на Великолукском мясокомбинате
"Неблагополучная ситуация развивается на Великолукском комбинате, где в двух цехах — колбасном и транспортном — уже зарегистрированы 24 случая заболевания", — сказал главный санитарный врач Псковской области.
DP.RU 08:52
Авто
В Минпромторге назвали лучшее время для покупки машины
Самые выгодные предложения на покупку новых российских автомобилей покупатели смогут получить после снятия режима ограничений и открытия автосалонов по всей стране.
Автоновости дня 00:54
Энергетика
«Газпром» начнет переговоры по газу с Беларусью после уплаты долгов
Начать переговоры о поставках газа в 2021 году с Беларусью можно будет после погашения Республикой долга за газ в 165 млн 570 тысяч долларов, считают в "Газпроме".
Российская газета 08:48
Общество
Онищенко заявил об опасности заражения коронавирусом в подъездах
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках.
РИА Новости 01:52
Происшествия
В Псковской области утонула 15-летняя девочка
Российская газета 05:27
Общество
Минтруд предложил новые правила увольнения при пандемии
Минтруд предлагает ввести особый порядок увольнения сотрудников и введение режима простоя в период пандемии коронавируса, который будет действовать до конца текущего года.
Газета.Ru 03:50
Общество
Три журналиста задержаны за пикеты в поддержку Ильи Азара
Ведомости вчера в 09:04
Транспорт
Действие льготных проездных в Петербурге возобновят с 1 июня
В Петербурге с 1 июня будет возобновлено действие льготных проездных.
Питерские заметки вчера в 13:06
Общество
Власти сообщили об очереди на две недели на тесты на антитела в Москве
На прошлой неделе власти Москвы обнародовали первые итоги тестирования на наличие антител к вирусу, вызывающему COVID-19.
РБК 09:21
Музыка
Фаворитов отмененного конкурса «Евровидение-2020» назвали зрители
Песенный конкурс Евровидение-2020 был отменен из-за пандемии коронавируса. Конкурсанты из многих стран приняли участие в онлайн-концерте.
iReactor вчера в 03:41
Общество
За сутки в России выявили 8 572 заболевших коронавирусом
За все время от COVID-19 в России скончались 4 374 человека. За минувшие сутки выписали из больниц 8 264 человека.
RuNews24.ru 03:47
Политика
Минобороны начало подготовку к параду Победы в Москве
Министерство обороны возобновило подготовку к проведению парада Победы на Красной площади, сообщил 29 мая главнокомандующий Сухопутными войсками (СВ) генерал армии Олег Салюков.
Известия вчера в 18:53
Происшествия
В Индии обезьяны похитили образцы крови возможных носителей COVID-19
РИА Новости 08:32
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Происшествия
В Миннесоте из-за беспорядков задействовали Национальную гвардию США
РЕН ТВ вчера в 20:05
Здоровье
Перечислены противопоказания для ношения масок
UfacityNews.ru вчера в 06:25
Здоровье
Детский омбудсмен предложила урезать клиникам финансирование на аборты
Уполномоченный президента по правам ребенка Анна Кузнецова в ежегодном докладе о результате своей работы предложила сократить финансирование клиник, которые проводят аборты.
ЗакC.Ру 07:05
Общество
В Госдуме дали прогноз по срокам открытия пляжей
Пляжи почти по всей России, предположительно, могут начать открывать уже 1 июля, заявил глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 20:53
Шоу-бизнес
Джастин Бибер опубликовал снимок с русским матерным словом
Многие задались вопросом, понимает ли сам Бибер, что на его снимке присутствует русское матерное слово.
Вести.Ru 09:25
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский" вышел из германского порта Мукран (там находится логистический терминал проекта строительства "Северного потока 2"), свидетельствуют данные систем контроля передвижения морских судов.
Интерфакс вчера в 02:57
Общество
Собянин предложил прогулки в Москве по графику
Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным предложил в тестовом режиме разрешить прогулки в Москве по графику.
RT на русском 27 мая в 09:04
Экономика
Российские банки ускорили вывоз золота из страны
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru вчера в 01:48
Экономика
Сбербанк полностью подключился к Системе быстрых платежей
Сбербанк России подключил для своих клиентов опцию отправления и приема переводов по номеру телефона клиентов разных банков в рамках Системы быстрых платежей (СБП), следует из данных в приложении банка.
Интерфакс вчера в 04:53
Общество
С 1 июня в Тульской области снимается ряд «коронавирусных» ограничений
Действие ограничений, введенных в рамках режима повышенной готовности, в Тульской области продлено до 15 июня, включая обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет.
ГТРК Тула 09:07
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Футбол
AS: Диего Коста может сесть в тюрьму за неуплату налогов
Испанская прокуратура требует наказать нападающего «Атлетико» Диего Косту за неуплату налогов.
Матч ТВ 08:54
Общество
Школьные выпускные в России пройдут 27 июня
Минпросвещения России рекомендовало регионам провести школьные выпускные вечера 27 июня, а формат (онлайн или оффлайн) местные власти выберут сами, исходя из эпидемической ситуации.
Интерфакс 09:14
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
Президент РФ Владимир Путин поручил Минобороны и МИДу провести переговоры с Сирией о передаче дополнительного недвижимого имущества и акватории в районе сирийского побережья.
Коммерсантъ 09:20