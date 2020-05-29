Спрос на жилье в Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

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Энергетика «Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири» Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири». 1,1K

Политика Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным. 3K

Общество Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова. 503

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Политика В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования. 11

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Общество Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.

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Футбол «Финал четырех» Лиги чемпионов может пройти в Германии Ранее сообщалось, что четыре последних участника Лиги чемпионов, вероятно, определят победителя турнира в Стамбуле.

Происшествия В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News. 6