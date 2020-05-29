Экономика
РИА НовостиВ Петербурге вдвое упал спрос на жилье
Спрос на жилье в Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.
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Энергетика
«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ
"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
Энергетика
«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»
Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Политика
Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России
Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
Происшествия
На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок
Krym.News 07:00
Политика
США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи
Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S получил поддержку Wi-Fi 6
Megaobzor.com 08:25
Авто
Группа Renault озвучила план по сокращению затрат
Порядка 800 млн евро Renault намерена сэкономить за счет расширения унификации как между своими моделями, так и с автомобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня 06:53
Армия и оружие
Российский флот получил подлодку «Князь Владимир»
Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК.
Взгляд.ру вчера в 10:36
Здоровье
Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня
В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск 06:17
Политика
В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
Общество
Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами
Интерфакс вчера в 16:58
Культура
«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса
Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня 05:24
Единоборства
Петр Ян встретится с Жозе Альдо
FightTime.ru вчера в 01:09
Футбол
Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду»
Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование.
Радио Курс 03:13
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
Здоровье
Ограничения в Марий Эл будут смягчены с 1 июня
Глава Марий Эл Александр Евстифеев, проводя очередное заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал, что в ближайшее время наступит ослабление режима ограничительных мер, введенных на территории республики из-за коронавируса.
Глава Республики Марий Эл 06:25
Общество
Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений
Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
РИА Новости 04:48
Общество
Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков
Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Общество
В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры
«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
Общество
В Липецкой области продлены ограничения в связи с COVID-19
В Липецкой области до 20 июня продлены ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Российская газета 08:16
Общество
В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса
Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом.
НТВ 03:46
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран
Интерфакс вчера в 02:57
Футбол
«Финал четырех» Лиги чемпионов может пройти в Германии
Ранее сообщалось, что четыре последних участника Лиги чемпионов, вероятно, определят победителя турнира в Стамбуле.
Soccer.ru 03:51
Происшествия
В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании
Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
Общество
Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток
Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
Шоу-бизнес
Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни
Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43