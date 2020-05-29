Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Петербурге вдвое упал спрос на жилье

Спрос на жилье в Петербурге в условиях эпидемии COVID-19 упал примерно в два раза, сообщил зампред комитета по строительству города Евгений Барановский.
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Спрос на жилье в Петербурге упал на 50% во время пандемии

ТАСС07:14

В Петербурге во время пандемии спрос на недвижимость упал на 50 %

Невские Новости08:21

В Петербурге спрос на жилье упал в два раза

Piter.tv07:59

В Петербурге вдвое рухнул спрос на жилье

Gazeta.SPb07:45

Спрос на недвижимость в Петербурге упал на 50%

АиФ Санкт-Петербург08:47

В Санкт-Петербурге рухнул спрос на жилье

Lenta.ru06:57

В Петербурге вдвое упал спрос на жилье

РИА Новости05:29
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Энергетика

«Газпром» озвучил сумму задолженности Белоруссии за газ

"Газпром" будет готов начать переговоры по поставкам газа в Белоруссию в 2021 году после урегулирования вопроса с долгом страны за сырье в 165,6 миллиона долларов, сообщил председатель правления компании Алексей Миллер.
РИА Новости 08:26
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Энергетика

«Газпром» поставил под угрозу «Силу Сибири»

Государственная компания «Газпром» поставила под угрозу исполнение 30-летнего контракта на поставки газа в Китай и весь проект «Сила Сибири».
Lenta.ru 27 мая в 17:40
1,1K
Шоу-бизнес

Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов

22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
7
Политика

Совет Европы решил проверить поправки в Конституцию России

Москва, 28 мая 2020, 21:09 — REGNUM Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) направила в Венецианскую комиссию запрос на экспертизу правомерности поправок в Конституцию Российской Федерации, которые были инициированы президентом России Владимиром Путиным.
REGNUM вчера в 14:09
3K
Происшествия

На пожаре в Феодосии погиб пятилетний ребенок

Krym.News 07:00
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Политика

США обвинили Россию в строительстве клонов «Мистралей» в Керчи

Универсальные десантные корабли проекта 23900 "Прибой", которые планируется построить на заводе "Залив" в Керчи - клоны французских "Мистралей".
РИА Новости Крым 05:08
2
Общество

Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели

Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
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Гаджеты

Ноутбук Samsung Galaxy Book S получил поддержку Wi-Fi 6

Megaobzor.com 08:25
Авто

Группа Renault озвучила план по сокращению затрат

Порядка 800 млн евро Renault намерена сэкономить за счет расширения унификации как между своими моделями, так и с автомобилями альянса Renault-Nissan-Mitsubishi.
Автоновости дня 06:53
Армия и оружие

Российский флот получил подлодку «Князь Владимир»

Подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» передан ВМФ России, акт приемки подписан в четверг на «Севмаше» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), сообщили в пресс-службе ОСК.
Взгляд.ру вчера в 10:36
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Здоровье

Режим самоизоляции продлили в Иркутской области до 14 июня

В Иркутской области из-за распространения коронавирусной инфекции продлили режим самоизоляции до 14 июня.
АиФ Иркутск 06:17
79
Политика

В рабочей группе высказались о ситуации с голосованием по Конституции

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок к Конституции Талия Хабриева заявила РИА Новости, что не видит необходимости затягивать процесс определения даты голосования.
RT на русском 06:20
11
Общество

Задержанных в Москве журналистов отпустили из полиции с протоколами

Интерфакс вчера в 16:58
1,7K
Культура

«Премию Муз-ТВ» перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса

Из-за пандемии коронавируса организаторы события решили перенести вручение награды на 2021 год.
Экономика сегодня 05:24
Единоборства

Петр Ян встретится с Жозе Альдо

FightTime.ru вчера в 01:09
2
Футбол

Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду»

Курский губернатор перечислит свою июньскую зарплату «Авангарду». Он хочет помочь клубу пройти лицензирование.
Радио Курс 03:13
1
Шоу-бизнес

Евгения Лоза разводится с мужем

Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru 27 мая в 15:09
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Здоровье

Ограничения в Марий Эл будут смягчены с 1 июня

Глава Марий Эл Александр Евстифеев, проводя очередное заседание регионального Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, рассказал, что в ближайшее время наступит ослабление режима ограничительных мер, введенных на территории республики из-за коронавируса.
Глава Республики Марий Эл 06:25
2
Общество

Вузы продолжат работать дистанционно до снятия ограничений

Уточняется, что приказ вступает в силу с 1 июня.
РИА Новости 04:48
1
Общество

Минтруд рассказал о пенсионном стаже работающих с COVID-19 медиков

Пенсионный стаж медиков, которые работают с пациентами с коронавирусом, в 2020 году будет формироваться из расчёта день за три, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда.
RT на русском 08:36
Общество

В Москве с 1 июня частично заработают торговые центры

«С 1 июня в Москве возобновят работу порядка 47 тыс. предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тыс. предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры, не включая пункты общественного питания, спортзалы и детские зоны», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 08:25
8
Общество

В Липецкой области продлены ограничения в связи с COVID-19

В Липецкой области до 20 июня продлены ограничения, связанные с распространением коронавируса.
Российская газета 08:16
13
Общество

В РФ за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса

Предыдущий рекорд по смертям был зафиксирован 28 и 26 мая — в оба этих дня за сутки скончались 174 человека с коронавирусом.
НТВ 03:46
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс вчера в 02:57
1,4K
Футбол

«Финал четырех» Лиги чемпионов может пройти в Германии

Ранее сообщалось, что четыре последних участника Лиги чемпионов, вероятно, определят победителя турнира в Стамбуле.
Soccer.ru 03:51
Происшествия

В США еще четыре женщины обвинили Харви Вайнштейна в изнасиловании

Американского кинопродюсера Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четыре женщины, при этом одна из них на момент совершения преступления была несовершеннолетней, сообщает газета New York Daily News.
РИА Новости 05:23
6
Происшествия

В Сергиевом Посаде на свалке обнаружили лекарства от ВИЧ и рака

Газета.Ru 04:41
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Общество

Академик РАН предупредил о вреде долгого ношения масок и перчаток

Коронавирус COVID-19 не сохраняется на поверхностях в течение долгого времени, в связи с этим носить перчатки бесполезно и вредно, так как есть риск заработать грибковые заболевания, сообщил «Интерфаксу» зав. кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени И.М.Сеченова, академик РАН Виталий Зверев.
Республика Татарстан вчера в 05:44
1K
Происшествия

Америка протестует после убийства афроамериканца Джорджа Флойда

Вести.Ru 00:50
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Шоу-бизнес

Опубликовано редкое фото Жанны Фриске во время болезни

Сестра Жанны Фриске Наталья на личной страничке в Instagram выложила уникальное архивное фото с певицей.
Что происходит 04:43
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