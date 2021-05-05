В России увеличился спрос на импортное пиво
Средняя цена пива импортной марки составляла 181 руб. за литр, лицензионной — 111, российской — 87 руб. Лидерами по импорту пива стали Германия и Мексика. Из Германии в Россию ввезли 19,4 млн дал пива (+ 29% к 2019 году), Мексика увеличила поставки до 5,2 млн дал, сообщает РБК.В источнике
С чего всё началось
Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво
О резком росте спроса на импортное пиво в магазинах за последний год свидетельствуют данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 01:00
Подробнее о событии
Продажи импортного пива в российских магазинах за последний год выросли более чем на 30%
Эхо Москвывчера в 04:34