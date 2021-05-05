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В России увеличился спрос на импортное пиво

Средняя цена пива импортной марки составляла 181 руб. за литр, лицензионной — 111, российской — 87 руб. Лидерами по импорту пива стали Германия и Мексика. Из Германии в Россию ввезли 19,4 млн дал пива (+ 29% к 2019 году), Мексика увеличила поставки до 5,2 млн дал, сообщает РБК.В источнике

С чего всё началось

Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво

О резком росте спроса на импортное пиво в магазинах за последний год свидетельствуют данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК.
РБКвчера в 01:00

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Россияне стали чаще покупать импортное пиво

ФАНвчера в 05:44

Продажи импортного пива в российских магазинах за последний год выросли более чем на 30%

Эхо Москвывчера в 04:34

Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво

РБКвчера в 01:00

Россияне стали чаще покупать импортное пиво в пандемию

News.ruвчера в 03:55

В России увеличился спрос на импортное пиво

Коммерсантъвчера в 02:58

Россияне полюбили импортное пиво во время пандемии

Телеканал 360°вчера в 02:57

В России почти на треть вырос спрос на импортное пиво

REGNUMвчера в 04:30
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РИА Новости18:42

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ТАССвчера в 15:49