Средняя цена пива импортной марки составляла 181 руб. за литр, лицензионной — 111, российской — 87 руб. Лидерами по импорту пива стали Германия и Мексика. Из Германии в Россию ввезли 19,4 млн дал пива (+ 29% к 2019 году), Мексика увеличила поставки до 5,2 млн дал, сообщает РБК.

Видео Фото Интересное видео Телеканал 360° SM News Телеканал 360° Моя Москва.онлайн РЕН ТВ Пятый канал

С чего всё началось Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво О резком росте спроса на импортное пиво в магазинах за последний год свидетельствуют данные аудита розничной торговли исследовательской компании NielsenIQ, с которыми ознакомился РБК. РБК вчера в 01:00