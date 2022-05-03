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Спрос на курортный отдых в России среди граждан снизился по сравнению с 2021 годом

Гостиницы на российских курортах начали снижать заявленную стоимость размещения на летний период, рассказал “Ъ” гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Коммерсантъ
Падение доходов в кризис, ограничения авиаперелетов на юг страны из-за военной операции РФ на Украине и рост общей тревожности граждан из-за боевых действий вынуждают россиян планировать отпуск дома.
Коммерсантъ
По данным OneTwoTrip, стоимость размещения в июне—августе в отелях Сочи, Красной Поляны, Ялты, Кавказских Минеральных Вод и Калининграда сейчас на 10–45% ниже, чем в марте.
Коммерсантъ
Цены на отели в популярных экскурсионных направлениях пока стабильны.
ПРАЙМ

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Гендиректор компании «Дельфин»: стоимость отдыха летом в России снизится до 45 процентов
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Отельерам приходится снижать цены
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