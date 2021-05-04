Глава комитета Госдумы опроверг сообщения о штрафах для дачников за одуванчики на участке

Ранее в СМИ со ссылкой на юриста появилась информация об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками, в том числе с борщевиком, мятой, одуванчиками, ромашкой и чертополохом.