Спрос на наличные в России резко вырос в апреле
Как отмечает издание, эксперты объясняют апрельский рост спроса на наличные длинными майскими праздниками, а также беспокойством о возможном отключении страны от международной банковской системы SWIFT.В источнике
С чего всё началось
Россияне резко увеличили спрос на наличные
В апреле, перед майскими праздниками, в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные деньги, замечает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Но в этом году, по его словам, отток оказался выше примерно на 100 млрд руб.
РБК09:53