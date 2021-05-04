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Экономика

Спрос на наличные в России резко вырос в апреле

Как отмечает издание, эксперты объясняют апрельский рост спроса на наличные длинными майскими праздниками, а также беспокойством о возможном отключении страны от международной банковской системы SWIFT.В источнике

С чего всё началось

Россияне резко увеличили спрос на наличные

В апреле, перед майскими праздниками, в России традиционно наблюдается активизация спроса на наличные деньги, замечает начальник центра разработки стратегии Газпромбанка Егор Сусин. Но в этом году, по его словам, отток оказался выше примерно на 100 млрд руб.
РБК09:53

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РБК: в России резко вырос спрос на наличные

RT на русском12:46

В России резко вырос спрос на наличные

РИА Новости12:16

В России резко вырос спрос на наличные

Lenta.ru11:38

В России резко вырос спрос на наличные

Российская газета12:08

Спрос на наличные в России резко вырос в апреле

Коммерсантъ11:16

В России резко увеличился спрос на наличные

Говорит Москва10:26

Россияне резко увеличили спрос на наличные

РБК09:53
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Глава комитета Госдумы опроверг сообщения о штрафах для дачников за одуванчики на участке

Ранее в СМИ со ссылкой на юриста появилась информация об административных штрафах для дачников, которые не борются на своих участках с сорняками, в том числе с борщевиком, мятой, одуванчиками, ромашкой и чертополохом.
ТАСС07:49