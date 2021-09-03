— В первом полугодии продажи элитной недвижимости выросли почти на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — рассказала Оксана Кравцова, совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой».
Всего в период с марта по июнь продажи жилой недвижимости в городе принесли 8,4 миллиарда долларов (614 миллиардов рублей), тогда как в предыдущем квартале результат равнялся 5,6 миллиарда долларов (409 миллиардов рублей).
Ведь ещё три года назад начальник проектного отдела КБ «Южное» Геннадий Осиновый, желая хоть как-то расшевелить потенциальных инвесторов, излагал в СМИ суть многоэтапного плана покорения Луны Украиной.
За последний год 4Runner получил впечатляющие обновления, в том числе для модели TRD Pro 2021 года, и теперь у Toyota есть еще хорошие новости: 4Runner 2022 года получает новую версию TRD Sport и ряд новых стандартных функций безопасности.