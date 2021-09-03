Toyota 4Runner 2022 года получает версию TRD Sport

За последний год 4Runner получил впечатляющие обновления, в том числе для модели TRD Pro 2021 года, и теперь у Toyota есть еще хорошие новости: 4Runner 2022 года получает новую версию TRD Sport и ряд новых стандартных функций безопасности.