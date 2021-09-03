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Спрос на вторичное жилье в Москве к концу лета упал на 33%

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По итогам августа актуальный спрос на вторичное жилье в Москве упал на 33% по сравнению в тем же месяцем 2020 года.
Известия
— В первом полугодии продажи элитной недвижимости выросли почти на треть по отношению к аналогичному периоду прошлого года, — рассказала Оксана Кравцова, совладелец и генеральный директор ГК «Еврострой».
Фонтанка.Ру
Всего в период с марта по июнь продажи жилой недвижимости в городе принесли 8,4 миллиарда долларов (614 миллиардов рублей), тогда как в предыдущем квартале результат равнялся 5,6 миллиарда долларов (409 миллиардов рублей).
Lenta.ru
Что касается цен, то стоимость реализации квартир до конца года сильно не изменится, возможна лишь небольшая отрицательная коррекция – на 2-3%.
Интерфакс

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