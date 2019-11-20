Финансы
КоммерсантъСпрос российских банков на евро достиг годового максимума
Всего с начала 2019 года через банки в страну поступило долларов на сумму $7,8 млрд и евро — на $9,53 млрд. Также чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд. Спрос увеличился как на доллары, так и на евро.
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Всего в сентябре 2019 года российские банки ввезли в страну наличную европейскую валюту на сумму в $1,866 млрд в эквиваленте по курсу на конец августа и наличные доллары в размере $738 млн, следует из обзора рынка наличной иностранной валюты, подготовленного Банком России.Forbes02:20
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ЦБ зафиксировал увеличение спроса у граждан России на наличную иностранную валюту
Говорит Москвавчера в 11:28
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