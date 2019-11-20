с чего всё началось

Всего с начала 2019 года через банки в страну поступило долларов на сумму $7,8 млрд и евро — на $9,53 млрд. Также чистый спрос россиян на наличную иностранную валюту в сентябре вырос более чем в четыре раза — до $1,4 млрд. Спрос увеличился как на доллары, так и на евро.

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Общество Директор национального центра наркологии подтвердила своё увольнение Татьяна Клименко покинула должность директора Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России.

Политика Путин: погибшие под Северодвинском испытывали уникальное оружие Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудники, погибшие при испытаниях ракетной двигательной установки под Северодвинском, имели отношение к техническим разработкам, «не имеющих мировых аналогов».

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