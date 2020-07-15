В июне поток заявок россиян на получение розничных кредитов достиг докризисных показателей: объем обращений составил 105% от уровня января 2020 года, оценило бюро кредитных историй «Эквифакс» (расчеты есть у РБК).

с чего всё началось

Какие виды кредитов интересуют россиян после пандемии Восстановление в июне интереса розничных клиентов к кредитам подтвердили большинство опрошенных РБК банков. Поток заявок на ссуды преодолел докризисные уровни в Промсвязьбанке и Совкомбанке.

Спрос россиян на кредиты вернулся к докризисным значениям

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