Экономика
Lenta.ruРоссияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.РИА Новостивчера в 21:01
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Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов
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Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области
В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
Общество
В Бурятии продлят режим полной самоизоляции
Напомним, 31 марта Алексей Цыденов ввел в Бурятии режим полной самоизоляции. Согласно тому указу, режим действует до 5 апреля.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Общество
Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Происшествия
В Калининградской области обследовали 5 тысяч человек на коронавирус
По наблюдением врачей остаются 1594 человека. На данный момент в Калининградском районе выявлено 19 случаев заражения коронавирусом.
Экономика
Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России
В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
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Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул
Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Общество
В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус
«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
Общество
Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу
Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
Экономика
ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Общество
Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
Общество
Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника
Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Армия и оружие
МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море
В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
Политика
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом
Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом Президент США Дональд Трамп сообщил: ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса.
Футбол
Быстров признался, что в детстве болел за «Спартак»
Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о том, как проходил его переход из «Зенита» в «Спартак» и с какой командой он связывал себя в детстве.
Транспорт
На развязке КАД с Дачным проспектом перекроют съезд
По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, до 10 апреля будет полностью перекрыт для движения съезд с Предпортовой улицы на внешнее кольцо КАД.
Общество
Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан
Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Общество
Раскрыты занятия россиян во время карантина
Раскрыты занятия россиян во время карантина. Результаты опроса опубликованы на портале «стопкоронавирус.рф».
Общество
Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы
Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Общество
В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19
В Республике Крым выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Происшествия
У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус
Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
Происшествия
В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы
На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Общество
Список системообразующих предприятий появится 10 апреля
Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Футбол
«Бернли»: «Если сезон завершится досрочно, у нас закончатся деньги»
«Бернли» провел 29 матчей в АПЛ в этом сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице (39 очков).
Технологии
Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений
Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Здоровье
Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как медработники учреждения были удивлены возрастом первых пациентов, заражённых коронавирусом.
Наука
Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане
Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.