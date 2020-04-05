Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.
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с чего всё началось

Исследование: спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Россияне в марте текущего года на фоне распространения в стране коронавируса оформили 17 миллионов заявок на микрозаймы, что на 30,8% больше показателя в марте прошлого года, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником24", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
РИА Новостивчера в 21:01

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Граждане РФ начали массово брать микрозаймы для покупки продовольствия

ИА Красная Весна02:15

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Телеканал 360°вчера в 22:52

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

ПРАЙМвчера в 20:45

Спрос россиян на микрозаймы в марте вырос почти на треть

Аргументы и Фактывчера в 21:51

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Lenta.ruвчера в 21:48

В РФ вырос спрос на микрозаймы для покупки товаров первой необходимости

News.ruвчера в 21:40

Аналитики: Количество микрозаймов в России увеличилось на треть

Online47.ruвчера в 22:50
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Кино

Disney сообщила даты выхода перенесенных фильмов

Мой Брянск вчера в 06:48
Происшествия

Мужчина расстрелял пятерых человек в Рязанской области

В Рязанской области в посёлке Елатьма мужчина расстрелял компанию из пяти человек.
RT на русском 05:04
Общество

В Бурятии продлят режим полной самоизоляции

Напомним, 31 марта Алексей Цыденов ввел в Бурятии режим полной самоизоляции. Согласно тому указу, режим действует до 5 апреля.
Ариг Ус 03:38
Происшествия

Выросло количество жертв взрыва в Орехово-Зуеве

Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехово-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Вести.Ru вчера в 14:51
Общество

Воробьев пока не видит необходимости в пропускном режиме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в воскресенье заявил, что пропускной режим в регионе пока не требуется.
Вести.Ru 04:32
Происшествия

В Калининградской области обследовали 5 тысяч человек на коронавирус

По наблюдением врачей остаются 1594 человека. На данный момент в Калининградском районе выявлено 19 случаев заражения коронавирусом.
RuNews24.ru 03 апреля в 06:14
Экономика

Экономисты спрогнозировали двухлетнюю рецессию в России

В аналитической записке говорится, что развитие ситуации с коронавирусом COVID-19 и ценами на нефть «видимо, происходит по "кризисному", если не по "шоковому" сценарному варианту», и российскую экономику ожидает, «с высокой вероятностью», двухлетняя рецессия.
Коммерсантъ 04:15
Экономика

Сбербанк разъяснил правила предоставления кредитных каникул

Кредитные каникулы в связи с ситуацией из-за распространения коронавируса предоставляются в том числе по ипотеке с максимальной суммой кредита 1,5 млн руб. и потребкредитам до 250 тыс. руб. Об этом говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
РБК 04:21
Общество

В России проведено почти 700 тысяч тестов на коронавирус

«По состоянию на 4 апреля проведено более 697 тыс. лабораторных исследований на наличие нового коронавируса, в том числе в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в ведомстве.
RT на русском 03:17
Общество

Собянин объяснил вхождение Москвы в группу риска по коронавирусу

Москва входит в самую высокую группу риска по распространению коронавируса.
РБК 02:50
Экономика

ЦБ рассказал о порядке работы банков до 30 апреля

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о продлении нерабочих дней до 30 апреля включительно.
Газета.Ru 03 апреля в 08:04
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК 03 апреля в 09:14
Общество

Власти возобновят вывоз россиян из-за границы с понедельника

Россия взяла тайм-аут на два дня по вопросу вывоза россиян, которые остались за границей после закрытия авиасообщения с другими странами на фоне пандемии коронавируса, сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.
Коммерсантъ вчера в 08:56
Политика

Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу

Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Газета.Ru вчера в 09:36
Армия и оружие

МИД: Россия будет следить за военной операцией ЕС в Средиземном море

В российском МИДе исходят из того, что операция «Ирини» охватит все побережье Ливии.
RuNews24.ru вчера в 07:40
Политика

Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом

Дональд Трамп объявил в США самые тяжелые дни битвы с коронавирусом Президент США Дональд Трамп сообщил: ближайшие недели в США станут самыми тяжелыми из-за стремительно распространяющегося по стране коронавируса.
Коммерсантъ 04:01
Футбол

Быстров признался, что в детстве болел за «Спартак»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о том, как проходил его переход из «Зенита» в «Спартак» и с какой командой он связывал себя в детстве.
Нева Спорт вчера в 16:57
Транспорт

На развязке КАД с Дачным проспектом перекроют съезд

По словам начальника территориального ситуационного центра Ильи Пузыревского, до 10 апреля будет полностью перекрыт для движения съезд с Предпортовой улицы на внешнее кольцо КАД.
Петербургский дневник 04:26
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН вчера в 09:34
Общество

В Ростовской области утвердили меры социальной поддержки граждан

Населению Ростовской области окажут социальную поддержку в период действия ограничений, вызванных COVID-19, стало известно evo-rus.com Соответствующий документ подписал 4 апреля губернатор региона Василий Голубев.
Evo-rus.com 03:03
Общество

Раскрыты занятия россиян во время карантина

Раскрыты занятия россиян во время карантина. Результаты опроса опубликованы на портале «стопкоронавирус.рф».
Авторадио 04:50
Общество

Оперштаб опроверг сообщения о заражении сотрудников мэрии Москвы

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве опубликовал заявление, в котором подчеркивается, что распространяемая в социальных сетях информации о случаях заражения коронавирусом среди сотрудников мэрии является ложной.
Московский Комсомолец 04:26
Общество

В Республике Крым выявлено два семейных заражения COVID-19

В Республике Крым выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
Российская газета 03:31
Происшествия

У 13 вернувшихся из России граждан КНР обнаружили коронавирус

Пекин, 5 апреля 2020, 09:24 — REGNUM Власти китайской провинции Хэйлунцзян за сутки 4 апреля выявили 13 случаев заражения коронавирусом у вернувшихся из России граждан КНР.
REGNUM 02:24
Происшествия

В Новой Москве произошел пожар на стройке больницы

На стройке инфекционной больницы в Новой Москве произошел пожар, сообщает ТАСС.
Российская газета 03:53
Общество

Список системообразующих предприятий появится 10 апреля

Список системообразующих российских предприятий появится 10 апреля, пишет РИА "Новости" со ссылкой на секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова.
Газета.Ru 04:47
Футбол

«Бернли»: «Если сезон завершится досрочно, у нас закончатся деньги»

«Бернли» провел 29 матчей в АПЛ в этом сезоне и занимает 10-е место в турнирной таблице (39 очков).
Sport24.ru 04:07
Технологии

Microsoft заметно улучшит Windows 10. Список изменений

Компания Microsoft намерена внести множество улучшений в Windows 10.
Российская газета 03 апреля в 06:51
Здоровье

Проценко рассказал об удивлении от возраста пациентов в Коммунарке

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как медработники учреждения были удивлены возрастом первых пациентов, заражённых коронавирусом.
RT на русском 03:59
Наука

Коронавирус обнаружили у кошек в Ухане

Оказалось, что до распространения COVID-19 животные не были заражены вирусом, однако после вспышки 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Москва 24 вчера в 01:53
Как работают Яндекс.Новости?
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