Зинаида Беликова обратилась к президенту с вопросом на Васильевском острове, где Владимир Путин принимал участие в церемонии, посвященной 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака.

с чего всё началось

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.

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