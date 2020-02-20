Общество

РИА НовостиРИА НовостиСпросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.
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с чего всё началось

Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом

Зинаида Беликова обратилась к президенту с вопросом на Васильевском острове, где Владимир Путин принимал участие в церемонии, посвященной 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака.
Телеканал Санкт-Петербург07:10

Подробнее о событии

Власти помогли с трудоустройством петербурженке, задавшей Путину вопрос о доходах

ТАСС15:03

Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом

Телеканал Санкт-Петербург07:10

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

РИА Новости14:05

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Lenta.ru11:58

После вопроса Путину Зине Беликовой нашли работу, а её маме предложили отдых в санатории

Фонтанка.Ру12:49

Поговорившей с Путиным петербурженке нашли работу и сделают ремонт

REGNUM08:21

Петербурженке, пожаловавшейся Владимиру Путину на маленький доход, нашли работу

Петербургский дневник14:40
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HBO подтвердила выход нового эпизода сериала «Друзья»

Новый эпизод сериала «Друзья» выйдет на платформе HBO Max в мае этого года.
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Kia и Hyundai разработали «умную» систему переключения передач

Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
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Задержан сбивший журналиста в Красноярске водитель

В Красноярске задержали водителя, который на автомобиле сбил журналиста телеканала "Россия" Павла Брыкина.
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Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса

Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
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StarHit.ru 19 февраля в 06:30
Футбол

«Челси» победит «Тоттенхэм» в 27-м туре АПЛ 22 февраля

Поединок 27-го тура чемпионата Англии «Челси» - «Тоттенхэм» пройдет 22 февраля на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени.
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О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ

Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
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Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК вчера в 12:13
Экономика

Bloomberg: РФ напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы

Россия напечатает банкноты для Венесуэл. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на копию контракта между АО "Гознак" и Центробанком Венесуэлы.
Деловое.ТВ 19 февраля в 09:15
Музыка

Все соло, дуэты и три нового альбома BTS «Map of the Soul: 7»

Уже сегодня BTS выпускают свой новый альбом «Map of the Soul: 7», а буквально вчера BigHit наконец-то поделились некоторыми подробностями о трек-листе, в который войдет 20 песен.
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В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары

Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
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Путин объяснил свое видение причин «растаскивания» России и Украины

Некоторые государства противодействуют возникновению союза между Россией и Украиной, потому что опасаются возникновения глобального конкурента.
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Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети

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Google неожиданно выпустила новую версию Android 11

В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
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В Екатеринбурге казаки проверяют китайцев на коронавирус

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Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США

Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
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Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника

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США провели учения на случай ядерной войны с Россией

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В морге Санкт-Петербурга сотрудники устроили корпоратив со стриптизом

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
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Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
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Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.
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Как работают Яндекс.Новости?
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