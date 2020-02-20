Общество
РИА НовостиСпросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Петербургские власти нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая во время встречи с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась на материальное положение и проблемы со здоровьем. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Приморского района города.
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с чего всё началось
Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом
Зинаида Беликова обратилась к президенту с вопросом на Васильевском острове, где Владимир Путин принимал участие в церемонии, посвященной 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака.Телеканал Санкт-Петербург07:10
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Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом
Телеканал Санкт-Петербург07:10
Петербурженке, пожаловавшейся Владимиру Путину на маленький доход, нашли работу
Петербургский дневник14:40
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Общество
Число погибших от коронавируса в Хубэе превысило две тысячи человек
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Корейские компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation объявили о разработке первой и пока единственной в мире умной системы переключения передач.
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Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
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Спрос на «Арбидол» в Москве вырос почти на треть на фоне коронавируса
Продажи противовирусного препарата «Арбидол» в Москве выросли почти на треть, на 31%, свидетельствуют подсчеты крупнейшего оператора фискальных данных в России, «Платформы ОФД», сделанные по просьбе Forbes.
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О состоянии детских онкологических больниц сообщили в Минздраве РФ
Главный внештатный детский онколог-гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев рассказал о техническом состоянии детских онкологических больниц в Москве и регионах.
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Рыбакина пробилась в полуфинал турнира в Дубае
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Режиссер комедийного сериала "Сваты" Андрей Яковлев в одном из интервью заявил, что седьмой сезон, скорее всего, станет последним.
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Суд в Москве арестовал гражданина США по делу о взятке
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца гражданина США Джина Мирона Спектора, сообщили РБК в пресс-службе суда.
Экономика
Bloomberg: РФ напечатает 300 млн банкнот для Венесуэлы
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Уже сегодня BTS выпускают свой новый альбом «Map of the Soul: 7», а буквально вчера BigHit наконец-то поделились некоторыми подробностями о трек-листе, в который войдет 20 песен.
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В Минздраве Украины объяснили, почему выбрали для карантина Новые Санжары
Санаторий «Новые Санжары» был выбран для размещения эвакуированных из Китая на карантин, так как он подчинен министерству внутренних дел и не «загружен», заявил сегодня, 21 февраля, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Политика
Путин объяснил свое видение причин «растаскивания» России и Украины
Некоторые государства противодействуют возникновению союза между Россией и Украиной, потому что опасаются возникновения глобального конкурента.
Шоу-бизнес
Британка спела хит Леди Гаги в переходе и стала звездой в Сети
Британка, спела в подземном переходе хит Леди Гаги Shallow из фильма «Звезда родилась» и стала звездой Интернета.
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В четверг, 20 февраля, стало известно о том, что Google неожиданно выпустила новую версию Android 11. Об этом сообщает портал 9to5google.
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В Екатеринбурге казаки проверяют китайцев на коронавирус
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Сандерс призвал Москву не вмешиваться в выборы президента США
Кремль с сожалением ожидает, что по мере приближения к президентским выборам в США в ноябре 2020 года будет появляться все больше параноидальных сообщений о якобы попытках России вмешаться в избирательный процесс.
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Запущенная в Куру ракета Ariane-5 вывела на орбиту два спутника
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Плющенко посоветовал Евгении Медведевой завершить карьеру
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию, Евгений Плющенко высказал мнение, что Евгении Медведевой пора завершить спортивную карьеру и перейти в ледовые шоу.
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Врачи объяснили, как может навредить гречневая каша
Гречневая каша входит в число полезных блюд, но в некоторых случаях ее употребление может вредить здоровью.
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Полиция искала в доме Платини подарок от Путина
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Челябинское УФАС установило, что стоматологические поликлиники в столице Южного Урала заключили соглашение о разделе рынка – препарат «лидокаин» они ставили бесплатно, а «артикаин», «артикаин+эпинефрин» и «мепивакаин» на платной основе по полису ОМС, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
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Похудевший на 20 кг Прилучный показал кадры из вертикального фильма
Павел Прилучный опубликовал в Instagram кадры из первого фильма для смартфонов режиссера Тимура Бекмамбетова «Фау-2: Побег из ада», актер пообещал и дальше делиться новостями со съемок в соцсети.