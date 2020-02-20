Зинаида Беликова обратилась к президенту с вопросом на Васильевском острове, где Владимир Путин принимал участие в церемонии, посвященной 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака.

с чего всё началось

Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.

Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

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