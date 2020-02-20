Общество

Lenta.ruLenta.ruСпросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
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с чего всё началось

Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом

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Спросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу

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Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом

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