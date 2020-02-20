Общество
Lenta.ruСпросившей Путина о жизни на 10 800 рублей женщине нашли работу
Власти Санкт-Петербурга нашли работу местной жительнице Зинаиде Беликовой, которая 19 февраля спросила президента России Владимира Путина о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц, нашли работу.
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с чего всё началось
Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом
Зинаида Беликова обратилась к президенту с вопросом на Васильевском острове, где Владимир Путин принимал участие в церемонии, посвященной 20-летию со дня смерти Анатолия Собчака.Телеканал Санкт-Петербург07:10
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Петербурженке, пожаловавшейся Владимиру Путину на маленький доход, нашли работу
Петербургский дневник14:40
Вызвались помочь районные власти. Что изменилось в жизни Зинаиды Беликовой после разговора с президентом
Телеканал Санкт-Петербург07:10
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В России могут упростить получение гражданства жителям четырёх стран
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что законопроект правительства об упрощении получения российского гражданства предусматривает послабления для жителей Украины, Белоруссии, Молдавии и Казахстана.
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