Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана. "Есть посадка", - рассказали РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами.

Происшествия Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.

Политика Польша отказалась от российского угля Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.

Происшествия СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.

Происшествия Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20 Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.

Происшествия СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.

Политика Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий» В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.

Транспорт В России предложили изменить правила использования шипованных шин Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.

Политика Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.