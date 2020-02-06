Общество
Российская газетаКорабль «Союз МС-13» приземлился в Казахстане
Аппарат пилотируемого космического корабля "Союз МС-13" совершил посадку в степи Казахстана. "Есть посадка", - рассказали РИА Новости в подмосковном Центре управления полетами.
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Происшествия
Опубликовано фото с места поджога здания Никулинского суда в Москве
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фото из Никулинского районного суда на Мичуринском проспекте в Москве, где утром 6 февраля в окно зала судебных заседаний бросили бутылку с зажигательной смесью.
Политика
Польша отказалась от российского угля
Речь идёт об угле любого происхождения, его Польша получала из России, Южной Америки, Колумбии, Мозамбика, США, уточнил он.
Кино
Появились видео со съемок «Матрицы 4» с Киану Ривзом
На площадке замечены: Киану Ривз в своем привычном бородатом воплощении, Кэрри-Энн Мосс и режиссер Лана Вачовски.
Армия и оружие
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Политика
Кремль проанализирует доклад Счетной палаты по правительству Медведева
Доклад Счетной палаты по работе предыдущего состава российского кабмина еще предстоит проанализировать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В Магнитогорске матери пришлось занести ребенка-инвалида в самолет
Женщине пришлось вносить 12-летнего подростка в самолет на руках.
Экономика
В Белоруссии оценили потери из-за налогового маневра России
Потери Белоруссии из-за налогового манёвра России составили в 2019 году около $330 млн, заявил 6 февраля премьер-министр республики Сергей Румас.
Политика
Сенат США проголосовал против импичмента Трампа
52 сенатора оправдали господина Трампа по обвинению в злоупотреблении властью, 48 поддержали обвинение.
Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Идлибе
МИД России сообщил о гибели в сирийском Идлибе российских и турецких военных специалистов.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявление о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемого в убийстве авторитета Япончика
Следователи при содействии Московского уголовного розыска в рамках расследования уголовного дела об убийстве Вячеслава Иванькова, более известного как Япончик, задержали Муртаза Шаданию.
Происшествия
Число зараженных коронавирусом на борту лайнера в Японии достигло 20
Еще 10 пассажиров с находящегося на карантине круизного лайнера Diamond Princess в Японии госпитализировали с новым типом коронавируса, сообщает 6 февраля агентство Kyodo, ссылаясь на японское министерство здравоохранения.
Политика
В Раде произошла потасовка между депутатами
Происшествия
СК назвал причину закрытия дела против экс-главы ГИБДД в Новосибирске
Уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении бывшего начальника управления ГИБДД по Новосибирской области Сергея Штельмаха прекращено, так как его действия по выдаче "спецпропусков" не затронули ничьих интересов, сообщает управление СК РФ по региону.
Политика
Клишас: в Конституции может появиться понятие «федеральных территорий»
В Конституцию могут включить понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Андрей Клишас.
Происшествия
Скоростной поезд сошел с рельсов в Италии, есть погибшие и раненые
Скоростной поезд сошел с рельсов на линии между Миланом и Болоньей.
Футбол
«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Общество
Мишустин назвал непосильными для россиян предлагаемые КоАП штрафы
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал предлагаемые проектом нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) штрафы для автомобилистов непосильными.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Политика
Песков прокомментировал назначение премьером в ДНР россиянина
Назначение премьер-министром самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) гражданина РФ Владимира Пашкова - не официальное делегирование официального лица, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Политика
Володин поручил запросить данные о завышении аптеками цен на маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что поручил думским комитетам по охране здоровья, по контролю и регламенту, а также по экономической политике проанализировать ситуацию с завышением аптеками цен на противовирусные препараты и маски.
Общество
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Айдар Акаев
В Москве умер сын бывшего президента Киргизии Аскара Акаева Айдар, сообщили "24.kg" и "Акипресс" близкие семьи.
Происшествия
В стамбульском аэропорту потерпел крушение самолет
В аэропорту Стамбула имени Сабихи Гекчен потерпел крушение самолет, сообщает CNN Turk.
Шоу-бизнес
Дарья Мороз: Наш развод с Богомоловым не связан с Собчак
Актриса Дарья Мороз опровергла слухи касаемо того, что она развелась с режиссером Константином Богомоловым из-за его отношений с телеведущей Ксенией Собчак.
Кино
Сэм Рэйми может снять сиквел «Доктора Стрэнджа»
Режиссер трилогии "Человек-паук" Сэм Рэйми ведет переговоры со студией Marvel о съемках сиквела "Доктора Стрэнджа".
Авто
Renault Duster второго поколения выходит на новый рынок
Цена машины будет озвучена только после начала продаж. Не исключено, что обновленный автомобиль может появиться и на российском рынке.