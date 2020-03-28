Коронавирус

ВедомостиВедомостиСпутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве

Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте. Ходатайство о банкротстве поступило в суд Южного округа штата Нью-Йорк.
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Эксперт: банкротство OneWeb пока не отразится на российско-британском предприятии

ТАСС03:47

Компания OneWeb, которая пыталась обеспечить доступ к интернету по всему миру, подала заявление о банкротстве

Эхо Москвы03:00

Компания OneWeb заявила о банкротстве

РЕН ТВ00:27

Компания OneWeb подала заявление о банкротстве

РИА Новостивчера в 23:53

Компания OneWeb объявила о банкротстве

Life.ruвчера в 23:41

OneWeb подает заявление о банкротстве

Газета.Ru00:33

OneWeb объявила о банкротстве

РБКвчера в 20:25
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Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

Главврач в Коммунарке рассказал о пике эпидемии коронавируса в Москве

Главный врач больницы №40 в Коммунарке, предназначенной для лечения зараженных коронавирусом, Денис Проценко в беседе с российским общественным деятелем Нютой Федермессер рассказал, что уже на следующей неделе Москва может столкнуться с пиком распространения коронавируса COVID-2019.
Московский Комсомолец 26 марта в 17:58
Общество

Число погибших от коронавируса в Италии побило суточный рекорд

Комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури заявил, что за последние стуки в Италии в результате заражения новой коронавирусной инфекцией умерли 969 человек.
Журналистская правда вчера в 13:15
Авто

Названы самые «выносливые» бюджетные автомобили

Эксперты составили список автомобилей, которые способны проехать свыше 400 тысяч километров.
32CARS.ru 25 марта в 04:33
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Общество

Спецпоезд с россиянами выехал из Киева в Москву

В пятницу, 27 марта, с киевского железнодорожного вокзала "Центральный" отправился поезд до Москвы с россиянами, которые захотели покинуть территорию Украины.
Российская газета 01:37
Общество

Стал известен диагноз Игоря Николаева

"Пятый канал" сообщает, что певцу и композитору Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию.
Газета.Ru 26 марта в 19:41
Общество

Спаситель Великобритании предлагает мировое временное правительство

В условиях эпидемии и довольно неуклюжего поведения правительства Бориса Джонсона (который и сам, как известно, заболел коронавирусом) именно Гордон Браун, бывший премьер, проведший страну сквозь финансовый кризис 2008-2009 годов, стал тем, к кому представители медийной, политической и экономической элиты Великобритании обращаются в поисках лидерских качеств и правильных решений.
РИА Новости 01:00
Политика

«Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС

26 марта лидеры стран — членов ЕС отклонили предложение Италии и еще ряда стран о коллективной финансовой взаимопомощи в борьбе с последствиями коронавируса.
REGNUM вчера в 15:59
Общество

ФМБА разработало семь прототипов вакцины против коронавируса

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало семь прототипов вакцины против коронавируса COVID-19, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.
Коммерсантъ вчера в 19:35
Игры

BioWare может выпустить продолжение игры Mass Effect

В начале этого года BioWare выпускала тизер на франшизу Mass Effect, а осенью прошлого года редактор Kotaku Джейсон Шрайер сообщил, что новая Mass Effect уже в разработке.
NewInform вчера в 03:36
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Экономика

Деньги с банковских вкладов начали изымать россияне

Ассоциация банков России направила письмо председателю Центробанка Эльвире Нибуллиной о том, что жители страны начали массово закрывать вклады и счета в банках РФ.
Live24 вчера в 03:26
Политика

США назначили награду в 15 млн долларов за помощь в аресте Мадуро

Вашингтон назначил награду в 15 миллионов долларов за информацию, которая приведет к "аресту и/или признанию виновным" президента Венесуэлы Николаса Мадуро, а также награду в 10 миллионов долларов за информацию о других представителях венесуэльских властей.
Российская газета 26 марта в 12:23
Политика

Посольство России направило протест газете La Stampa

Посольство России в Италии направило протест газете La Stampa в связи с материалом издания о бесполезности российской помощи в борьбе с коронавирусом COVID-19 для республики.
RT на русском вчера в 04:04
Общество

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
РБК 03:43
Общество

Экзамены ЕГЭ и ОГЭ перенесли из-за коронавируса

Сдача ЕГЭ начнется 8 июня, а сроки ОГЭ для выпускников девятых классов перенесут на 9 июня, сообщает Рособрнадзор.
It`s My City вчера в 08:29
Общество

В России хотят ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

В ближайшее время в России могут ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса.
URA.Ru вчера в 01:43
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Происшествия

В Костроме подтвержден первый случай коронавируса у ребенка

По результатам двух первых проб у одного из детей выявлен коронавирус, - сообщили в обладминистрации.
Российская газета 03:56
Общество

Пик коронавируса в России еще не пройден, считает эксперт

Пик коронавируса в России не прошел, рост числа новых случаев еще возможен, считает советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, ведущий специалист московской инфекционной клинической больницы №2, академик Виктор Малеев.
РИА Новости 03:44
Общество

В Ростовской области ввели новые ограничения из-за коронавируса

Напомним, что сегодня в Ростовской области был выявлен второй случай заражения коронавирусом.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 16:00
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

WSJ сообщила об остром дефиците золота в США из-за коронавируса

В США инвесторы и банкиры по мере распространения коронавируса сталкиваются с серьезной нехваткой золотых слитков и монет, сообщает Wall Street Journal.
РИА Новости вчера в 20:39
Гаджеты

Камера Huawei P40 Pro+ оказалась лучше, чем в Samsung Galaxy S20 Ultra

Новинки уже попали в руки журналистам, благодаря чему стало известно, что камера Huawei P40 Pro+ при 100-кратном зуме снимает значительно лучше Samsung Galaxy S20 Ultra.
Ридус вчера в 04:26
Армия и оружие

Мураховский объяснил истерику западных СМИ от помощи российских военных народу Италии

Военный эксперт Виктор Мураховский объяснил истерику некоторых западных СМИ в связи с помощью, которую российские специалисты оказывают Италии.
Экономика сегодня вчера в 05:34
Игры

Вышел новый трейлер ремейка «Resident Evil 3» про Джилл Валентайн

До ремейка «Resident Evil 3» осталась всего одна неделя и компания Capcom выпустила новый трейлер, посвященный главному герою Джилл Валентайн.
Ридус вчера в 16:26
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
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