Экономика
Четвертая ВластьСравнение цен на продукты в Саратове и Киеве вызвало ажиотаж в СМИ
Сравнение стоимости продуктов питания в России (на примере Саратова) и на Украине вызвало серьезный интерес у федеральных и региональных изданий. Инициатива блогеров Ивана Проценко (Киев) и Александра Фролова (Саратов) на несколько часов возглавила топ федеральных новостей.
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Картошка почти по 40 рублей: видеоблогер сравнил цены на продукты в Саратове и Киеве
Версия-Саратов09 октября в 01:19
Живший на 3,5 тысячи рублей депутат прокомментировал видео о ценах в Киеве
РИА Новости09 октября в 16:54
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Россия не поддержала в Совете Безопасности ООН предложенное США заявление для прессы о военной операции Турции на севере Сирии.
Lenta.ru 12:32
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В Токио из-за тайфуна «Хагибис» разлилась река Тамагава
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ТАСС 10:26
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В Bentley презентовали новую спецификацию Flying Spur. Последнее исполнение модели получило название Black Line.
Car.ru 10 октября в 22:01
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В Кремле не обсуждают возвращение смертной казни
В Кремле «не обсуждается» вопрос о возвращении в России смертной казни, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:54
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Опоздавший на самолет пассажир устроил погром в Шереметьево
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Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
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Международное сообщество должно оказать поддержку в восстановлении суверенитета Сирии на восточными регионами страны, заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.
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В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
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Глава президентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил об отсутствии денег у Киева на восстановление Донбасса.
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Губернатор Иркутской области Сергей Левченко пояснил, что повышение его оклада было необходимо для того, чтобы увеличить зарплаты сотрудников бюджетных организаций.
Вести.Ru 15:59
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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков.
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Общество
На дне Чудского озера найден фундамент церкви времен Ледового побоища
Группа ученых обнаружила на дне Чудского озера в Псковской области фундамент церкви XV века.
Российская газета 09 октября в 11:42
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Группа «Кино» даст первый концерт за 30 лет
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Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
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В ЛНР заявили об обнаружении ЗРК «Бук» на позициях ВСУ
RT на русском вчера в 15:04
Космос
Марсоход нашел остатки соленого озера на Марсе
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Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы
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Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США.
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Чудеса ПФЛ: «Сатурн» и «Химик» сотворили самые адские пять секунд в футболе
Матч 13 тура центральной группы ПФЛ "Сатурн" — "Химик-Арсенал" завершился со счетом 2:2. Матч навсегда запомнится уникальным случаем в самом начале матча.
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Составлен список обязательных приложений для установки на Android 10
Инсайдеры обнаружили список приложений, которые стали обязательными для установки на телефоны с Android 10.
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Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
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В России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии за наркотики
Химкинский городской суд приговорил гражданку Израиля и США Нааму Иссахар к 7 годам и 6 месяцам колонии общего режима за контрабанду и хранение наркотиков в значительном размере, рассказал ее адвокат Александр Тайц в пятницу, 11 октября.
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