Сравнение стоимости продуктов питания в России (на примере Саратова) и на Украине вызвало серьезный интерес у федеральных и региональных изданий. Инициатива блогеров Ивана Проценко (Киев) и Александра Фролова (Саратов) на несколько часов возглавила топ федеральных новостей.

Сравнение цен на продукты в Саратове и Киеве вызвало ажиотаж в СМИ

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