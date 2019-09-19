Общество
Российская газетаСразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Пятерка российских вузов с самыми востребованными выпускниками выглядит так: МГУ им. Ломоносова, СПбГУ, МГИМО - эти образовательные гиганты входят в топ-200, а МГТУ им. Баумана и Высшая школа экономики - заняли места в топ-250.
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Сразу 13 вузов РФ вошли в список лучших по трудоустройству выпускников
Российская газетавчера в 17:32
МГУ вошел в топ-100 лучших вузов мира в рейтинге по трудоустройству выпускников QS
Агентство Москвавчера в 20:00
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