В Томской области за сутки зарегистрировано еще 20 новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщается на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

Сразу 20 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Томской области

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