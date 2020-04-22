Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

Общество Татьяну Голикову просят создать систему помощи жертвам домашнего насилия Москва, 22 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Депутаты Госдумы во главе с Оксаной Пушкиной («Единая Россия») просят вице-премьера Татьяну Голикову предпринять меры по поддержке и помощи жертвам домашнего насилия. 81

Финансы Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей 18 апреля Минэкономразвития сообщало, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб. Министерство также внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия. 6

Общество В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).

Экономика Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет. 21

Общество Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек. 81

Происшествия В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе, следует из оперативной сводки, опубликованной пресс-службой администрации города 19 апреля на официальном сайте. 46

Общество В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию. 1K

Происшествия СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия. 122

Транспорт Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина. 108

Экономика Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы. 4

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Общество В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер. 10

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Шоу-бизнес Кайли Дженнер показалась без макияжа Что же до фотографии, звезда бизнеса показалась с пачкой чипсов в руке в тот самый момент, когда она подходит к своему авто.

Общество Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек. 2,3K

Общество Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.