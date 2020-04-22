Коронавирус
REGNUMВ Приморье выявлен крупный очаг инфицирования коронавирусом
Владивосток, 22 апреля 2020, 07:19 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье официально подтверждены 74 новых случая заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.
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Еще 74 новых случая заболевания COVID-19 в Приморье: статистика на 22 апреля
PrimaMedia.ruвчера в 23:12
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Происшествия
В Курской области подтвердили коронавирус ещё у 34 человек
Курск, 22 апреля 2020, 10:08 — REGNUM 34 новых случая заражения коронавирусом лабораторно подтверждено в Курской области на утро 22 апреля.
REGNUM 03:08
Общество
Татьяну Голикову просят создать систему помощи жертвам домашнего насилия
Москва, 22 апреля 2020, 09:54 — REGNUM Депутаты Госдумы во главе с Оксаной Пушкиной («Единая Россия») просят вице-премьера Татьяну Голикову предпринять меры по поддержке и помощи жертвам домашнего насилия.
REGNUM 02:54
Финансы
Банки выдали кредитов на зарплаты на сумму в 4 млрд рублей
18 апреля Минэкономразвития сообщало, что пять российских банков на 17 апреля одобрили беспроцентные кредиты на поддержку занятости для малого бизнеса на 4,6 млрд руб. Министерство также внесло в правительство проект постановления о распространении "зарплатной" программы на средние и крупные предприятия.
Ведомости 00:34
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение подростка на школу в Тюменской области
В Тюменской области по подозрению в подготовке вооружённого нападения на школу задержан 18-летний подросток.
RT на русском 03:00
Общество
В России зафиксировано 5642 новых случая коронавируса
Максимальное количество новых случаев заражения фиксируется в Москве (3083), Московской области (718) и в Санкт-Петербурге (127).
Территория новостей вчера в 04:10
Экономика
Правительство не поддержало повышенную выплату к пенсии с 75 лет
Комиссия правительства по законопроектной деятельности подготовила отрицательные отзывы на два законопроекта, предусматривающих повышенную фиксированную выплату к пенсии для граждан старше 75 лет.
Коммерсантъ 01:25
Общество
Верховный суд уточнил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Жители, которые пренебрегают обязательными для всех требованиями, установленными властями столичного региона, подлежат ответственности по части 1 ст. 20.6.1 КоАП.
Газета.Ru 01:23
Общество
Правительство разрешило не проводить поверку счетчиков до 2021 года
Правительство РФ из-за коронавируса разрешило до 1 января 2021 года не проводить поверку бытовых счетчиков, даже если срок поверки уже истек.
ТАСС 01:12
Экономика
В Пермском крае сократят расходы на содержание чиновников
По словам Махонина, расходы на содержание министерств, ведомств и аппарата правительства будут сокращены на 10%.
ИА Красная Весна 03:48
Происшествия
В Севастополе выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Севастополе, следует из оперативной сводки, опубликованной пресс-службой администрации города 19 апреля на официальном сайте.
ИА Красная Весна 19 апреля в 10:59
Общество
В РЭУ назвали способ сдержать эпидемию коронавируса в России
Как отмечает РИА Новости со ссылкой на доцента кафедры экономической статистики РЭУ им Г.В. Плеханова Ольгу Лебединскую, Россия не поднимется в мировом рейтинге по числу заболевших в том случае, если региональным властям удастся сдержать пандемию.
Российская газета 01:50
Происшествия
СК в Петербурге возбудил дело в отношении блогера за срыв онлайн-урока
В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации после появление в Сети видеороликов, где блогер присоединялся к школьникам во время онлайн-трансляций и срывал занятия.
Известия вчера в 22:51
Транспорт
Проверка пропусков для поездок по Москве стала автоматической
Власти Москвы почти полностью автоматизировали контроль цифровых пропусков для передвижения по городу на личном и общественном транспорте, передает РИА "Новости" со ссылкой на указ мэра столицы Сергея Собянина.
Газета.Ru вчера в 17:19
Экономика
Объем налоговых льгот для компаний Москвы превысит 170 млрд рублей в 2020 году
Общий объем льгот, введенных для предприятий столицы, работавших до начала режима повышенной готовности, вместе с поддержкой в рамках пакетов антикризисных мер в связи с пандемией превысит 170 млрд рублей, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.
ТАСС 01:15
Общество
Мясников признал ошибку в прогнозе пика эпидемии коронавируса
Представитель информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, врач Александр Мясников рассказал, что его прогноз пика эпидемии в России оказался ошибочным.
RT на русском 02:50
Общество
В России начнут массовое тестирование на антитела к коронавирусу
Сдать анализ на антитела к коронавирусу все желающие смогут уже в мае.
Российская газета вчера в 22:18
Экономика
В России резко вырос спрос на пищевую соль
В России в апреле на 20% вырос спрос на пищевую соль.
Ведомости вчера в 22:18
Общество
В Челябинской области умер второй пациент с коронавирусом
Второй пациент с коронавирусом скончался в Челябинской области, это жительница Златоуста, у которой было онкологическое заболевание, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 03:31
Армия и оружие
В США допустили «повреждение» российского Т-14 «Армата» в Сирии
The Drive пишет, что Т-14 «Армата» считается самым защищенным российским танком, повреждение которого российские военные не могут допустить.
Lenta.ru вчера в 12:12
Общество
Тактаров отреагировал на оскорбления Александра Емельяненко
Победитель турнира Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 6 Олег Тактаров заявил, что в его глазах Александр Емельяненко умер.
RT на русском вчера в 14:06
Происшествия
Во владимирские больницы поставили просроченные аппараты ИВЛ
Прокуратура Владимирской области направила в следственные органы материалы проверки о поставке в местную больницу устаревших аппаратов искусственной вентиляции легких на 6 миллионов рулей, срок годности которых истек 15 лет назад, сообщает пресс-служба ведомства.
РИА Новости 02:31
Шоу-бизнес
Медик рассказал о возвращении Заворотнюк к нормальной жизни
Медик рассказал о самочувствии актрисы Анастасии Заворотнюк в беседе с изданием "СтарХит".
Газета.Ru 03:47
Общество
В России могут ужесточить наказание за преступления против пенсионеров
В России собираются подготовить законопроект о признании преступлений против пенсионеров отягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
ФедералПресс 00:50
Общество
Определено соотношение мужчин и женщин в России
По данным на начало 2020 года в России проживает 68,1 миллиона мужчин и 78,6 миллионов женщин.
Lenta.ru 00:33
Здоровье
22 апреля в Тверской области подтвердились еще 27 случаев коронавируса
В Тверской области 356 случаев новой коронавирусной инфекции лабораторно подтверждены в регионе с 16 марта 2020 года.
Афанасий-бизнес 03:42
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер показалась без макияжа
Что же до фотографии, звезда бизнеса показалась с пачкой чипсов в руке в тот самый момент, когда она подходит к своему авто.
Bimru.ru 02:52
Общество
Москвичей с симптомами ОРВИ обязали соблюдать самоизоляцию
За сутки подтвержден 51 летальный случай с коронавирусом, 29 из них – в Москве. За весь период по России умерли 456 человек.
Москва 24 вчера в 07:35
Общество
Разговоры об отмене ЕГЭ Минобрнауки считает преждевременными
В Министерстве образования и науки считают разговоры об отмене ЕГЭ в нынешнем году преждевременными.
Evo-rus.com 02:14
Наука
Вирусологи назвали самый вероятный путь передачи коронавируса
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна в результате исследования коронавируса выяснили, что практически единственным способом заразиться является долгое и близкое общение с заболевшим COVID-19.
РБК вчера в 23:13