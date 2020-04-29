Экономика

Газета MetroГазета MetroКакие изменения ждут россиян в мае 2020 года

Ограничение комиссии банка Из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ЦБ России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в Системе быстрых платежей.
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Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

REGNUM29 апреля в 04:40

Россиян в мае ждут нововведения

Южный Федеральный28 апреля в 21:33

Какие перемены произойдут в России в мае

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Бесплатные переводы денег и увеличение пенсий: что изменится в России с 1 мая 2020 года

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Какие перемены ждут россиян в мае

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Какие изменения ждут жителей России в мае

Bash.News29 апреля в 01:36

Прибавка к пенсии и ограничение банковских комиссий: рассказываем, какие изменения наступят для россиян с 1 мая

КП - Новосибирск28 апреля в 17:45
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Здоровье

В Сингапуре объявили о частичном снятии карантина

Сингапур, 2 мая 2020, 07:30 — REGNUM Власти Сингапура объявили о послаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, заявил сингапурский министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.
REGNUM 01:02
Политика

ООН призвала собрать $69 млн для борьбы с коронавирусом на Украине

"План по борьбе с коронавирусом на Украине рассчитан на $69 млн, которые необходимо собрать для оказания помощи более 2 млн человек до конца года", - информировал он.
ТАСС вчера в 15:22
4
Общество

Активность российских оборонных заводов отследили по мобильным данным

Американская геопространственная аналитическая компания Orbital Insights утверждает, что отслеживает активность по сигналам мобильных телефонов на российских военных заводах.
Lenta.ru вчера в 23:29
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Общество

За сутки в Кузбассе выявили десять случаев заражения коронавирусом

Всего в регионе на сегодняшний день официально зарегистрировано 153 пациента с коронавирусом, из которых 131 человек находятся в больнице на лечении, 20 выздоровели и были выписаны, двое скончались.
REGNUM 01:02
10
Политика

У Мишустина диагностирован коронавирус

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусом Covid-19.
Страницы Воронежской культуры 30 апреля в 13:09
5,8K
Общество

«Северному потоку-2» могут отказать в иммунитете к газовой директиве

Заявку на освобождение газопровода "Северный поток-2" от требований обновленной газовой директивы ЕС собирается отклонить Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Российская газета вчера в 08:24
986
Общество

Ученые из Сингапура сдвинули дату окончания эпидемии коронавируса в РФ

Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) сдвинули дату окончания вспышки коронавируса в России — теперь, по их прогнозам, пандемия должна закончиться 19 августа.
Газета.Ru 29 апреля в 04:33
1,8K
Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа на плавбазе «Всеволод Сибирцев»

Интерфакс вчера в 22:41
15
Общество

В Испании задержан экс-депутат Госдумы России

Бывший депутат Государственной думы России, имя которого не называется, был задержан гражданской гвардией Испании, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 08:47
324
Общество

Эколог назвал опасность медицинских масок больных с коронавирусом

Медицинские маски людей, которые лечатся от коронавируса дома, выбрасывают в мусорное ведро.
РБК 00:26
232
Происшествия

В Узбекистане эвакуировали жителей посёлка из-за прорыва дамбы

В Сырдарьинской области Узбекистана эвакуировали жителей населённого пункта Кургантепа из-за прорыва одного из участков дамбы Сардобинского водохранилища.
RT на русском вчера в 04:59
20
Политика

Медведев пожелал Мишустину скорейшего выздоровления

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев пожелал скорейшего выздоровления премьер-министру Михаилу Мишустину, заразившемуся коронавирусом.
ТАСС вчера в 06:37
941
Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отказалась от предложения радиостанции "Эхо Москвы" предоставить площадку для дебатов с главой ФБК Алексеем Навальным.
Газета.Ru вчера в 09:03
8,8K
Общество

В Свердловской области за сутки подтвердились 232 случая коронавируса

В Свердловской области за сутки подтвердились 232 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщил Znak.com источник.
Znak.com вчера в 03:29
48
Общество

Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике

Северокорейское государственное информагентство ЦТАК сообщило о первом с 11 апреля появлении на публике лидера КНДР Ким Чен Ына - впервые за последние 20 дней, передает южнокорейское агентство Yonhap.
Интерфакс вчера в 17:48
546
Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска

С 30 апреля в Тульской области введут цифровые пропуска. Соответствующий документ уже подписал губернатор региона.
Гудвилл.онлайн 29 апреля в 02:13
65
Общество

В Роспотребнадзоре допускают ужесточение ограничений после 12 мая

Режим ограничений, введенный в России из-за опасности распространения коронавируса, может быть ужесточён после 12 мая, если граждане не будут ответственно относиться к нему на праздниках.
Национальная служба новостей вчера в 05:58
2K
Космос

Маск придумал, как не мешать астрономам своими интернет-спутниками

Глава компании SpaceX Илон Маск опубликовал информацию, в которой говорится, что им удалось решить проблему с видимостью интернет-спутников Starlink.
Ридус 29 апреля в 08:54
1
Политика

В Мичигане протестующие против карантина захватили местный капитолий

Российская газета вчера в 08:01
129
Происшествия

Ведущая Первого канала прокомментировала иск к Кокорину и Мамаеву

Ведущая Первого канала Ольга Ушакова прокомментировала иск, который подала к Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.
РИА Новости 30 апреля в 06:42
470
Общество

«Почта России» опубликовала график работы в майские праздники

Опубликован график работы «Почты России» на майские праздники, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
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Финансы

Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб

Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года.
РБК 30 апреля в 11:58
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Финансы

Крупные банки возобновили снижение ставок рублевых вкладов

Действующие ставки вкладов в крупных розничных банках приведены в таблице ниже.
Ведомости вчера в 08:49
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Спорт

Футболист «Луча» Калугин подверг критике губернатора Приморья Кожемяко

Игрок владивостокского «Луча» Дмитрий Калугин подверг критике заявление губернатора Приморского края Олега Кожемяко о том, что в профессиональных спортивных клубах региона не выступают местные воспитанники.
RT на русском 30 апреля в 11:01
4
Происшествия

В Москве 75-летнего пенсионера с коронавирусом медработники бросили возле дома

Медики решили отправить его домой, но дочь просила продолжить лечение отца в больнице, т.к. дома находится его 72-летняя жена, которая тоже входит в группу риска.
Эхо Москвы вчера в 20:04
64
Кино

Умер звезда сериала «Клиника» Сэм Ллойд

Известия вчера в 23:46
Шоу-бизнес

«Я прошла испытание»: выздоровевшая Надежда Бабкина призвала всех беречь друг друга

Артистка призвала всех беречь друг друга, жить долго и радостно.
Вести.Ru 00:36
9
Здоровье

В США одобрили использование лекарства от Эболы против коронавируса

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов одобрило использование препарата ремдесивир для лечения коронавируса.
Lenta.ru вчера в 16:21
9
Происшествия

В Екатеринбурге нейтрализованы готовившие теракты боевики

Российская газета 29 апреля в 20:37
2,3K
Общество

В Забайкалье ввели обязательный масочный режим

Со 2 мая в Забайкальском крае начал действовать обязательный масочный режим.
Российская газета 00:27
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