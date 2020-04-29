Ограничение комиссии банка Из-за пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ЦБ России с 1 мая ограничит размер максимальной банковской комиссии для физлиц в Системе быстрых платежей.

Какие изменения ждут россиян в мае 2020 года

Здоровье В Сингапуре объявили о частичном снятии карантина Сингапур, 2 мая 2020, 07:30 — REGNUM Власти Сингапура объявили о послаблении ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавирусной инфекции, в связи с улучшением эпидемиологической обстановки, заявил сингапурский министр национального развития Лоуренс Вон на пресс-конференции.

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