Ряд важных изменений в экономической сфере ждет граждан России. Нововведения вступят в силу с первого мая, затронув сразу несколько слоев населения. Так, подмосковным пенсионерам увеличат пенсию, прибавка составит 1 тысячу рублей.

Сразу несколько нововведений ждут россиян в мае

Экономика Стало известно, какие товары подорожают после карантина После снятия ограничительных мер подорожает импортная продукция и продовольственные товары. На 20-30 процентов станет дороже одежда и обувь. 3

Хоккей Андрей Скабелка возглавил «Локомотив» В субботу, 2 мая, хоккейный клуб «Локомотив» (Ярославль) на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с Андреем Скабелкой.

Финансы Сбербанк повысил прогноз курса доллара на 6 руб Сбербанк повысил более чем на 6 руб. курс доллара США, заложенный в его макроэкономический прогноз на 2020 год, следует из презентации итогов работы банка по МСФО за первый квартал 2020 года. 116

Общество Маск объявил о распродаже имущества Американский бизнесмен Илон Маск одним сообщением в Twitter о намерении распродать имущество обрушил акции своей компании Tesla. 310

Футбол Анатолий Тимощук: после разгрома «Баварии» разыграли Погребняка Капитан и один из лидеров "Зенита", выигравшего Кубок УЕФА, Анатолий Тимощук рассказал РИА Новости о своих воспоминаниях о разгроме "Баварии", который случился на "Петровском" ровно 12 лет назад.

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Наука Назван новый возможный способ передачи коронавируса Амстердам, 2 мая 2020, 14:10 — REGNUM Ученые из Института Хабрехта, Медицинского центра Университета Эразма Роттердамского и Маастрихтского Университета (Нидерланды) выяснили, что коронавирус способен поражать клетки кишечника и размножаться в них. 97

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Здоровье «Вы не понимаете всю степень кошмара»: врач обратился к россиянам Главный врач Воскресенской районной больницы Юрий Райхман эмоционально обратился жителям с призывом соблюдать карантинные меры.

Футбол Софийский ЦСКА поможет экс-форварду «Спартака» Софийский ЦСКА окажет помощь нападающему Денису Давыдову, который застрял в Болгарии и не может вернуться в Россию, передает dsport.bg Футболист и клуб расторгли контракт по взаимному соглашению, однако, по информации источника, ЦСКА будет оказывать помощь бывшему форварду, несмотря на на отсутствие соглашения. 1

Футбол Моуриньо назвал самое обидное поражение в тренерской карьере Команда принимала дома мюнхенскую «Баварию» в ответном матче 1/2 финала ЛЧ после поражения со счетом 1:2 в гостях.

Общество Эпидемиолог оценил прогнозы об окончании эпидемии в России Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн прокомментировал прогноз сингапурских ученых по окончанию вспышки коронавируса по России.

Наука Антитела лам предложили использовать для лечения Covid-19 В поисках эффективного средства для лечения коронавирусной инфекции ученые иногда находят самые неожиданные источники потенциальных лекарств.