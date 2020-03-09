Энергетика

RT на русскомRT на русскомПять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

«В соответствии с ранее согласованным графиком поставок начаты поставки нефти на белорусские НПЗ от пяти российских компаний, которые ранее поставки нефти в Беларусь не осуществляли», — заявил он. По его словам, в марте общий объём поставок от этих компаний составит около 200 тыс. т.
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Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

РИА Новости16:50

Пять российских компаний начали поставлять нефть в Белоруссию

Московский Комсомолец10:44

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

RT на русском08:45

Пять российских компаний поставят в Белоруссию 200 тыс т нефти

REGNUM09:06

Пять российских компаний начали поставки нефти в Белоруссию

ТАСС08:57

В Белоруссии заявили, что пять компаний из РФ начали поставки нефти в республику

Газета.Ru08:55

Пять российских компаний открыли поставки нефти в Белоруссию

Национальная служба новостей09:40
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