Общество

РИА НовостиРИА НовостиСреда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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Среда в Москве может стать самым теплым 11 сентября за последние 70 лет

Агентство Москва01:54

Температура в Москве поднялась до самого высокого значения более чем за 70 лет

РИАМО08:43

Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет

РИА Новости08:55

В Москве побит температурный рекорд 1972 года

Москва 2406:24

Нынешнее 11 сентября стало самым жарким за 47 лет в Москве

Московский Комсомолец09:40

Температурный рекорд 70-летней давности побит в Москве

Вечерняя Москва08:34

Эта среда стала самым теплым 11-м сентября за последние 70 лет

Эхо Москвы09:33
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:55, Вашингтон
Транспорт

РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом

С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Политика

Россия увидела угрозу в плане Нетаньяху по расширению Израиля

Планы премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху аннексировать территории на Западном берегу реки Иордан могут подорвать надежды на мир между еврейским государством и его арабскими соседями, говорится в заявлении МИД России, опубликованном на сайте ведомства.
Lenta.ru 13:45
Политика

ЦИК Украины заявила о политической мотивированности её роспуска

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины считает, что представление президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий состава комиссии может быть политически мотивированным решением.
RT на русском 17:41
Авто

В компании Tesla придумали дворники заново

Журнал Авто.ру 10:36
Общество

Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне

Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Общество

Конфликтом в красноярской школе из-за прически ученика заинтересовался СК

РИА Новости 16:47
Футбол

Массимо Каррера прибыл в Москву

Нева Спорт 16:45
Шоу-бизнес

Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

Газета.Ru 09:43
Гаджеты

Цены на старые модели iPhone в России резко снизились

Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Политика

Трамп порекомендовал Ирану забыть об обогащении урана

Трамп добавил, что если иранцы думают об обогащении урана, то им лучше забыть об этом.
Экономика сегодня 15:30
Происшествия

Шесть человек ранены во Флориде при нападении неизвестного с ножом

Шесть человек получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом. Инцидент произошел в городе Таллахасси (штат Флорида).
Известия 11:04
Гаджеты

Новые iPhone можно будет заряжать от MacBook

Согласно презентативной информации, у топовых iPhone в комплекте есть быстрая зарядка. Это означает, что их можно будет заряжать от MacBook.
iReactor 05:50
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Политика

МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами

МИД Украины потребовало от посла Чехии Радека Матулы разъяснений из-за встречи чешского президента Милоша Земана с представителями организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».
РБК 17:22
Политика

Захарова уличила уволенного Болтона во лжи о России

Помощник главы США по нацбезопасности Джон Болтон, уволенный 10 сентября, скрывал реальное положение дел в администрации президента и распространял фейки о России.
URA.Ru 07:26
Футбол

Бабаев рассказал, почему сорвался переход Комличенко в ЦСКА

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о неудачных переговорах с чешской командой «Млада-Болеслав» относительно перехода российского нападающего Николая Комличенко.
RT на русском 16:21
Общество

Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова

Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Здоровье

Названы признаки сбоя в работе щитовидной железы

Специалисты назвали пять главных симптомов сбоя в работе щитовидной железы.
Известия 08:44
Происшествия

Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом

Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Происшествия

Арестантов «Бутырки» из старинной башни перевели в другие камеры

Заключенных, которые содержались в башне московского СИЗО «Бутырка», перевели в другие камеры.
Известия 09:21
Общество

МГУ вошел в рейтинг лучших университетов мира по версии THE

Московский государственный университет имени Ломоносова стал лучшим среди российских вузов в мировом рейтинге Times Higher Education (THE) и вошел в топ-200, сообщили в пресс-службе Проекта 5-100.
РИА Новости 14:28
Космос

Робот Федор больше не полетит в космос

По словам Дудорова, инженеры предприятия уже разрабатывают нового робота, который сможет выходить в открытый космос.
Эхо Москвы 05:06
Шоу-бизнес

«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк

Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Финансы

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Экономика

Самые дорогие миграционные патенты действуют в РФ на Севере и Дальнем Востоке – PwC

Максимальная стоимость патентов для трудовых мигрантов в России в 2018 году была установлена в дальневосточных и северных регионах, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
ПРАЙМ 17:16
Футбол

Роман Бабаев: «Итальянские коллеги сообщали, что Бекао договорился с „Удинезе“ еще зимой»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об уходе из клуба Родригу Бекао.
Спорт-Экспресс 16:05
Экономика

Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян

Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК 14:29
Общество

Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube

Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Гаджеты

Apple представила новый игровой сервис

Компания Apple представила сервис Arcade. Платформа предоставит пользователям доступ к играм различных производителей.
РИА Новости вчера в 13:16
Политика

Минкомсвязь рассмотрит вопрос передачи частот силовиков под 5G

Напомним, Минкомсвязь предлагала возобновить в конце 2019 года тестирование связи 5G в диапазоне 3,4–3,8 ГГц.
Коммерсантъ 15:52
Как работают Яндекс.Новости?
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