Общество
ИзвестияСреди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне. В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов, говорится в исследовании РБК.
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с чего всё началось
Новые граждане Мальты РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году.РБК01:00
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Экономика
В Минтруде рассказали, как снизить уровень бедности в России
Повышение доходов россиян от трудовой деятельности может стать залогом для снижения уровня бедности в стране, заявил первый замглавы Министерства труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.
Общество
Путин пообещал увеличить материнский капитал
Наука
Впервые создан робот из живых клеток
В США впервые в мире создан робот, который состоит только из живых клеток.
Политика
Чиновникам запретят иметь иностранное гражданство
Высшие должностные лица России не смогут иметь иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху миллионным штрафом из-за песни Билана
Музыкальный продюсер Яна Рудковская пригрозила Илье Авербуху огромным штрафом из-за песни Дима Билана.
Политика
Хафтар объяснил решение покинуть Москву без мирного соглашения с ПНС
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар, покинувший Москву, не подписав соглашение о прекращении огня с действующим в Триполи Правительством национального согласия (ПНС), Фаиза Сарраджа, заявил, что предложенный ему вариант документа игнорировал ряд требований ЛНА.
Политика
Путин поручил устранить перебои с закупками жизненно важных лекарств
Президент России Владимир Путин потребовал не допускать перебоев с поставками жизненно важных лекарств.
Политика
Путин предложил отменить статью ОПГ для бизнеса
Президент России Владимир Путин в рамках своего послания Федеральному собранию призвал завершить в 2020 году реформу контрольно-надзорной деятельности, сделав тем самым работу бизнеса удобнее и проще.
Наука
Из морского озера Могильное исчез пресный слой и его обитатели
Политика
Путин призвал пять ядерных держав обеспечить безопасность на планете
Пять ядерных держав должны обеспечить безопасность на планете, а Россия открыта к такому диалогу, заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, сообщает телеканал «МИР 24».
Происшествия
Убившего ребенка в детском саду Нарьян-Мара признали невменяемым
Обвиняемый в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара 36-летней Денис Поздеев был признан невменяемым, сообщает RT со ссылкой на СК.
Политика
Демократы заявили о новых доказательствах по делу об импичменте Трампу
Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу, которые будут предоставлены сенату.
Политика
NYT показала видео возможного попадания двух ракет в Boeing в Иране
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Хоккей
Две шайбы и передача Малкина принесли «Питтсбургу» победу в матче НХЛ
Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил две шайбы и сделал результативную передачу в домашнем матче с «Миннесотой Уайлд».
Энергетика
«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь
Россия может перераспределить транзитные потоки нефти, которые идут в Европу через Беларусь, однако прекращение транзита исключено.
Автоспорт
Алонсо попал в аварию на десятом этапе ралли «Дакар»
Испанский автогонщик Фернандо Алонсо угодил в аварию на десятом этапе ралли «Дакар».
Общество
Путин анонсировал новую систему оплаты труда медиков
Новая система оплаты труда в здравоохранении начнет поэтапно внедряться в 2020 году, будет установлена фиксированная доля оклада в заработной плате и единый для всей страны перечень компенсационных выплат и стимулирующих надбавок, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Происшествия
Две квартиры пострадали при взрыве газа в жилом доме в Уфе
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
В 2018 году было возбуждено несколько уголовных дел после появления в СМИ видео жестокого избиения заключённого Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии №1. В рамках уголовного дела изначально были арестованы 12 человек.
Экономика
Путин назвал важнейшую задачу в экономике
Президент Владимир Путин, оглашая Послание Федеральному Собранию, рассказал о макроэкономической устойчивости, которую удалось достичь России в последние годы, и назвал важнейшую задачу правительства и ЦБ, которая должна быть реализована с опорой на этот фундамент.
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Народный артист России Александр Серов в интервью изданию StarHit рассказал, что в конце прошлого года получил ранение из травматического оружия в ходе конфликта в подмосковном кафе.
Интернет
Google Chrome запретит отслеживать пользователей через cookie
Что касается реакции представителей Google, то они не сильно довольны таким решением, ведь прибыль большинства ресурсов, зарабатывающих на рекламе, значительно снизится.
Энергетика
Белоруссия начала поиск альтернатив российской нефти
Белоруссия отправила Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Балтии коммерческие предложения по закупке нефти, сообщает телеканал "360".
Шоу-бизнес
Как «отречение» отразилось на Меган Маркл
Приехав к работникам центра с визитом, герцогиня Сассекская обсудила с ними самые частые проблемы, с которыми приходится сталкиваться женщинам в обществе.
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Происшествия
Пьяная жительница Воронежа швырнула ребёнка на лестницу поезда
Политика
Путин предложил передать Госдуме полномочия не согласовывать, а утверждать кандидатуру премьера
Президент РФ Владимир Путин предложил передать Госдуме полномочия по утверждению кандидатуры премьер-министра, а не просто согласования, как сейчас.