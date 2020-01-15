Общество

ИзвестияИзвестияСреди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне. В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов, говорится в исследовании РБК.
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с чего всё началось

Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

Новые граждане Мальты РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году.
РБК01:00

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Мальта назвала российских обладателей ее «золотых паспортов»

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Коммерсантъ03:53

Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

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Lenta.ru02:18

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