Общество
ИзвестияСреди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне. В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов, говорится в исследовании РБК.
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с чего всё началось
Новые граждане Мальты РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году.РБК01:00
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