Новые граждане Мальты РБК изучил опубликованный на официальном ресурсе мальтийского правительства список лиц, получивших гражданство этого островного государства в 2018 году.

с чего всё началось

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне. В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов, говорится в исследовании РБК.

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