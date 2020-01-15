Общество

ИзвестияИзвестияСреди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне. В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов, говорится в исследовании РБК.
Читать в источнике
Комментировать143
с чего всё началось

Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

РБК направил запросы Торкановскому и в адвокатское бюро. Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек.
РБК01:00

Подробнее о событии

Среди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов

Известия02:18

СМИ узнали, кому достался «золотой паспорт» Мальты. В списке много тезок бизнесменов из России

Телеканал 360°03:25

Мальта раскрыла россиян, получивших «золотые паспорта»

Московский Комсомолец02:44

Мальта раскрыла имена россиян, получивших «золотые паспорта»

Ведомости02:24

Мальта назвала российских обладателей ее «золотых паспортов»

РИА Новости03:36

Названы новые российские обладатели «золотых паспортов» Мальты

Lenta.ru02:18

Мальта назвала имена новых российских обладателей ее «золотых паспортов»

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 03:44, Ашберн
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать тушеную говядину

В ведомстве объяснили, на что стоит обратить особое внимание при выборе говяжьей «тушенки» Фото: runaruna.ru Рекомендации по выбору тушеной говядины опубликовало на своем сайте Роскачество.
Туапсинские вести 03:13
Происшествия

Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки

РИА Новости 01:35
Происшествия

В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии

Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
RT на русском 03:05
Общество

Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Российская газета 01:17
Политика

Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
ТАСС вчера в 16:01
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Взгляд.ру вчера в 06:48
Политика

Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Facebook.
Lenta.ru 01:51
Шоу-бизнес

Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
WMJ.ru 13 января в 12:31
Общество

В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России

Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Газета.Ru 00:37
Политика

Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing

Rambler News Service 02:58
Кино

Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»

Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Актуальные Новости вчера в 00:05
Армия и оружие

Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке

Мой Брянск вчера в 22:10
Гаджеты

Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру 108 Мп

S20 Ultra получит улучшенную, по сравнению с S20 камеру.
ToDay News Ufa вчера в 06:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду

Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.
Экспресс газета 03:04
Энергетика

Индия примет участие в проекте «Восток ойл»

Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл".
ТАСС 03:05
Кино

Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»

Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
РБК 03:15
Происшествия

В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

РИА Новости вчера в 20:59
Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике

Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
URA.Ru 02:28
Авто

Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года

Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Что происходит вчера в 03:46
Общество

Туристов в Турции могут ждать очереди на заселение в отели

Время заселения может увеличиться в связи с принятыми в стране мерами по усилению защиты персональных данных, пояснили в АТОР.
МИР 24 вчера в 11:18
Общество

Треть россиян устала от новогодних каникул

Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
ТагилСити.ру вчера в 10:29
Экономика

Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев

Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
РБК вчера в 16:00
Политика

Демократы нашли новые доказательства по делу об импичменте Трампа

Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу.
Новый День 02:40
Гаджеты

В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками

iXBT.com вчера в 22:31
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров

Газета.Ru вчера в 13:46
Общество

Рудковская пригрозила Авербуху крупным штрафом из-за песни Билана

Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции Димы Билана в своем шоу.
ФАН 02:57
Происшествия

В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме

Российская газета вчера в 23:36
Культура

Билли Айлиш исполнит основную песню нового фильма о Джеймсе Бонде

7 новостей вчера в 15:44
Энергетика

Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти

Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Аргументы недели вчера в 14:32
Авто

Стартовало производство Kia Seltos в России

На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.
CarsGuru.net 02:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное