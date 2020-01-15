РБК направил запросы Торкановскому и в адвокатское бюро. Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек.

с чего всё началось

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