Общество
ИзвестияСреди новых граждан Мальты нашлись тезки российских бизнесменов
В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне. В перечне около десятка людей, имена которых совпадают с именами крупных российских бизнесменов, говорится в исследовании РБК.
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с чего всё началось
РБК направил запросы Торкановскому и в адвокатское бюро. Всего «золотые паспорта» Мальты, которая с 2004 года входит в ЕС, приобрели за 2018 год чуть более 3,5 тыс. человек.РБК01:00
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Общество
Роскачество рассказало, как выбрать тушеную говядину
В ведомстве объяснили, на что стоит обратить особое внимание при выборе говяжьей «тушенки» Фото: runaruna.ru Рекомендации по выбору тушеной говядины опубликовало на своем сайте Роскачество.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Происшествия
В Ярославле вынесли приговор первому фигуранту дела о пытках в колонии
Заволжский районный суд Ярославля приговорил бывшего заместителя начальника оперативного отдела региональной колонии №1 Сергея Ефремова к четырём годам тюремного заключения по делу об избиениях осуждённых.
Общество
Жириновский предложил списать долги россиян по кредитам
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Политика
Высокие зарплаты украинских чиновников объяснили борьбой с коррупцией
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук объяснил высокие зарплаты топ-чиновников борьбой с коррупцией. Об этом он написал в своем Facebook.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Общество
В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России
Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.
Политика
Украина попросила Иран передать ей «черные ящики» сбитого Boeing
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Армия и оружие
Ракетный удар нанесли по военной базе США в Ираке
Гаджеты
Новый Samsung Galaxy S20 Ultra получит камеру 108 Мп
S20 Ultra получит улучшенную, по сравнению с S20 камеру.
Шоу-бизнес
Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду
Меган Маркл впервые вышла в свет после переезда в Канаду Меган Маркл окончательно сбежала в Канаду.
Энергетика
Индия примет участие в проекте «Восток ойл»
Индия приняла решение об участии в проекте освоения месторождений на Таймыре "Восток ойл".
Кино
Умер актер Стэн Кирш из сериалов «Горец» и «Друзья»
Последней ролью Кирша является роль в сериале «Главный госпиталь», который выходил до 2008 года.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк отметила день рождения дочери в клинике
Актриса Анастасия Заворотнюк из-за состояния здоровья отметила день рождения дочери в клинике.
Авто
Составлен рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Речь идет об автомобилях, которые были в эксплуатации 2-3 года и условно являются представителями премиум класса.
Общество
Туристов в Турции могут ждать очереди на заселение в отели
Время заселения может увеличиться в связи с принятыми в стране мерами по усилению защиты персональных данных, пояснили в АТОР.
Общество
Треть россиян устала от новогодних каникул
Чаще мнение о плюсах длительных каникул высказывали люди с хорошим материальным положением — это 63%.
Экономика
Подешевевшие зерно и свинина испортили настроения российских аграриев
Одной из главных причин, почему оценки состояния отрасли ухудшились, стали негативные финансовые результаты в ряде основных секторов АПК в 2019 году, пояснил руководитель группы по обслуживанию компаний агропромышленного бизнеса и потребительского сектора российского офиса Deloitte Ринат Хасанов.
Политика
Демократы нашли новые доказательства по делу об импичменте Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США получил новые доказательства по делу об импичменте американскому президенту Дональду Трампу.
Гаджеты
В России появился телефон с четырьмя SIM-картами и двумя фонариками
Общество
В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку бюстгальтеров
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху крупным штрафом из-за песни Билана
Музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании композиции Димы Билана в своем шоу.
Происшествия
В Уфе три человека пострадали при взрыве газа в доме
Культура
Билли Айлиш исполнит основную песню нового фильма о Джеймсе Бонде
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Авто
Стартовало производство Kia Seltos в России
На калининградском заводе стартовало производство нового кросса Kia Seltos, который будет выпущен в нескольких вариациях.