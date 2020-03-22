Коронавирус

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В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.
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с чего всё началось

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Всего к настоящему моменту в Москве зарегистрировали 191 случай заболевания новым вирусом. При этом среди заразившихся есть граждане других государств. Все пациенты получают необходимое лечение в московских стационарах.
Москва.Центр10:11

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Заболевшая коронавирусом жительница Саратова летела из Италии через Москву

Москва 2414:49

Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20

В Москве новые случаи коронавируса. Оперштаб назвал 5 рейсов, которыми летели инфицированные

Mockva.ru09:22

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло до 191

ТАСС09:26

Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Вечерняя Москва09:09

Штаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Агентство Москва09:08

Среди новых заразившихся Covid‑2019 в Москве есть иностранцы

РИАМО09:32
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Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 18:32, Ашберн
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Общество

На Сахалине у двух жителей подозревается заражение коронавирусом

Южно-Сахалинск, 22 марта 2020, 08:55 — REGNUM заражение коронавирусной инфекцией подозревается у двух жителей Сахалинской области.
REGNUM 01:55
Футбол

Фанат «Ливерпуля» вернулся в Ирландию спустя два года после матча

Фанат английского "Ливерпуля" Шон Кокс вернулся домой в Ирландию после реабилитации, которая заняла два года, сообщает Goal.
Газета.Ru 14:42
Культура

Концерт Дениса Мацуева онлайн смотрели свыше полутора миллиона человек

РИА Новости 03:03
Общество

Шойгу объяснил выбор места строительства Главного храма ВС России

Решение о строительстве главного храма Вооруженных Сил России в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке обусловлено тем, что именно с этого места советские войска в 1941 году начали движение на Запад.
РБК 17:56
Общество

В Египте умер от коронавируса генерал армии

«Вооруженные силы оплакивают смерть одного из своих сыновей, который скончался в воскресенье в результате заражения коронавирусом во время участия в профилактических мероприятиях по борьбе с распространением вируса в стране», — говорится в заявлении египетских военных.
РБК 18:18
Экономика

Названы сферы с самыми высокими зарплатами в регионах России

Самые высокие заработные платы в регионах России зафиксированы в сферах добывающей промышленности, финансового сектора, а также интеллектуального труда.
RT на русском 17:53
Общество

Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом

Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.
Evo-rus.com вчера в 13:18
Политика

Трамп задействовал Нацгвардию для борьбы с коронавирусом в трех штатах

Президент США Дональд Трамп разрешил трем штатам задействовать Национальную гвардию для помощи в борьбе с коронавирусом в трех штатах - Нью-Йорке, Калифорнии и Вашингтоне.
РИА Новости 18:15
Происшествия

В Югре на праздновании свадьбы убили жениха

Трагическое происшествие произошло ночью в Нижневартовске. В банкетном зале кафе "Летучий голландец" отмечали бракосочение вартовчане.
Российская газета 07:32
Футбол

Тренеры Российской премьер-лиги выбрали лучшего игрока сезона

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин назвал тремя лучшими игроками сезона «железнодорожников» Маринато Гилерме, Крыховяка и Алексея Миранчука.
РБК 10:57
Футбол

Кокорин оценил свои показатели в «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» опубликовала в Instagram пост с показателями нападающего Александра Кокорина.
Евро-футбол.ру 17:47
Общество

В Евросоюзе допустили закрытие границ на два года

Границы стран Евросоюза могут оставаться закрытыми в течение двух лет, заявил председатель Центрального штаба по преодолению кризисной ситуации в связи с распространением коронавируса в Чехии, замминистра здравоохранения республики Роман Прымула, передает ТАСС.
Lenta.ru 15:21
Общество

Власти России могут ужесточить карантин

Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Инфо24 05:45
Здоровье

Чем предлагают заменить медицинские маски для защиты от коронавируса

Альтернативой одноразовой медицинской маске может стать самодельная марлевая маска, сообщил директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, иммунолог-инфекционист, аллерголог Георгий Викулов.
ToDay News Ufa 19 марта в 05:41
Общество

Новые случаи заражения коронавирусом обнаружили в 18 регионах России

Новые случаи заражения коронавирусом COVID-19 подтвердили в 18 российских регионах.
РБК вчера в 11:04
Происшествия

В Хорватии за утро произошли два мощных землетрясения

В Хорватии произошли два мощных землетрясения магнитудой более пяти, а всего с утра — не менее пяти толчков, сообщил в Twitter Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
РБК 05:30
Политика

Лидер оппозиции победил на выборах президента Абхазии

Исполняющий обязанности президента Абхазии премьер-министр Валерий Бганба поздравил лидера оппозиции Аслана Бжанию с победой на выборах по результатам предварительных итогов голосования.
РБК 16:43
Футбол

Бывший игрок «Рубина» Жонатас рассказал о заражении коронавирусом

RT на русском 17:25
Общество

Камеры будут фиксировать еще одно нарушение ПДД российскими водителями

Ранее, в феврале, сообщалось, что российские водители смогут обжаловать штрафы за нарушения ПДД, зафиксированные автоматическими камерами, через портал госуслуг.
Lenta.ru 16:35
Политика

Россия окажет помощь Италии в борьбе с коронавирусом

Владимир Путин сообщил, что Россия готова помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Дождь вчера в 15:44
Общество

В России могут приостановить работу кинотеатров

Москва, 22 марта 2020, 20:36 — REGNUM Министерство культуры РФ на фоне ситуации с коронавирусом рекомендовало кинотеатрам приостановить показы с 23 марта.
REGNUM 13:36
Космос

В NASA рассказали о применении на Земле космических технологий

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Российские миллиардеры бросились скупать аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы обеспечить себя полной защитой от коронавируса.
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REGNUM 12:32
Общество

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Россия на фоне пандемии коронавируса с 23 марта ограничивает авиасообщение со всеми странами мира, сообщила Росавиация.
РИА Новости 17:13
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«Барселона» может продать Гризманна

Руководство каталонской "Барселоны" может летом продать форварда Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.
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Обнаружена древнейшая окаменелость предка современных кур и уток

Окаменелость предка кур и уток ученые обнаружили в каменоломне. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
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