Коронавирус

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В Москве зарегистрировано 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Среди инфицированных есть иностранцы. Об этом в воскресенье, 22 марта, сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения инфекции.
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с чего всё началось

Среди новых заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Всего к настоящему моменту в Москве зарегистрировали 191 случай заболевания новым вирусом. При этом среди заразившихся есть граждане других государств. Все пациенты получают необходимое лечение в московских стационарах.
Москва.Центр10:11

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Заболевшая коронавирусом жительница Саратова летела из Италии через Москву

Москва 2414:49

Оперштаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Вечерняя Москва09:09

Среди новых заразившихся Covid‑2019 в Москве есть иностранцы

РИАМО09:32

Число случаев заражения коронавирусом в Москве за сутки выросло до 191

ТАСС09:26

Среди новых заболевших коронавирусом есть иностранные граждане

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы10:20

Штаб: Среди заболевших коронавирусом в Москве есть иностранцы

Агентство Москва09:08

В Москве новые случаи коронавируса. Оперштаб назвал 5 рейсов, которыми летели инфицированные

Mockva.ru09:22
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Происшествия

При столкновении рейсовых автобусов под Тамбовом погибли люди

REGNUM 02:19
Общество

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина

Власти России пока не склоняются к ужесточению карантина, сказали представители правительства агентству РИА Новости.
Эхо Москвы 07:00
Армия и оружие

Силы Хафтара впервые захватили турецкую БМП ACV-15 в Ливии

В ходе недавних боев бойцам Ливийской национальной армии фельдмаршала Хафтара удалось захватить в районе Триполи ценный трофей - боевую машину турецкого производства ACV-15.
Российская газета 09:07
Общество

Меркель отправилась на карантин из-за контакта с инфицированным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отправилась на домашний карантин после того, как выяснилось, что она недавно контактировала с врачом, инфицированным коронавирусом COVID-19.
Российская газета 14:44
Здоровье

Переболевшая коронавирусом врач подробно описала симптомы

Британский врач Клэр Герада, переболевшая коронавирусом, подробно описала симптомы болезни.
News.ru вчера в 16:44
Общество

Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции

Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.
РИА Новости вчера в 14:59
Общество

Назван самый безопасный транспорт во время пандемии коронавируса

Директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов пояснил, чего следует опасаться на транспорте во время пандемии коронавируса.
Известия 15:36
Общество

Оперный певец Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Испанский оперный певец Пласидо Доминго объявил, что у него выявлен коронавирус. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Газета.Ru 12:26
Экономика

Какие продукты могут подорожать в России вслед за долларом

Подорожание возникнет из-за роста валют по отношению к рублю, так как стоимость рыбной продукции зависит от мировых долларовых цен.
AmurMedia.ru 06:10
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею отменен из-за коронавируса

Чемпионат мира по хоккею официальном отменен.
Vprognoze.ru вчера в 12:51
Общество

Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву

Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.
РБК 11:18
Общество

Россия с 23 марта ограничивает авиасообщение с Турцией

"С 00:00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва - Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации до полного вывоза", - отметила представитель Росавиации.
Интерфакс 08:05
Космос

NASA приостановит сборку ракет для полетов на Луну и Марс из-за вируса

С 20 марта NASA приостановит сборку космических кораблей Space Launch System (SLS) и Orion, которые должны полететь на Луну и Марс, из-за угрозы распространения коронавируса.
РБК 20 марта в 00:53
Здоровье

Установлен средний инкубационный период коронавируса

"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
РИА Новости вчера в 20:45
Шоу-бизнес

Диана Гурцкая впервые показала фото без очков

Незрячая российская певица, член Общественной палаты РФ Диана Гурцкая впервые поучаствовала в фотосессии без очков.
Невские Новости 05:03
Общество

Появился термин для запасающих туалетную бумагу из-за коронавируса

Словарь английского сленга Urban Dictionary опубликовал термин для людей, паникующих из-за пандемии коронавируса, а также игнорирующих меры предосторожности.
News.ru 09:19
Политика

Макрон поставил ультиматум Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был вынужден ввести ограничения на работу ресторанов, баров и клубов в стране из-за давления президента Франции Эммануэля Макрона.
Lenta.ru 14:34
Спорт

Глава МОК Томас Бах выступил с заявлением о переносе Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах в своем заявлении отметил, что ситуация с коронавирусом в Японии налаживается, а окончательное решение о проведении Олимпиады будет принято в течение ближайших четырех недель.
Газета.Ru 16:01
Общество

В Италии от коронавируса за сутки умер 651 человек

Ранее страна обогнала Китай по количеству смертей За сутки в Италии от коронавируса скончались 651 человек.
Деловое.ТВ 14:41
Армия и оружие

Новейшие корабли украинского флота сравнили с братской могилой

Новые десантно-штурмовые катера проекта "Кентавр" ВМС Украины не оправдали возложенных на них ожиданий и стали "тяжелой и несбалансированной" техникой.
РИА Новости 16:33
Общество

В России выявили еще 61 случай заражения коронавирусом

В шести регионах России за сутки был зафиксирован еще 61 случай заболеваний коронавирусом.
Суть событий 10:18
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 12:16
Авто

Сборку Chevrolet Niva протестировали на конвейере АвтоВАЗа

На АвтоВАЗе протестировали сборку Chevrolet Niva.
За рулем Кубань 20 марта в 08:01
Здоровье

Описаны пищеварительные симптомы нового коронавируса

Изучив симптомы 204 инфицированных COVID-19 за период с 18 января по 28 февраля 2020 года, ученые из нью-йоркской Медицинской школы Икан отметили, что наряду с респираторными проблемами, коронавирус часто вредит пищеварению.
МонаВиста 19 марта в 09:06
Армия и оружие

Россия отправила первые самолеты в Италию для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru 08:20
Общество

Египетский генерал умер от коронавирусной инфекции

Египетский генерал, принимавший участие в работах по профилактике вируса COVID-19, скончался в воскресенье из-за заражения новым коронавирусом, сообщила газета Al-Ahram.
РИА Новости 16:48
Здоровье

Минздрав России потребовал провести регистрацию врачей и медсестер

Москва, 21 марта 2020, 16:18 — REGNUM В Министерстве здравоохранения России потребовали провести регистрацию всех врачей и медсестер в «единой системе идентификации» в ближайшие два дня, об этом 21 марта сообщает РБК.
REGNUM вчера в 09:18
Общество

В Нью-Йорке от коронавируса скончались 22 человека

Нью-Йорк, США, 20 марта 2020, 06:36 — REGNUM Количество пациентов с диагнозом COVID-19 на территории американского штата Нью-Йорк достигло 3615, заявил мэр Билл де Блазио 19 марта в ходе пресс-конференции.
REGNUM 19 марта в 23:36
Единоборства

Нурмагомедов вернулся из США в Россию из-за коронавируса

Ризван Магомедов, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, заявил, что вся команда спортсмена вернулась из США в Россию из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 16:22
Политика

Ардзинба поздравил Бжанию с победой на выборах президента Абхазии

Кандидат в президенты Абхазии Адгур Ардзинба прибыл в штаб оппонента Аслана Бжании и поздравил его с победой на выборах, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 16:14
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