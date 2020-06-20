Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в регионе умерли 40 пациентов с COVID-19.

Среди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей

Общество В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода». 67

Хоккей Тесты на коронавирус у 11 игроков НХЛ оказались положительными Вашингтон, 20 июня 2020, 08:31 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат.

Здоровье Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.

Общество Тульская медсестра в бикини стала моделью Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы. 788

Армия и оружие Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express. 169

Политика Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы. 152

Общество МЧС предупредило о грозе в Москве В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня. 51

Наука Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний Ученые оценили сидячее время, физическую активность низкой интенсивности (LIPA) и умеренную или активную физическую активность (MVPA) в той же модели и обнаружили, что LIPA и MVPA, а не сидячий образ жизни, оставались в значительной степени связанными со смертностью от рака. 16

Авто Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.

Общество Во Владимирской области выявили 55 новых случаев коронавируса Утром 20 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. 800

Экономика ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора. 40

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 351