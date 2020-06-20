Коронавирус
РИА НовостиСреди новых зараженных COVID-19 в Саратовской области есть 11 детей
Одиннадцать детей есть среди 118 выявленных заразившихся коронавирусом в Саратовской области, общее число зараженных инфекцией увеличилось до 5335, сообщил областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Всего в регионе умерли 40 пациентов с COVID-19.
Читать в источнике
Оценить786
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 03:43, Ашберн
Общество
В США отказались от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов
Американская компания Dreyer's, являющаяся дочерней компанией швейцарской Nestle, отказалась от названия «эскимо» из-за дискриминации эскимосов.
Lenta.ru 00:18
Общество
В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров
В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
Хоккей
Тесты на коронавирус у 11 игроков НХЛ оказались положительными
Вашингтон, 20 июня 2020, 08:31 — REGNUM В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) тесты на коронавирус у 11 игроков дали положительный результат.
REGNUM 01:31
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Lenta.ru вчера в 20:54
Здоровье
Число зараженных коронавирусом на Украине превысило 35 тысяч
По данным на утро субботы, 20 июня, на Украине выявлено 35 835 случаев заражения коронавирусом.
Украина.ру 03:01
Политика
Владимир Путин написал статью о Великой Отечественной войне
Тульские новости вчера в 07:10
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Игры
Detroit: Become Human вышла в Steam
CyberSport.ru 18 июня в 08:54
Политика
В МИД Великобритании ответили на статью Путина о Второй мировой войне
О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
РБК вчера в 22:09
Армия и оружие
Новейшие украинские минометы оказались небоеспособны
Министерство обороны Украины отказалось принять у концерна "Укроборонпром" партию самоходных минометов "Барс-8ММК" — у орудий оказались некондиционные стволы и отсутствовали таблицы стрельбы, сообщает портал Defence Express.
РИА Новости вчера в 23:50
Футбол
ФК «Ростов» проиграл «Сочи» с легендарным счётом 10:1
Футбольный клуб «Ростов» 19 июня проведёт первую встречу после долгого перерыва. Команда жёлто-синих в гостях сыграет против ФК «Сочи».
Donnews.ru вчера в 12:30
Финансы
Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых.
Российская газета вчера в 06:35
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото до и после фотошопа
Телеведущая Ксения Собчак выложила коллаж в своем Instagram-аккаунте. На нем два снимка – до и после фотошопа.
Gazeta.SPb вчера в 23:26
Армия и оружие
Япония обнаружила загадочную подлодку близ своих берегов
Военнослужащие Сил самообороны Японии обнаружили загадочную подлодку неподалеку от берегов страны.
Lenta.ru 02:38
Политика
Глава ЛНР выступил с обращением к Зеленскому
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому вернуть режим полной боевой готовности, если украинские силовики не прекратят обстрелы.
РИА Новости 02:33
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причине развода с актером Бредом Питтом.
РИА Новости 03:22
Общество
«Золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
РИА Новости 02:32
Музыка
BTS презентовали новый сингл «Stay Gold»
Сингл дебютировал на 41 месте чарта Melon.
Popcake вчера в 08:41
Общество
МЧС предупредило о грозе в Москве
В Москве ожидается гроза и сильный ветер. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном столичным управлением МЧС в субботу, 20 июня.
Известия 01:02
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС 18 июня в 18:32
Наука
Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний
Ученые оценили сидячее время, физическую активность низкой интенсивности (LIPA) и умеренную или активную физическую активность (MVPA) в той же модели и обнаружили, что LIPA и MVPA, а не сидячий образ жизни, оставались в значительной степени связанными со смертностью от рака.
Evo-rus.com вчера в 04:05
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru вчера в 14:43
Общество
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные
Работающие пенсионеры, соблюдающие самоизоляцию, смогут продлить электронные больничные.
Российская газета 03:15
Общество
Во Владимирской области выявили 55 новых случаев коронавируса
Утром 20 июня управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает о 55 новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в регионе.
Владимирские ведомости 03:21
Экономика
ЦБ назвал недопустимой комиссию на переводы внутри одного банка
Банк России считает недопустимым новые лимиты и дополнительные комиссии, устанавливаемые за переводы внутри одного банка, и намерен получить право ограничивать их, сообщили ТАСС в пресс-службе регулятора.
Коммерсантъ вчера в 11:07
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru 01:33
Футбол
Мостовой: Заболотный забил детям и радуется — это его уровень
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Сочи» Антона Заболотного в матче 23-го тура РПЛ с «Ростовом» (10:1). Нападающий забил два гола.
Metaratings вчера в 15:59
Авто
Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage
Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
Армия и оружие
В ДНР заявили об обстрелах со стороны ВСУ
RT на русском 03:30
Происшествия
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте
Подозреваемый в убийстве коллег полицейский задержан в Воркуте по горячим следам. Об этом ТАСС сообщили в МВД по республике Коми.
Пятый канал 03:38