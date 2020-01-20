Происшествия
Lenta.ruСреди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете рассказать о его причинах, расскажите об этом нам — написать нам можно через группу во "ВКонтакте" или на почту 59@rugion.ru.Новости Перми 59.ruвчера в 22:08
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«Ощущение как в подводной лодке»: на что жаловались в «Букинге» постояльцы гостиницы «Карамель»
Новости Перми 59.ru02:20
Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:56
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