Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСреди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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с чего всё началось

Опубликован список погибших. Всё о ЧП в пермской гостинице в режиме онлайн

Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете рассказать о его причинах, расскажите об этом нам — написать нам можно через группу во "ВКонтакте" или на почту 59@rugion.ru.
Новости Перми 59.ruвчера в 22:08

Подробнее о событии

«Ощущение как в подводной лодке»: на что жаловались в «Букинге» постояльцы гостиницы «Карамель»

Новости Перми 59.ru02:20

Число погибших при прорыве трубы в Перми выросло до пяти

Интерфаксвчера в 23:56

Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:56

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

Псковская Лента Новостей00:37

Роструд устанавливает трудовые отношения погибших из-за прорыва трубы в пермском хостеле

ТАСС01:21

Губернатор поручил оказать помощь семьям погибших в пермской гостинице

Новый компаньон02:18

Среди погибших при ЧП в пермском отеле оказался ребенок

РИА Новости01:57
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Гаджеты

Xiaomi урезала цену на самый дорогой Redmi K20 Pro Premium

О снижении цены на самую дорогую версию Xiaomi Redmi K20 Pro Premium рассказал в соцсети Weibo вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг.
Что происходит 03:36
Общество

Как россияне смогут купить «красивые» автомобильные номера

Ранее "РГ" уже писала о том, что, планируется создать реестр "красивых" номеров, которые будут продавать автовладельцам.
Российская газета 03:35
Здоровье

В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса

Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.
РИА Новости вчера в 19:07
Экономика

Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги

Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
RT на русском вчера в 12:53
Политика

РБК: Кремль наметил дату голосования по поправкам в Конституцию

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, может пройти в середине весны.
Газета.Ru 03:37
Общество

Ozon уволит большинство курьеров

Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.
Коммерсантъ вчера в 23:31
Шоу-бизнес

Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов

В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Петрозаводск говорит вчера в 09:53
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Происшествия

СФ обсудит запрет хостелов в подвалах после трагедии в Перми

В Совете Федерации обсудят в связи с трагедией в пермском хостеле возможность внесения изменений в действующее законодательство о хостелах, возможно, следует запретить их размещение в подвалах, где проходят домовые коммуникации, заявил РИА Новости председатель комитета Совфеда по федеративному устройству и региональной политике Олег Мельниченко.
РИА Новости 01:38
Политика

Союз журналистов надеется, что глава Чувашии изменит отношение к СМИ

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев надеется, что глава Чувашии Михаил Игнатьев, призвавший "мочить" журналистов за критику властей, изменит свое отношение к СМИ.
ТАСС вчера в 10:12
Происшествия

Туристы сняли на видео, как провалились под лёд на Байкале

Два туриста провалились под лед на Байкале.
REGNUM 03:12
Шоу-бизнес

Чернышева с дочерью Заворотнюк заметили в храме

Знакомый семьи тяжелобольной актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал, что ее мужа фигуриста Петра Чернышева видели в храме с дочерью.
Рамблер 02:26
Политика

Axios: Трамп намерен ужесточить правила выдачи виз в США

Белый дом планирует ужесточить правила выдачи виз для иностранок, приезжающих в США рожать детей, чтобы те автоматически получали американское гражданство, сообщил портал Axios со ссылкой на представителей президентской администрации.
РИА Новости 00:32
Общество

Режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию

Известия 03:55
Единоборства

Макгрегор за 40 секунд нокаутировал Серроне в бою UFC

Ирландский боец Конор Макгрегор за 40 секунд нокаутировал американца Дональда Серроне в рамках турнира UFC 246.
Известия вчера в 00:30
Общество

В России выдали первые оформленные в криптобиокабинах загранпаспорта

Первые заграничные паспорта выданы в России с помощью криптобиокабин (КБК), сообщает пресс-служба единого поставщика этих устройств компании «Ростелеком».
RT на русском 03:41
Политика

Зеленский не назвал Бандеру в числе героев Украины

Президент Украины Зеленский заявил, что на Украине героями должны называться выдающиеся личности, которые не провоцируют конфликт в обществе.
ИА Новороссия 01:47
Футбол

ЦСКА предложит 6 миллионов евро за словака Боженика

По информации от спортивного директора «Жилины», ранее московский клуб предлагал за Боженика пять миллионов евро, а клуб на тот момент готов был отпустить за эту сумму форварда.
ODDS.ru 02:26
Политика

Роухани направит послание Зеленскому по крушению «Боинга»

Президент Ирана Хасан Роухани передаст украинскому лидеру Владимиру Зеленскому послание по крушению «Боинга-737».
Политика Сегодня 03:43
Политика

Немецкая газета Handelsblatt заявила о геополитической победе России

Россия одерживает победу за победой на международной арене, становясь центром мировой политики.
Политическая Экспертиза 02:10
Общество

Новый глава ФНС назвал главную задачу налоговой службы

Новый руководитель Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости» заявил, что ключевой задачей ведомства является не собрать больший объём налогов, а сделать так, чтобы налогоплательщик был законопослушным, и «обелить рынок».
RT на русском 02:50
Происшествия

В Петербурге вновь эвакуируют суды

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, эвакуированы Петродворцовый, Ленинский, Куйбышевский, Октябрьский, Колпинский, Джержинский районные суды Красногвардейский и Сестрорецкий районные суды уже вернулись к работе после проверки.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:54
Общество

Ростов попал в топ городов с самыми ленивыми жителями

Ростов-на-Дону оказался на втором месте в рейтинге городов с самыми ленивыми жителями.
Блокнот Ростов-на-Дону 02:15
Общество

Дмитрий Тарасов с нетерпением ждет получения Костенко маткапитала

Футболист Дмитрий Тарасов в Instagram заявил, что с нетерпением ждет получения своей супругой, моделью Анастасией Костенко, материнского капитала.
Телепрограмма вчера в 23:32
Политика

Лавров рассказал об итогах берлинской конференции по Ливии

Исполняющий обязанности главы российского МИДа Сергей Лавров рассказал о содержании итогового документа по урегулированию конфликта в Ливии, который был принят в воскресенье, 19 января, на международной конференции в Берлине.
Профиль вчера в 15:34
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
Шоу-бизнес

Помудревшая Ольга Бузова поздравила себя с днем рождения

Помудревшая Ольга Бузова 20 января отмечает 34-летие. Певица сама себя поздравила с днем рождения в микроблоге Instagram.
Актуальные Новости 00:33
Общество

Банкам могут запретить брать комиссию за ЖКХ

Ранее правительство РФ утвердило предельные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Интерфакс 01:53
Армия и оружие

СМИ узнали о блокировке пути российских военных солдатами США в Сирии

РБК вчера в 15:44
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
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