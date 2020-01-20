Если вы стали свидетелем этого происшествия, можете рассказать о его причинах, расскажите об этом нам — написать нам можно через группу во "ВКонтакте" или на почту 59@rugion.ru.

с чего всё началось

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

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Здоровье В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса Третий человек скончался в городе Ухань китайской провинции Хубэй от нового типа коронавируса, общее число заразившихся достигло 198 человек, говорится в сообщении городского комитета по вопросам здравоохранения.

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Общество Ozon уволит большинство курьеров Компания переведет доставку покупок на партнеров Онлайн-ритейлер Ozon анонсировал оптимизацию штата курьеров, численность которых сейчас составляет несколько сотен при общем количестве сотрудников более 12 тыс. человек.

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