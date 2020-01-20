Происшествия

Lenta.ruLenta.ruСреди погибших в пермском хостеле оказался ребенок

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила
, что три человека сейчас находятся в больнице - двое в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одной пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.
Суть событий02:50

Подробнее о событии

«У внучки был диабет, они приехали на обследование». Бабушка погибшей в гостинице девочки — о ЧП

Новости Перми 59.ru05:09

Врач рассказал об ожогах пострадавших от прорыва трубы с кипятком в Перми

Интерфакс04:06

Глава пермского ожогового центра прокомментировал состояние пострадавших при прорыве трубы в мини-гостинице

Новый компаньон02:47

Пять человек погибли из-за прорыва трубы в пермском хостеле

Псковская Лента Новостей00:37

Число пострадавших из-за прорыва трубы в отеле в Перми увеличилось до шести

ТАСС01:03

Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле

Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:56

Среди погибших при прорыве трубы в пермском отеле оказался ребенок

РИА Новости01:57
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Недвижимость

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Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Известия вчера в 22:54
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Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером

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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
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Общество

Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек

Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
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Происшествия

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Интерфакс 04:09
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