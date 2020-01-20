с чего всё началось

При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.

Недвижимость Аналитики рассчитали, как быстро семья из Татарстана закроет ипотеку после получения увеличенного маткапитала В Татарстане семья из двух работающих человек при среднем доходе в 75,4 тыс. рублей и цене двухкомнатной квартиры в 3,9 млн рублей при получении увеличенного материнского капитала в 616,6 тыс. рублей закроет ипотеку за 9 лет и 1 месяц.

Кино Феникс получил премию Гильдии киноактеров США Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".

Кино Звезда сериала «Вавилон-Берлин» рассказал о подготовке к съемкам Немецкий актер Фолькер Брух, исполнивший главную роль в сериале «Вавилон-Берлин», рассказал «Ленте.ру» о подготовке к съемкам и своем восприятии времени, в котором разворачивается действие телепроекта.

Общество Принц Гарри прокомментировал отказ от титула Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.

Политика Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.

Общество Режиссера Соловьева перевели в реанимацию Источник ТАСС в окружении режиссера говорил, что состояние кинематографиста оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.

Политика Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.

Шоу-бизнес Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».

Экономика Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.

Общество В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.