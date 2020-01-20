Происшествия
Lenta.ruСреди погибших в пермском хостеле оказался ребенок
При прорыве трубы в хостеле «Карамель» в Перми погиб ребенок. Об этом сообщило издание 59.ru. Сколько лет ребенку, пока неизвестно.
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с чего всё началось
Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила, что три человека сейчас находятся в больнице - двое в состоянии средней степени тяжести, состояние ещё одной пострадавшей врачи оценивают как тяжёлое.Суть событий02:50
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«У внучки был диабет, они приехали на обследование». Бабушка погибшей в гостинице девочки — о ЧП
Новости Перми 59.ru05:09
Губернатор Прикамья поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв прорыва трубы в частном отеле
Сайт губернатора и Правительства Пермского края00:56
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Недвижимость
Аналитики рассчитали, как быстро семья из Татарстана закроет ипотеку после получения увеличенного маткапитала
В Татарстане семья из двух работающих человек при среднем доходе в 75,4 тыс. рублей и цене двухкомнатной квартиры в 3,9 млн рублей при получении увеличенного материнского капитала в 616,6 тыс. рублей закроет ипотеку за 9 лет и 1 месяц.
Общество
В Минэкономики предложили создать аналог GitHub за 2,1 млрд рублей
В Минэкономики предложили создать российский аналог GitHub – крупнейшей в мире платформы для программного обеспечения.
Хоккей
Известный тренер раскритиковал Матч всех звезд КХЛ
Ранее ГЛАС сообщал о Матче звезд в КХЛ.
Кино
Феникс получил премию Гильдии киноактеров США
Актер получил премию за роль в фильме "Джокер". А известная актриса Рене Зеллвегер получила премию в номинации "Лучшая женская роль".
Кино
Звезда сериала «Вавилон-Берлин» рассказал о подготовке к съемкам
Немецкий актер Фолькер Брух, исполнивший главную роль в сериале «Вавилон-Берлин», рассказал «Ленте.ру» о подготовке к съемкам и своем восприятии времени, в котором разворачивается действие телепроекта.
Армия и оружие
Российскую авиабазу Хмеймим пытались атаковать боевики
Инцидент произошел 19 января в Сирии: боевики совершили попытку атаковать авиабазу Хмеймим.
Политика
Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России
Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
Общество
Принц Гарри прокомментировал отказ от титула
Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
Политика
Киев требует, чтобы Лондон извинился за экстремистский трезубец
Посольство Украины в Великобритании потребовало, чтобы полиция Соединенного Королевства исключила изображенный на украинском гербе трезубец из списка экстремистских символов и принесло свои извинения.
Общество
Режиссера Соловьева перевели в реанимацию
Источник ТАСС в окружении режиссера говорил, что состояние кинематографиста оценивается как стабильное, опасности для жизни нет.
Спорт
Зеппельт раскритиковал UKAD за отказ передать допинг-пробы Фары
Немецкий журналист Хайо Зеппельт оценил поведение Британского антидопингового агентства (UKAD) в деле о допинг-пробах четырёхкратного олимпийского чемпиона Мо Фары.
Политика
Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей
Нормализации отношений между Москвой и Лондоном пока ждать не приходится - Великобритания по-прежнему считает действия Кремля угрозой своей нацбезопасности, заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон президенту РФ Владимиру Путину.
Политика
Зеленскому отказали в праве выступить на форуме в Израиле
Израильская сторона отказала президенту Украины Владимиру Зеленскому в праве выступить на форуме, посвященном 75-й годовщине освобождения нацистского лагеря в Освенциме.
Футбол
«Зенит» и ЦСКА сыграют товарищеский матч в Испании
Петербургский «Зенит» проведет контрольную встречу с московским ЦСКА на тренировочном сборе в Испании, об этом рапортует пресс-служба «сине-бело-голубых».
Здоровье
В Китае третий человек умер от нового типа коронавируса
Шоу-бизнес
Фото Елены Яковлевой без макияжа напугало фанатов
В сети появилась фотография, на которой известная актриса Елена Яковлева предстала перед своими поклонниками без макияжа, сообщает издание «7 дней».
Экономика
Опубликованы источники доходов Мишустина и его супруги
Как сообщает газета, анализируя декларации о доходах Мишустина и его супруги, которые ежегодно публикуются в СМИ, можно сделать вывод о том, что они придерживаются консервативной стратегии инвестирования в депозиты, доход от которых составляет десятки миллионов рублей в год.
Шоу-бизнес
В инстаграм Веры Брежневой появился Константин Меладзе
После долгого перерыва и по просьбе трудящихся Вера Брежнева, наконец, опубликовала фотографии совместного отдыха с Константином Меладзе.
Общество
В Госдуме поддержали идею запретить комиссию за платежи по ЖКХ
Ранее газета «Известия» со ссылкой на главу фракции «Единой России» в Государственной думе Сергея Неверова сообщила, что в Госдуму внесут законопроект, который предусматривает отмену банковской комиссии за платежи по услугам ЖКХ.
Армия и оружие
Сербия закупила российские комплексы «Панцирь-С1»
Ранее ГЛАС сообщал, что России начали возвращать долги за поставку оружия.
Происшествия
Житель Камчатки три дня блуждал на морозе и выжил
На Камчатке 39-летний местный житель заблудился и три для выживал на морозе, пока его не спасли.
Общество
В Австралии выпал град размером как мяч для гольфа
Как сообщает «7News», в некоторых населенных пунктах страны град достиг размера мяча для игры в гольф.
Политика
Даниил Егоров стал новым главой ФНС
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил нового главу Федеральной налоговой службы.
Политика
Зеленский заявил о налаживании диалога с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему удалось наладить диалог с российским лидером Владимиром Путиным.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Абрамовича сыграла свадьбу с греческим миллиардером
Экс-супруга Романа Абрамовича Дарья Жукова и Ставрос Ниархос сыграли свадьбу на горнолыжном курорте Санкт-Мориц в Швейцарии, передает газета Daily Mail, называя его греческим миллиардером.
Происшествия
В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
Общество
Две тысячи миллиардеров оказались богаче 4,6 млрд человек
Совокупное состояние 2153 миллиардеров в 2019 году оказалось выше, чем накопления 4,6 млрд людей с более низкими доходами.
Происшествия
Машину вместе с ребенком угнали от детского сада в Самарской области
Полиция разыскивает злоумышленника, угнавшего в городе Кинель (Самарская область) автомобиль ВАЗ-2110 вместе с находившимся в нем четырехлетним мальчиком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.