Происшествия

ТАССТАССВ Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.
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Число погибших при прорыве трубы в Перми выросло до пяти

Интерфаксвчера в 23:56

Среди погибших в пермском хостеле, где люди обварились насмерть, есть ребенок

URA.Ru02:50

Роструд устанавливает трудовые отношения погибших из-за прорыва трубы в пермском хостеле

ТАСС01:21

СМИ: при прорыве трубы в пермском мини-отеле погиб ребёнок

АиФ Пермь02:05

Трубу не меняли 58 лет, губернатор говорит, что проблема в гостинице. О ЧП в «Карамели» — коротко

Новости Перми 59.ru04:01

В частном пермском отеле произошёл прорыв трубы

Новый компаньонвчера в 23:40

Среди погибших при прорыве трубы в пермском отеле оказался ребенок

РИА Новости01:57
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Автоматически обработано 7050 источников, обновлено в 08:36, Ашберн
Происшествия

Суд оштрафовал актрису Бочкареву за кокаин на 30 тысяч рублей

Вести.Ru 08:20
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Недельное отсутствие Кадырова на публике вызвало недоумение в Чечне

Рамзан Кадыров пропустил все значимые мероприятия и вообще не появлялся на публике со времени передачи своих полномочий Муслиму Хучиеву, указали жители Чечни.
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Политика

Путин внес в Госдуму проект поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о поправках к Конституции, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 08:28
Происшествия

Пять человек сварились заживо в хостеле в Перми

В результате пять человек буквально сварились заживо. Известно о трех пострадавших, которые получили ожоги и попали в больницу.
7 новостей вчера в 23:22
Экономика

МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП в 2020 году до 3,3%

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил собственный прогноз по росту мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п. п.), до 3,3%.
Интерфакс 08:09
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России вернут долги за военную технику

России вернут долги за военную технику, поставленную ранее другим странам.
Lenta.ru вчера в 21:12
Происшествия

Глава кузбасского управления Минюста РФ скончалась в ночном клубе

Российская газета 08:28
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Индийские полицейские сорвали концерт Бориса Гребенщикова

Вести.Ru 07:06
Происшествия

Новогодняя арка рухнула на людей в Петрозаводске

Тематическая арка, установленная неподалеку от мобильного катка на площади Кирова, сегодня днем рухнула.
Петрозаводск говорит 07:58
Политика

Дочь Пескова назвала источник «конкретного беспредела» в России

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета считает, что в России «конкретный беспредел» идёт от правоохранительных органов.
REGNUM 00:29
Космос

На создание «космической катапульты» стартап SpinLaunch привлек $35 млн

Портал Поиск вчера в 10:10
Политика

Путин предложил убрать с должности генпрокурора Чайку

1. Путин предложил сменить генпрокурора 20 января стало известно, что президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации освободить Юрия Чайку от должности генерального прокурора в связи с переходом на другую работу.
Lenta.ru 06:55
Армия и оружие

Американцы не пустили российских военных к сирийской нефти

News.ru вчера в 14:11
Происшествия

На бывшего мэра Липецка завели уголовное дело из-за 14 тыс. тонн песка

По данным следствия, Иванов разрешил местному предпринимателю с апреля по июнь 2019 года добыть и вывезти с территории карьера почти 14 тысяч тонн песка.
REGNUM 08:27
Общество

Начислять маткапитал на первого ребенка могут начать в марте

РИА Новости 01:15
Происшествия

Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже сына

Режиссер Андрей Кончаловский заявил в полицию о пропаже 16-летнего сына Петра. Позже ребенок нашелся, сообщает издание Baza.
Lenta.ru 05:44
Общество

Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Ранее стало известно, что британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл прекратят использовать титулы Его и Её Высочеств и больше не будут считаться исполняющими официальные обязанности членами королевской семьи.
RT на русском вчера в 18:38
Политика

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ о возможном переходе на другую работу с поста главы республики.
Интерфакс 08:27
Энергетика

Нефть дорожает на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке

Нефтяные цены растут в первый торговый день недели 20 января на фоне роста напряженности на Ближнем Востоке, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
REGNUM 05:13
Общество

Лучшие платья премии SAG Awards

В Лос-Анжелесе прошла 26-я ежегодная премия SAG Awards.
Peopletalk 03:34
Здоровье

Число заболевших пневмонией в Китае увеличилось до 217 человек

Российская газета 07:29
Политика

Участники конференции по Ливии в Берлине приняли итоговое заявление

Участники международной конференции по Ливии приняли итоговое коммюнике, в котором призывают стороны ливийского конфликта к прекращению огня и военных передвижений по территории страны.
REGNUM вчера в 15:55
Происшествия

В Петербурге задержан подозреваемый вербовщик ИГ

В Петербурге задержан подозреваемый в содействии террористической деятельности запрещенной в РФ организации "Исламское государство", сообщает пресс-служба городского управления СКР.
Интерфакс 08:01
Происшествия

В Херсоне проводят новые обыски по делу об убийстве советницы мэра

Сотрудники правоохранительных органов Украины проводят обыски в Херсоне, чтобы найти дополнительные доказательства по делу об убийстве советницы мэра города Екатерины Гандзюк, сообщила в понедельник пресс-служба офиса генепрокурора.
РИА Новости 04:27
Биатлон

Драчев рассказал, как Малышко получить путевку на чемпионат мира

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что Дмитрий Малышко еще не потерял шансы на попадание в состав команды на чемпионат мира, который будет проходить в Антхольце с 13 по 23 февраля.
Нева Спорт 08:17
Энергетика

СМИ узнали о планах Минска отложить переговоры с Россией по нефти

Россия и Белоруссия приостановили переговоры по размеру тарифа на транзит нефти по нефтепроводу «Дружба».
РБК 03:57
Политика

Крым и Севастополь утвердили границу между субъектами

Граница между Республикой Крым и Севастополем установлена, соответствующий документ подписан, все вопросы сняты, сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 07:55
Происшествия

В Ленинградской области двоих подростков подозревают в изнасиловании

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 131 УК России "Изнасилование, совершенное группой лиц".
РИА Новости 03:34
Политика

Джонсон отказал Путину в нормализации отношений из-за Скрипалей

Глава британского правительства подтвердил позицию по инциденту в Солсбери и отверг возможность нормализации отношений до тех пор, пока Москва не прекратит свою «дестабилизирующую деятельность», которая угрожает Великобритании и ее союзникам и «подрывает безопасность граждан и коллективную безопасность».
Lenta.ru вчера в 12:41
Экономика

Объем слияний и поглощений в России упал до минимума за 17 лет

По данным аналитиков, общая сумма сделок с любым российским участием снизилась третий год подряд и составила в прошлом году $19,3 млрд, на 5% меньше, чем в 2018 году.
РБК вчера в 22:00
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