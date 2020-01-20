Число погибших при прорыве трубы отопления в отеле в Перми выросло до пяти. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее сообщалось о четырех погибших и трех пострадавших.

В Перми пять человек погибли в результате прорыва трубы в отеле

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