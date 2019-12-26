Ребенок находится в числе пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ЕДДС Становлянского района области.

Среди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

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