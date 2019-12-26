Происшествия

ТАССТАСССреди пострадавших в ДТП с автобусом в Липецкой области есть ребенок

Ребенок находится в числе пострадавших в результате аварии с участием автобуса в Липецкой области. Об этом ТАСС сообщили в четверг в ЕДДС Становлянского района области.
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Дорожное покрытие в районе ДТП с автобусом под Липецком соответствовало нормам

ТАСС16:52

Авария с автобусом «Москва - Тбилиси»: возбуждено уголовное дело

Gorod4814:50

Родственники погибших в крушении автобуса выехали из Москвы, чтобы забрать тела

Most.tv14:12

Информация о пострадавших на трассе «Дон»: двое в тяжелом состоянии

ГТРК Липецк12:57

По ДТП с перевернувшимся автобусом Москва – Тбилиси под Липецком возбудили уголовное дело

КП - Липецк14:52

Видео последствий аварии на М-4 в Липецкой области

LipetskMedia.ru13:46

Появилось видео с места ДТП с автобусом Москва — Тбилиси

РИА Новости12:49
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Политика

В Раде заявили, что благодаря Крымскому мосту Кубань стала «ближе»

Депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко заявил, что после запуска железнодорожного сообщения по Крымскому мосту Кубань "будет ближе" к Украине.
РИА Новости 18:22
Происшествия

Дед Мороз умер на утреннике в российском детском саду

В декабре 2018 года сообщалось, что 67-летний мужчина в костюме Деда Мороза скончался на утреннике в детском саду в Кемерове.
Lenta.ru 10:01
Общество

Умерла художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

В Москве на 87-м году жизни умерла народная артистка СССР, художественный руководитель театра «Современник» Галина Волчек, говорится в сообщении театра.
Ведомости 12:09
Происшествия

В ФБК начались обыски, Навального задержали

В августе и осенью в ФБК и у соратников Навального в разных городах проводили обыски по уголовному делу об отмывании денег через фонд.
Труд 05:40
Общество

Японскую туристку возмутило приветствие жителей Курил

РИА Новости 19:30
Космос

Солнечный зонд Паркер готовится к второму маневру у Венеры

Маневр ускорения начнется 26 декабря в 21:14 по московскому времени. Солнечный зонд Parker пролетит в пределах 3000 километров от Венеры.
Портал Поиск 24 декабря в 07:21
Хоккей

Россия проиграла Чехии на старте молодежного чемпионата мира

Коммерсантъ 13:28
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Лестер» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 16:56
Кино

Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»

Rambler News Service 10:03
Религия

РПЦ изменила правила крещения детей

РИА Новости 16:44
Общество

Росстат сделал прогноз об убыли населения на ближайшие 16 лет

Росстат опубликовал демографический прогноз до 2035 года, согласно пессимистичному варианту, за 16 лет численность населения сократится со 146 млн в 2020 до 134,2 млн, по среднему — до 142,9 млн, согласно оптимистичному — вырастет до 150 млн.
РБК 18:51
Политика

В Черногории протестуют против нового закона о церкви

Вести.Ru 11:30
Общество

В правительстве разъяснили новые правила регистрации автомобилей

Закон, разрешающий регистрацию новых машин без посещения ГИБДД, Владимир Путин подписал в августе 2018 года.
РИА Новости 07:38
Экономика

Налог на доходы малоимущих может быть отменен

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг, что на эту тему идут «предметные совещания», «пока нет ни позиции, ни решений».
Ведомости вчера в 16:54
Авто

Спортивный универсал Subaru Levorg STI Sport показали на видео

Subaru представит на выставке Tokyo Auto Salon спортивную версию универсала Levorg следующего поколения.
Профиль 09:56
Общество

Алена Водонаева призвала не рожать рабов для российского государства

Lenta.ru 08:19
Авто

UzAuto Motors в декабре представит 4 модели Chevrolet «не для всех»

В декабре автолюбителей ожидают новинки от UzAuto Motors. Концерн представит 4 премиальных модели легендарного Chevrolet «не для всех».
OAnews 24 декабря в 05:58
Футбол

«Арсенал» отказался от возможности приобрести ван Дейка за 12 млн фунтов по странной причине

«Арсенал» имел возможность приобрести Вирджила ван Дейка всего за 12 миллионов фунтов стерлингов.
Sportbox.RU 19:59
Происшествия

СК подтвердил обыск у корреспондента «Новой газеты» Полухиной

В ходе следствия было установлено, что по месту проживания специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) могут находиться предметы и документы, а также электронные носители информации, которые подтверждают преступную деятельность руководства региональной общественной организации (РОО) «Е.Н.О.Т.».
REGNUM 10:09
Происшествия

В Петербурге обнаружены останки жертвы историка Соколова

Оказалось, что убитая - аспирантка вуза Анастасия Ещенко. Соколов признался в убийстве и расчленении девушки.
Российская газета 11:12
Футбол

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском 00:56
Общество

Установлена причина пожара на могиле Децла

Работники Пятницкого кладбища в Москве назвали причину возгорания на могиле хип-хоп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл.
Lenta.ru 14:52
Единоборства

Федор Емельяненко: Для меня брат «мертв», но я молюсь, чтобы он «ожил»

Титулованный боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сделал несколько жестких заявлений в отношении своего младшего брата Александра Емельяненко.
Российская газета 11:04
Армия и оружие

Ракета «Рокот» со спутниками стартовала с Плесецка

Газета.Ru 18:40
Игры

Вышел «визуальный» тизер одиночной кампании Star Citizen

Студия Cloud Imperium Games сделала подарок к католическому Рождеству, показав новый ролик сюжетной кампании Star Citizen — Squadron 42.
Игромания.ру вчера в 13:43
Кино

Авторы «Союза спасения» отказались давать оценку восстанию декабристов

Piter.tv вчера в 03:32
Экономика

Экспорт агропродукции из России достигнет $24 млрд по итогам 2019 года

Российский экспорт сельскохозяйственной продукции по итогам года составит $24 млрд.
Известия 06:43
Общество

Роструд напомнил о порядке работы в начале 2020 года

Последняя рабочая неделя 2019 года и первая рабочая в новом году будут двухдневными, напомнили 26 декабря в Роструде.
Известия 16:49
Общество

УАЗ создаст кемпер на базе «Буханки»

Как стало известно «Автоновостям дня» из сообщения пресс-службы Ульяновского автозавода, «Буханка» позволяет создать на ее базе сразу несколько вариантов автодомов: с низкой подъемной, средней подъемной и высокой стационарной стеклопластиковыми крыши.
Автоновости дня 08:19
Экономика

Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал рейтинг наиболее разбогатевших российских миллиардеров за 2019 год.
Газета.Ru 03:45
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