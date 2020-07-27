Общество
Политика СегодняForbes отметил возросший интерес россиян к «золотым паспортам»
Россияне стали проявлять особый интерес к "золотым паспортам" — это программа, благодаря которой можно получить вид на жительство в любой стране в обмен на вложения, в том числе за покупку недвижимости. Информацию об этом сообщает издание Forbes.
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с чего всё началось
Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.Forbesвчера в 06:19
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Forbes: россияне стали чаще покупать вид на жительство за границей из-за COVID-19
Коммерсантъвчера в 12:38
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Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
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Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
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«Зенит» заинтересован в приобретении игрока «Ромы» Пасторе
Футбольный клуб из Санкт-Петербурга «Зенит» проявляет интерес к игроку «Ромы» Хавьеру Пасторе.
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ВОЗ не подтвердила сезонность нового коронавируса
Ранее в ВОЗ заявили о созыве экстренного комитета.
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Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
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Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
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YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
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Evo-rus.com 03:14
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Китайская Tencent превзошла по капитализации Facebook
Пекин, 28 июля 2020, 09:49 — REGNUM Китайская компания Tencent превзошла по размеру рыночной капитализции американскую компанию Facebook.
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Общество
Тимати покинул Black Star и зарегистрировал новую компанию «Ракета»
Что будет с Black Star Как считает Курьянов, выделение нескольких компаний из Black Star не нанесет значительного ущерба группе, каталог песен Тимати приносил около 10% выручки музыкального лейбла (его выручка, по данным СПАРК, — 642,7 млн руб. в 2019 году), куда значительнее бизнес просел из-за последствий пандемии.
РБК вчера в 15:06
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Cоперница Лукашенко назвала Крым «фактически российским»
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в интервью "Еврорадио" заявила, что Крым фактически является территорий Российской Федерации.
Московский Комсомолец вчера в 17:45
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Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
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Кино
Фильм «Довод» Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 26 августа
Американская киностудия Warner Bros. перенесла премьеру фильма режиссера Кристофера Нолана «Довод» (Tenet, 2020) на 26 августа, сообщает Variety.
Полит.ру вчера в 23:59
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Авто
Hyundai подала ходатайство в ФАС о приобретении завода GM в Петербурге
В 2020 году ФАС удовлетворила ходатайство компании из Белоруссии, но даже сегодня ничего неизвестно о прогрессе в переговорах.
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Vprognoze.ru вчера в 11:18
Политика
В Кремле оценили действия полиции на акциях в Хабаровске
Полиция действует корректно на протестных акциях, проходящих в Хабаровском крае в поддержку экс-губернатора региона Сергея Фургала.
РБК 05:34
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Число пострадавших при взрыве гранаты в Самаре выросло до трех человек
В Самаре в результате взрыва гранаты во время семейного конфликта пострадали двое полицейских и женщина. Об этом сообщило СУ СК по региону.
Российская газета 05:31
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Финансы
Экономисты предрекли обрушение курса рубля к концу года
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников заявил, что к концу 2020 года ожидает очередное обрушение рубля.
Национальная служба новостей вчера в 08:10
Футбол
«Ювентус» с Роналду стал чемпионом Италии по футболу в 9-й раз подряд
Футбольный клуб из Турина стал чемпионом страны в 9 раз подряд и 36-й раз в истории.
Absolut TV вчера в 06:22
Политика
Кучма прекратил работу в трехсторонней группе по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма покинул Трехстороннюю контактную группу по урегулированию в Донбассе.
РБК 05:59