Сопоставимый рост спроса зафиксировали и в компании UFG WM. Это вторая волна спроса россиян на иностранный паспорт или вид на жительство (ВНЖ), первая была зафиксирована после 2014 года, констатирует старший партнер мультисемейного офиса ITS Wealth Алексей Илюхин.

с чего всё началось

Россияне стали проявлять особый интерес к "золотым паспортам" — это программа, благодаря которой можно получить вид на жительство в любой стране в обмен на вложения, в том числе за покупку недвижимости. Информацию об этом сообщает издание Forbes.

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