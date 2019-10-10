Политика
ПрофильСреди стран бывшего СССР по притоку мигрантов лидирует Казахстан
Что касается бывших прибалтийских республик, то охотнее всего мигранты едут в Эстонию, где их доля достигает 14,7%. В Латвии процент мигрантов чуть ниже — 13%, и совсем немного их в Литве — около 4%. В понедельник, 7 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год.
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Футбол
Сборная России разгромила Шотландию в отборочном матче Евро-2020
Накануне вся страна "отмечала" годовщину драматичного матча сборных России и Украины, состоявшегося 9 октября 1999 года в рамках отборочного этапа чемпионата Европы - 2000.
Киберспорт
Valve сократила количество звезд в рейтинговой системе
Компания сократила количество звезд в рангах с семи до пяти — столько было на старте новой системы рейтинговых игр, которую ввели в 2017 году.
Футбол
Сборная России: на Кипре Черчесов может побить рекорд Романцева
Рекорд был установлен в отборочном турнире Евро-1996, когда сборная Романцева выиграла семь встреч подряд.
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Происшествия
В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета
Пассажир в московском аэропорту Шереметьево пронес пистолет на борт, самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону, а в аэропорту вылета проводится проверка.
Гаджеты
Вышла стабильная версия MIUI 11 для Xiaomi Mi 8
Хорошая новость для всех владельцев прошлогоднего флагмана Xiaomi: как пишет источник, компания выпустила стабильную версию MIUI 11 для Mi 8. Пока новая прошивка распространяется только в Китае, но через небольшой промежуток времени она станет доступна и в других странах.
Происшествия
Суд продлил меру пресечения двум фигурантам по делу Baring Vostok
Суд продлил домашний арест бывшему главе банка Восточный Алексею Кордичеву и арест гендиректору Первого коллекторского бюро Максиму Владимирову по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка Восточный.
Экономика
Минфин Белоруссии назвал потери от налогового маневра РФ в 2020 году
Налоговый маневр в российской нефтяной отрасли обернется для Белоруссии в 2020 году потерей $400 млн.
Авто
«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году
В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Калугой
Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
Шоу-бизнес
Умерла вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева
Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
Авто
Показан обновлённый Geely Emgrand X7
Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
Политика
Зеленский рассказал, какие продукты покупает
Здоровье
Американскую девочку с пятном во все лицо прооперировали в Краснодаре
Врачи провели первую операцию американской девочке с родимым пятном во все лицо в Краснодаре.
Политика
Украинцы-информаторы Джулиани по делу Байдена арестованы в США
В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
Баскетбол
ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге
«Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.
Общество
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Здоровье
Москвичи оценят новый стандарт поликлиник на «Активном гражданине»
В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".
Общество
Макаров назвал «шпаной» застройщика элитного дома на Петроградке
Спикер городского парламента Вячеслав Макаров на встрече с жителями Петроградского района, недовольными строительством элитного дома, пообещал запретить девелоперу строительство на спорном участке.
Спорт
Российские гимнасты впервые в истории выиграли золото чемпионата мира
Политика
Шедший к Путину шаман возобновит поход в Москву
Якутский шаман Александр Габышев, который собирался идти в Москву «изгонять президента России Владимира Путина», заявил о возобновлении похода.
Общество
Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка
Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
Происшествия
Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне
Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
Наука
Последние мамонты на острове Врангеля вымерли из-за изоляции
Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.
Политика
Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.