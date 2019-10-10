Политика

ПрофильПрофильСреди стран бывшего СССР по притоку мигрантов лидирует Казахстан

Что касается бывших прибалтийских республик, то охотнее всего мигранты едут в Эстонию, где их доля достигает 14,7%. В Латвии процент мигрантов чуть ниже — 13%, и совсем немного их в Литве — около 4%. В понедельник, 7 октября, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, определяющее допустимую долю иностранных работников в отдельных отраслях экономики на 2020 год.
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Названа численность мигрантов в России

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Эксперт рассказала, какая страна бывшего СССР лидирует по притоку мигрантов

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«АвтоВАЗ» выпустит новую модель Lada Van в 2020 году

В Сети появилась информация, что компания АвтоВАЗ собирается выпустить летом следующего года новый автомобиль под названием Van.
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Четыре человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса в Калужской области.
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Советская и российская актриса, вдова Анатолия Папанова Надежда Каратаева скончалась в возрасте 95 лет.
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Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
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Нобелевскую премию по литературе присудили Петеру Хандке

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В США арестованы двое уроженцев Советского Союза, а ныне бизнесменов из Флориды, имеющих гражданство Украины, – Лев Парнас и Игорь Фруман – по обвинению в помощи адвокату главы Белого дома Дональда Трампа Рудольфу Джулиани инициировать расследование на Украине против бывшего американского вице-президента Джозефа Байдена и его сына Хантера.
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ЦСКА дома победил «Баварию» в Евролиге

«Бавария» в каждой из четвертей проигрывала по 3-4 очка, что в итоге и определило итоговый успех ЦСКА.
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

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В проекте "Активный гражданин" стартовало новое голосование — горожанам предстоит высказаться о проекте "Новый московский стандарт поликлиник".
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Трейлер Deliver Us The Moon: лунная миссия для спасения человечества

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Самым большим «бизнес-центром» в Москве оказалась хрущевка

Самое большое число фирм в Москве зарегистрировано в жилом доме по адресу: проспект Вернадского, 24.
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Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
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Последние мамонты на острове Врангеля вымерли из-за изоляции

Ученые установили причины вымирания обитавших на острове Врангеля мамонтов.
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
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