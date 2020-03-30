За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет. Среди инфицированных также 17 детей.

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

Общество Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в России Президент России Владимир Путин поручил посчитать в стране количество готовых к работе аппаратов искусственной вентиляции легких и создать запас препаратов для лечения коронавирусной инфекции, сообщается на сайте Кремля.

Общество Принц Чарльз вылечился от коронавируса Принц Уэльский Чарльз вылечился от коронавируса нового типа, передает BBC со ссылкой на представителя монаршей семьи.

Общество Путин призвал изменить порядок обслуживания в магазинах Президент России Владимир Путин заявил, что из-за коронавируса необходимо обеспечить особый порядок обслуживания в магазинах с соблюдением дистанции между людьми.

Общество В Ульяновской области введут режим самоизоляции для всех жителей Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов подписал указ о введении с 31 марта по 5 апреля режима самоизоляции для жителей региона в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Происшествия Боксера Кушиташвили отпустили из СИЗО под домашний арест Спортсмен больше не содержится под стражей в СИЗО, а переведен под домашний арест. Мера пресечения продлена до 1 мая, передает ТАСС.

Общество Радаев анонсировал усиление ограничительных мер В работе по введению ограничительных мер глава региона решил взять пример с Москвы, где власти приняли решение и запретили запрет на перемещение граждан.

Политика Трамп отказался платить за защиту принца Гарри и его супруги Президент США Дональд Трамп заявил, что США не будут оплачивать обеспечение безопасности британского принца Гарри и его супруги Меган Маркл после их переезда в страну.

Политика Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.

Общество Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.

Общество Наказание для нарушителей карантина ужесточают в России Максимальный размер штрафа за повторное нарушение режима карантина в условиях возникновения чрезвычайной ситуации или в зоне ЧС может составить 1 млн рублей для юридических лиц, до 500 тыс. рублей для должностных лиц и до 300 тыс. рублей для граждан.

Экономика Сбербанк стал предоставлять льготные кредиты на выдачу зарплаты "Сбербанк выдал первый кредит на зарплату по государственной программе кредитования на выплату заработной платы для малого и микробизнеса и индивидуальных предпринимателей в рамках программы, предназначенной для поддержки бизнеса, пострадавшего от распространения коронавируса COVID-19", - сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Энергетика Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке Норвегия, несмотря на низкие котировки барреля и профицит предложения нефти, планирует еще больше увеличить ее избыток на мировом рынке.

Экономика Болгария отложит переход на евро из-за коронавируса Болгария из-за коронавируса отложила срок подачи заявления на присоединение к банковскому союзу и валютному механизму ERM II, более известному как "зал ожидания" еврозоны, на 2021 год, заявил телеканалу "Нова ТВ" управляющий Болгарским народным банком (БНБ) Димитр Радев.

Здоровье Оперштаб: патрулирование улиц сотрудниками Росгвардии усилят Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин рассказал, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 003 человека.

Единоборства Бой Поветкина и Уайта перенесен из-за коронавируса Манчестер, Великобритания, 30 марта 2020, 17:47 — REGNUM Согласно сообщениям промоутерской компании «Мир Бокса», бой российского боксера Александра Поветкина и британца Дилана Уайта перенесен в связи с пандемией коронавируса.

Экономика Президент утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам своего обращения к населению 25 марта этого года в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории нашей страны.