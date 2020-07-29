Политика

News.ruNews.ruСреди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось.
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с чего всё началось

Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).
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Что известно о 33 задержанных в Белоруссии россиянах

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РБК09:15

Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

URA.Ru08:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн

Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу

КП - Беларусь10:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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Политика

Володин поручил проверить наличие двойного гражданства у депутатов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил Комитету по безопасности и противодействию коррупции и Комиссии по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и по вопросам депутатской этики запросить в Центризбиркоме информацию о возможном наличии двойного гражданства у некоторых депутатов.
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