Политика
News.ruСреди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина
Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось.
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с чего всё началось
Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).URA.Ru08:57
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Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:35, Ашберн
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