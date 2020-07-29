Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).

с чего всё началось

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось.

Среди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

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