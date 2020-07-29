Политика

News.ruNews.ruСреди задержанных в Белоруссии боевиков есть члены батальона Прилепина

Писатель Захар Прилепин сообщил NEWS.ru, что среди задержанных под Минском боевиков ЧВК Вангера есть члены его батальона. Он назвал произошедшее в Белоруссии недоразумением. По его словам, никаких проектов в отношении этой страны не предполагалось.
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с чего всё началось

Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

Среди задержанных россиян в Белоруссии есть те, кто служили в батальоне писателя Захара Прилепина, когда он был на Донбассе. Эту информацию URA.RU подтвердил сам Прилепин. Ранее правоохранительные органы Белоруссии задержали 32 наемника из зарубежной частной военной компании (ЧВК).
URA.Ru08:57

Подробнее о событии

Что известно о 33 задержанных в Белоруссии россиянах

Коммерсантъ11:13

Прилепин нашел знакомых в списке задержанных в Белоруссии «вагнеровцев»

Интерфакс10:34

Прилепин высказался о маршруте задержанных в Белоруссии бойцов ЧВК Вагнера

Lenta.ru11:15

Точкой назначения задержанных в Белоруссии боевиков была другая страна

Газета.Ru11:25

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

Национальная служба новостей09:29

Прилепин подтвердил задержание в Белоруссии бойцов из его батальона

РБК09:15

Прилепин: среди задержанных в Белоруссии есть мои бывшие бойцы

URA.Ru08:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:09, Ашберн

Захар Прилепин узнал среди задержанных в Беларуси наемников своих сослуживцев по Донбассу

КП - Беларусь10:38
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:09, Ашберн
Политика

МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
РИА Новости 13:13
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Футбол

Смолов вернулся в «Локомотив» после аренды в «Сельте»

МК-Спорт 13:05
Происшествия

Суд перенес на 30 июля предварительное заседание по делу Ефремова

Пресненский суд Москвы перенес предварительное заседание по делу актера Михаила Ефремова на 30 июля.
ТАСС 04:22
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Энергетика

России спрогнозировали небывалые проблемы с газовыми доходами

Агентство предполагает, что сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США и трубопроводного газа из России, а также восстановление экономики позволят топливу отойти от минимумов к зиме.
Lenta.ru 10:58
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Футбол

«Химки» и ЦСКА откроют новый сезон РПЛ: расписание первого тура

Российская Премьер-лига опубликовала расписание первого тура нового чемпионата России.
Евро-футбол.ру 13:27
Шоу-бизнес

Елена Кондулайнен переведена из реанимации в обычную палату

Актрису Елену Кондулайнен перевели из реанимации в обычную палату, сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в "Театре Луны".
Газета.Ru 03:31
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Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

В Иркутской области обнаружили легкомоторный самолет Ан-2, который пропал девять дней назад.
Известия вчера в 02:23
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Футбол

Газизов отказался комментировать слухи о переходе Кокорина в «Спартак»

Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов отказался комментировать слухи о переходе в команду форварда петербургского «Зенита» Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за «Сочи».
RT на русском 13:34
Общество

Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные силы могут вернуться в Портленд (штат Орегон), если местные власти не наведут там порядок.
РИА Новости 13:55
Футбол

Агент: Миранчук может уйти бесплатно, если в «Локомотиве» работают идиоты

Футбольный агент Владимир Абрамов ответил на вопрос, может ли полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук уйти из клуба бесплатно по окончании контракта в июне 2021 года.
RT на русском 12:35
Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости вчера в 12:32
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Происшествия

Суд приговорил экс-главу РАО Федотова к пяти годам колонии

РБК 12:45
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Шоу-бизнес

Ивлеева купила Lamborghini за 20 млн рублей

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева купила Lamborghini Aventador. Об этом сообщает РЕН ТВ 29 июля.
Известия 12:26
5
Здоровье

Москвичам предложили до конца августа пройти бесплатный онкоскрининг

Пройти проверку сможет любой желающий житель города.
Комсомольская правда 04:35
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Кино

Кинокомпания Marvel снимет новый фильм с участием Халка

В качестве героя студия Marvel выбрала актера Марка Руффало, который сыграл эту роль в оригинальном фильме "Халк".
Pravda.Ru 11:02
5
Политика

Бывший посол США в России описал процесс выбора преемника Путина

Научный сотрудник корпорации RAND Джон Теффт, занимавший с 2014 по 2017 год должность посла США в России, описал процесс выбора преемника российского президента Владимира Путина.
Lenta.ru 12:51
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Футбол

«Зенит» объявил об уходе Ивановича

Бранислав Иванович покинул «Зенит». Клуб объявил об этом в своих соцсетях.
Спорт день за днем 05:53
Политика

В Кремле сообщили о состоянии общавшихся с Лукашенко россиян

В Кремле не знали, что президент Белоруссии Александр Лукашенко переболел коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 06:17
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тыс. рублей на август

Выплаты по 10 000 рублей были сделаны в июне и июле. Возраст детей – от 3 до 16 лет. Такую же выплату часть россиян просит и в августе.
ToDay News Ufa 04:50
1,1K
Политика

В Белоруссии задержали более 30 боевиков иностранной ЧВК

Прошедшей ночью недалеко от Минска были задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании.
Моя Москва.онлайн 08:17
1K
Политика

Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием

Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 27 июля в 11:55
27
Происшествия

Сына экс-чиновника из Дагестана арестовали за убийство студентки МГИМО

Басманный суд Москвы в среду заключил в СИЗО сына бывшего высокопоставленного чиновника из Дагестана Мухтара Меджидова: его обвиняют в убийстве студентки МГИМО, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 10:07
Политика

Евросоюз отказался открывать границы для россиян до конца августа

Европейский союз принял решение не расширять до конца августа список стран, для которых готов открыть внешние границы.
РИА Новости 08:05
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Общество

Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газета 11:12
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Экономика

В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 27 июля в 08:56
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Путешествия

Туроператоры сообщили об изменении цен на отдых в Турции

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что цены на отдых в Турции стали расти в сравнении с прошлой неделей, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:11
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Гаджеты

Готов к PS5: Sony запускает линейку телевизоров Bravia с 8К и 120 FPS

Sony представила инициативу «Готов к PlayStation 5», в рамках которой корпорация будет маркировать телевизоры линейки Bravia с поддержкой возможностей консоли нового поколения.
Игромания.ру 11:08
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Экономика

Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей.
Газета.Ru 06:53
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Происшествия

Экс-полицейским по делу Голунова предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 09:21
Происшествия

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Ведомости вчера в 10:49
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