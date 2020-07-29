Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар»

В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар». Они не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера».