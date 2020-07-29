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KM.ru

Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар»

В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар». Они не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера».В источнике
С чего всё началось
Pravda.Ru

В Белоруссии задержали бойцов ЧВК

В Белоруссии задержаны 33 человека, якобы работающих в ЧВК "Вагнера". Как сообщает информационное агентство БЕЛТА, все они являются гражданами Российской Федерации, и прибыли в республику для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Pravda.Ruвчера в 11:24
Подробнее о событии
Фонтанка.Ру

«Наш бизнес - смерть». ЧВК Вагнера разоблачили в Белоруссии

Фонтанка.Рувчера в 13:43
Наша версия

Источник в силовых структурах Белоруссии не подтвердил принадлежность задержанных россиян к ЧВК «Вагнера»

Наша версиявчера в 12:17
Полит.ру

Среди задержанных под Минском россиян оказался вербовщик ЧВК «Мар»

Полит.рувчера в 13:07
Newvz.ru

Источник: задержанными в Белоруссии оказались бойцы ЧВК «Мар»

Newvz.ruвчера в 12:42
Говорит Москва

КГБ Белоруссии заявил о принадлежности задержанных россиян к ЧВК Вагнера

Говорит Москвавчера в 12:34
Новый День

Задержанные белорусскими силовиками россияне оказались бойцами ЧВК «Мар»

Новый Деньвчера в 12:23
Кавказ Пост

Источник: задержанные в Белоруссии россияне не имеют отношения к ЧВК «Вагнера»

Кавказ Поствчера в 13:19
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МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян

МИД Белоруссии пригласит послов России и Украины для дачи пояснений по делу, связанному с задержанием в республике группы россиян, не менее 14 из которых "были зафиксированы" в Донбассе, заявил в среду госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Андрей Равков.
МИД Белоруссии вызовет посла Украины из-за задержания россиян
РИА Новостивчера в 13:13
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Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Ранее, 28 июля, «Известиям» рассказали в Минфине, что предлагают поправки в Бюджетный кодекс, которыми предлагается перечислять в ПФР деньги граждан, законность получения которых нельзя доказать.
Известиявчера в 19:56
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В Европе призвали ответить на санкции США против «Северного потока-2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле призвал дать «политический ответ» на угрозы США ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Lenta.ru22:15
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Суд лишил жену алтайского депутата квартиры в Москве за 65 млн рублей

В сообщении говорится, что алтайский краевой суд удовлетворил требование прокуратуры региона и обратил в пользу государства квартиру в Москве, купленную женой депутата Алтайского краевого заксобрания Владимира Попова за 65 млн рублей.
Известиявчера в 09:18
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Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство

В своем запросе Парфенов призывает проверить – в связи с поправками в Конституцию, запрещающих двойное гражданство государственным деятелям РФ – депутатов, сенаторов и других должностных лиц на наличие иностранного паспорта.
Вести.Ruвчера в 12:27
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Свердловский губернатор сменил главу регионального минздрава

Две недели назад во время визита в Екатеринбург министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что амбулаторная и стационарная помощь, которая оказывается в регионе пациентам с COVID-19, требует доработки.
Известиявчера в 06:52
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Аппарат Perseverance займется поиском возможных следов жизни на Марсе

Проведенные исследования говорят о том, что 3 млрд лет назад на Марсе существовала активная атмосфера, была вода и поверхность планеты обладала защитой от воздействия солнечной радиации, отметил Брайденстайн.
Известия28 июля в 00:58
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Минпросвещения хочет отменить обязательный ЕГЭ по иностранному языку

Напомним, ЕГЭ по иностранному языку, согласно федеральным государственным образовательным стандартам, должен был стать обязательным условием для получения школьного аттестата уже в 2022 году.
Российская газетавчера в 11:12
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