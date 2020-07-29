Задержанные сотрудниками КГБ Белоруссии россияне работают на ЧВК «Мар»
В списке, опубликованном белорусским информагентством, числился некий Милаев Артем Викторович. Представитель белорусских силовых структур уточнил, что Милаев и другие задержанные россияне – это сотрудники ЧВК «Мар». Они не имеют никакого отношения к ЧВК «Вагнера».В источнике
С чего всё началось
В Белоруссии задержали бойцов ЧВК
В Белоруссии задержаны 33 человека, якобы работающих в ЧВК "Вагнера". Как сообщает информационное агентство БЕЛТА, все они являются гражданами Российской Федерации, и прибыли в республику для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Pravda.Ruвчера в 11:24
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Источник: задержанные в Белоруссии россияне не имеют отношения к ЧВК «Вагнера»
Кавказ Поствчера в 13:19